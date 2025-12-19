Netflix年末壓軸《現金英雄》12/26上線！李俊昊變身「鈔能力」超級英雄！女神文佳煐特別客串演出！李彩玟、姜漢娜、金香起等卡司集結
【文/少女心文室】年末將至，進入2025年最後一個月份，Netflix正式公開年末壓軸新劇《現金英雄》海報與預告！該劇由李俊昊搭檔金慧峻、金香起、金炳哲等卡司主演！該劇由《加油吧威基基》、《代理公司》的導演李昌民執導，《薛西弗斯的神話》的編劇李濟仁、全燦浩執筆。講述平凡公務員姜常雄（李俊昊 飾）獲得與金錢數量成正比的超能力，並用自己的薪水拯救世界，與超級英雄們共同守護普通人日常生活的故事！《現金英雄》12月26日Netflix獨家上線，共8集一次上架。
🍿《現金英雄》韓劇線上看
播出平台：Netflix
開播時間： 2025年12月26日 4:00 PM
集數：8集（一次上架）
《現金英雄》（캐셔로/Cashero/《金錢俠》是一部由網漫翻拍改編的漫改劇，《現金英雄》劇情講述一位夢想擁有自己房子的平凡公務員「姜常雄」（李俊昊 飾）意外獲得了超能力——靠身上的現金使出特異功能，他身上有多少現金就能擁有多少能力，只不過並非出生於富豪家庭、薪水又不多的他，每次使用完能力後都會變得身無分文，然而擁有正義感的他仍希望能夠利用能力去幫助別人。正當他邊使用能力救人，邊為錢而煩惱時，一群專門獵殺超能力者的神祕組織也在暗中盯上他....
35歲大勢演員李俊昊在2021年主演古裝劇《衣袖紅鑲邊》，不僅受到觀眾喜愛，更一舉拿下第58屆百想藝術大賞的「視帝寶座」，緊接著陸續主演了人氣夯劇《歡迎來到王之國》，霸總魅力再度讓觀眾全淪陷！今年下半年則是先以《颱風商社》回歸，而李俊昊將在年末最新作《現金英雄》飾演「姜常雄」本是一名平凡的公務員，意外繼承了超能力，「身上擁有多少錢，就擁有多少超能力」的超能力，但因為這個超能力有限制，雖然可以像手中的現金一樣使用超能力，但在錢用完後超能力就消失，李俊昊將展開不可思議的超級英雄之旅！
30歲金慧峻先前一連串出演《屍戰朝鮮》系列、《十匙一飯》、《具景伊》、《Connect：連瞳》、《浪漫醫生金師傅3》、《殺人者的購物中心》等作品，時常挑戰許多新穎題材劇集！金慧峻最新作在《現金英雄》飾演李俊昊的女朋友「金敏淑」，極強的大寫字母「T人」非常看重效率是比什麼都重要的現實人物，在數字上有與眾不同的感覺和才能，姜尚雄的超能力讓她難以置信，但敏淑卻從計算機開始計算，是一位精打細算的女朋友，雖然認爲姜尚雄這個超能力，還要自費掏腰包，但敏淑比任何人都支持姜尚雄！
25歲金香起在《現金英雄》也將出演特殊的能力者角色「方恩薇」，是可以按照吃了多少卡路里熱量，而使用超能力的超級英雄，就像綽號「麵包薇」一樣，以吃下麵包後產生的力量，來戰鬥的英雄，恩薇與姜常雄成為並肩作戰的超級英雄聯手對決惡徒，為了守護市民日常生活，展開作戰！除此之外，還有另一位超級英雄，51歲喜劇型演員金炳哲在《孤單又燦爛的神－鬼怪》、《陽光先生》、《Sky Castle》、《薛西弗斯的神話》、《殭屍校園》、《車貞淑醫生》等劇都有著強烈存在感，在《現金英雄》飾演「卞湖仁」，從名字開始就很有律師的樣子！
卞湖仁是只要一喝酒便可使用超能力的律師，對抗獵殺超能力者的神祕團體「犯人會」，他認識了擁有超能力的姜尚雄還有方恩薇，三人一起拯救世界，聯手對抗獵殺超能力者的神祕組織，他們是比任何人都堅實無價的盟友，金炳哲終於要演出正派角色啦！值得注意的是，姜漢娜飾演「喬安娜」為財閥家的女兒，還有李彩玟、金義聖、張鉉誠等卡司都會出演，女神文佳煐也將特別客串演出，讓人好奇該劇會帶來什麼驚奇的故事！《現金英雄》將在年末12/26 Netflix壓軸播出！
