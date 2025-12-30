Netflix年末壓軸韓劇《現金英雄》6大看點：李俊昊變身「鈔能力」超級英雄！結盟金香起、金炳哲守護市民！李彩玟、姜漢娜等吸睛卡司集結
【文/少女心文室】年末將至，在2025年的最後，Netflix正式公開年末壓軸韓劇《現金英雄》！該劇由李俊昊搭檔金慧峻、金香起、金炳哲等卡司主演！該劇由《加油吧威基基》、《代理公司》的導演李昌民執導，《薛西弗斯的神話》的編劇李濟仁、全燦浩執筆。講述平凡公務員姜常雄（李俊昊 飾）獲得與金錢數量成正比的超能力，並用自己的薪水拯救世界，與超級英雄們共同守護普通人日常生活的故事！
1. Netflix韓劇《現金英雄》線上看：李俊昊變身草根系英雄！與金慧埈、金炳哲、金香起組成另類超能力小隊
《現金英雄》（캐셔로/Cashero/《金錢俠》由是一部由李俊、金慧峻、金香起、金炳哲主演！該劇為網漫翻拍改編的漫改劇，《現金英雄》劇情講述一位夢想擁有自己房子的平凡公務員「姜常雄」（李俊昊 飾）意外獲得了超能力——靠身上的現金使出特異功能，他身上有多少現金就能擁有多少能力，只不過並非出生於富豪家庭、薪水又不多的他，每次使用完能力後都會變得身無分文，然而擁有正義感的他仍希望能夠利用能力去幫助別人。正當他邊使用能力救人，邊為錢而煩惱時，一群專門獵殺超能力者的神祕組織也在暗中盯上他….
2. Netflix韓劇《現金英雄》線上看：李俊昊意外繼承鈔能力，「身上擁有多少錢，就擁有多少超能力」展開不可思議英雄之旅！
35歲大勢演員李俊昊在2021年主演古裝劇《衣袖紅鑲邊》，不僅受到觀眾喜愛，更一舉拿下第58屆百想藝術大賞的「視帝寶座」，緊接著陸續主演了人氣夯劇《歡迎來到王之國》，霸總魅力再度讓觀眾全淪陷！今年下半年則是先以《颱風商社》回歸，而李俊昊將在年末最新作《現金英雄》飾演「姜常雄」本是一名平凡的公務員，意外繼承了超能力，「身上擁有多少錢，就擁有多少超能力」的超能力，但因為這個超能力有限制，雖然可以像手中的現金一樣使用超能力，但在錢用完後超能力就消失，是位在不可思議的現實中孤軍奮戰的人物，李俊昊將展開不可思議的超級英雄之旅！
3.Netflix韓劇《現金英雄》線上看：金慧峻變身李俊昊女朋友，極強的大寫字母「T人」非常看重效率與精打細算的現實人物
30歲金慧峻先前一連串出演《屍戰朝鮮》系列、《十匙一飯》、《具景伊》、《Connect：連瞳》、《浪漫醫生金師傅3》、《殺人者的購物中心》等作品，時常挑戰許多新穎題材劇集！金慧峻最新作在《現金英雄》飾演李俊昊的女朋友「金敏淑」，極強的大寫字母「T人」非常看重效率是比什麼都重要的現實人物，在數字上有與眾不同的感覺和才能，姜尚雄的超能力讓她難以置信，但敏淑卻從計算機開始計算，是一位精打細算的女朋友，雖然認爲姜尚雄這個超能力，還要自費掏腰包保留意見，但敏淑比任何人都支持姜尚雄！
4.Netflix韓劇《現金英雄》線上看：金香起為李俊昊英雄盟友！就像綽號「麵包薇」一樣，是可以按照吃了多少卡路里熱量，而使用超能力的能力者！
25歲金香起為童星出身，演繹眾多少年角色！過去曾出演《與神同行》、《與神同行：最終審判》、《韓山島海戰》、《18歲的瞬間》、《朝鮮精神科醫師劉世豐》、《復仇筆記》、《戀愛播放清單》等電影電視劇作品。而金香起在《現金英雄》飾演特殊能力者角色「方恩薇」，是可以按照吃了多少卡路里熱量，而使用超能力的超級英雄，就像綽號「麵包薇」一樣，並非利用吃飯而產生力量，以吃下麵包後產生的力量來戰鬥的英雄，恩薇與姜常雄還有卞湖仁，成為並肩作戰的超級英雄聯手對決惡徒，為了守護市民日常生活，展開作戰，是比任何人都堅實無價的盟友。
5.Netflix韓劇《現金英雄》線上看：金炳哲只要一喝酒便可使用超能力的律師，他的超能力取決於他喝多少酒而異！
另一位超級英雄，51歲喜劇型演員金炳哲先前在《孤單又燦爛的神－鬼怪》、《陽光先生》、《Sky Castle》、《薛西弗斯的神話》、《殭屍校園》、《車貞淑醫生》等劇都有著強烈存在感，在《現金英雄》飾演「卞湖仁」，從名字開始就很有律師的樣子！卞湖仁是只要一喝酒便可使用超能力的律師，他的超能力取決於他喝多少酒而異，自稱韓國「超級英雄協會」的代表，對抗獵殺超能力者的神祕團體「犯人會」，他認識了擁有超能力的姜尚雄還有方恩薇，三人一起拯救世界，聯手對抗獵殺超能力者的神祕組織，他們是比任何人都堅實無價的盟友，金炳哲終於要演出正派角色啦！
6.Netflix韓劇《現金英雄》線上看：眾多吸睛卡司出演：金義聖、姜漢娜、李彩玟、張鉉誠、曹寶兒、金元海
值得注意的是，《現金英雄》還有眾多吸睛卡司出演，包括金義聖飾演「趙元徒」，為「凡人會」的會長，頂級財閥、姜漢娜飾演「趙安娜」趙元徒的女兒，為「凡人會」的成員、李彩玟飾演「趙內森」趙元徒的兒子，為「凡人會」的成員、張鉉誠飾演「黃炫昇」為刑事機動一隊隊長，具有倒轉時間的超能力。另外，曹寶兒也特別客串出演，飾演「華禎」具有控火的超能力。金元海飾演「都爺爺」最老的超能力者，具有預知未來的能力，一行人串起驚心動魄的現實英雄故事！
《現金英雄》全劇共8集，已在Netflix獨家線上播出！
