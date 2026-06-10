Netflix導入AI解構內容 7月起韓日推直式影片新體驗

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（中央社記者吳家豪台北10日電）人工智慧（AI）在串流影音龍頭Netflix的產品與技術發展中，正扮演著改善個人化頁面與支持創作者的角色。Netflix產品與技術長史東今天在亞太區產品與技術發表會上表示，Netflix已開始透過生成式AI技術，更深刻了解內容與檔案庫，協助會員判斷何時觀看影片或玩遊戲。

史東（Elizabeth Stone）同時指出，提供直式影片牆的新版行動裝置體驗已在印度、澳洲、紐西蘭、菲律賓與馬來西亞推出，預計從7月開始擴展到韓國和日本，未來將納入更多地區。

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她說，對創作者而言，AI也是非常重要的工具，Netflix正投資相關技術，涵蓋製作、視覺效果、在地化等面向。例如，Netflix今年3月宣布併購AI影視製作新創公司InterPositive，就是希望運用AI工具來協助更多導演繼續創作。

「我們並不是為了科技而科技」，史東強調，Netflix多年來以務實方式運用AI與機器學習來克服與解決真正的問題。對使用者而言，新的AI架構將改善個人化推薦，並支援更多內容形式。

在發表會上，Netflix宣布推出行動裝置重大更新，有別於傳統橫向瀏覽為主的操作方式，Netflix新的行動裝置版導入專為手機設計的「片段」（Clips）功能，以直式影片牆打造沉浸式視覺探索體驗。會員看到感興趣的作品時，也能直接觀看、加入片單或分享給朋友。

此外，Netflix已於6月2日推出全新專區「看你最愛的書躍然眼前」，將Netflix的書籍改編作品整合至首頁。專區打破傳統片單框架，依據9大讀者類型例如喜愛震撼劇情轉折、享受戀愛心動時刻或網路漫畫迷等分類推薦，讓愛書人能依照自己的閱讀品味，建立專屬的待看片單。

除了探索體驗的更新，遊戲也是Netflix娛樂的重要一環。Netflix今年4月推出專屬應用程式「Netflix兒童樂園」，主打無廣告、無遊戲內交易。今天發表會宣布人氣動畫電影「Kpop獵魔女團」遊戲將於6月20日上架Netflix兒童樂園，提供包含Honmoon Beats節奏遊戲在內共6款迷你遊戲。（編輯：林淑媛）1150610