Netflix影劇宇宙CASETiFY看得到？！iPhone 17系列突然又降價

記者李鴻典／台北報導

準備好重返浪漫情調與攝政美學交織的上流社會了嗎？隨著《柏捷頓家族》第 4 季在 Netflix 正式上線，國際時尚配件品牌 CASETiFY 宣布推出柏捷頓家族 × CASETiFY 聯名系列。

Netflix x CASETiFY聯名系列。

此外，也為影迷盤點那些在 Netflix 追劇宇宙中曾出現的人氣聯名系列，從古典優雅的柏捷頓家族 × CASETiFY 聯名系列、充滿 80 年代復古氛圍的怪奇物語 x CASETiFY 聯名系列、到緊張刺激的魷魚遊戲 x CASETiFY 聯名系列，以及融入Netflix 品牌經典元素的 Netflix x CASETiFY 聯名系列，邀請粉絲與追劇姊妹們一同換上專屬電子配件，將最愛的電視影集轉變為日常生活中的潮流亮點！

廣告 廣告

全新柏捷頓家族 x CASETiFY 聯名系列以迷人的法式朱伊紋（Toile）圖騰、浪漫花卉元素與閃耀銀色細節為靈感，將劇中優雅又精緻的視覺美學融入一系列電子配件，用最優雅的方式沉浸在攝政時期的倫敦社交圈。此外，柏捷頓家族 x CASETiFY 聯名系列更將威索頓夫人、班奈狄克柏捷頓、蘇菲白等主要角色的成長故事化作印花設計，完美詮釋在錯綜複雜的繁華莊園中追求真愛與自我價值的動人故事。

柏捷頓家族 × CASETiFY聯名系列。

喜愛復古 80 年代風格的影迷們看過來！怪奇物語 x CASETiFY 聯名系列以去年底熱播的影集最終章為設計靈感，與 Eleven、Eddie 和一眾好友們面對怪物來襲的未知冒險，怪奇物語 x CASETiFY 聯名系列將「顛倒世界」的神秘怪象與超自然美學融合打造成一系列兼具暗黑美學與實用性的電子配件，不僅重現 80 年代經典恐怖片的視覺張力，也為所有裝置提供跨越兩個世界的安心防護。

怪奇物語 x CASETiFY聯名系列。

同樣於 2025 年推出最終章的魷魚遊戲 x CASETiFY 聯名系列則將影集中令人不寒而慄的生存遊戲美學帶入日常生活，巧妙融合經典的「圓形」、「三角形」、「正方形」幾何符號元素，更針對第二季全新登場的「旋轉木馬」遊戲推出專屬印花；還有，Netflix x CASETiFY 聯名系列結合品牌標誌性的紅黑色調與經典圖案轉化為一系列電子配件，邀影迷們一同享受舒適的觀影體驗，在穿搭風格中展現對 Netflix 的熱愛。

魷魚遊戲 x CASETiFY聯名系列。

農曆年前手機市場買氣升溫，連鎖通訊業者傑昇通信今(1/29)、明(1/30)兩天分別於「新竹光復」與彰化「田中中州」開設全新門市，為在地鄉親提供便宜手機及門號申辦等通訊服務。配合新門市開幕，傑昇通信打破手機貴桑桑的印象，串聯全台門市推出「開新店、降新機」快閃活動，包含iPhone 17 Pro（512GB）現折近3千、平價超人氣手機realme 14下殺58折、三星Galaxy S25 FE直降6千4，從旗艦到入門機全面降價。

傑昇通信新店降新機全台同步，iPhone 17Pro（512GB）率先調價。

在全台同步的「開新店、降新機」快閃優惠中，最受果粉期待的折扣重點，仍是話題新機iPhone 17系列的降幅。規格升級、鎖定重度用戶的iPhone 17 Pro（512GB），原價46,900元，即便目前貨源緊張，傑昇通信依然堅持回饋果粉，現折高達2,910元，空機價只要43,990元；而建議售價29,900元iPhone 17（256GB），開幕期間下調至27,890元即可入手，現省2,010元的紅包錢，讓想一次到位升級容量與效能的果粉，在年前就能做出更划算的選擇。

除了iPhone，傑昇通信挑選幾款五千左右的平板與手機。若追求高續航與性價比，首選三星Galaxy A17（6GB/128GB），原價7,490元，開幕慶下殺至4,990元；平板方面更是誠意十足，大螢幕的三星Galaxy Tab A11+ WiFi（6GB/128GB），門市價僅需5,590元，1/31前購機並回原廠登錄，還能額外獲贈價值1,590元的原廠書本可立式皮套。

買旗艦機不必再苦苦等待降價，「開新店、降新機」活動壓軸亮點則是有著旗艦級性能，搭載Galaxy AI的三星Galaxy S25 FE（8GB/256GB），建議售價22,900元，傑昇通信門市特價僅16,490元，狠降6,410元，購機後不僅能立即享有價值3,900元長達6個月的Google AI Pro擴充功能與2TB雲端儲存空間，若參與原廠登錄活動，更有機會抽中Samsung Wallet悠遊卡加值金回饋8,888元，這種購機、贈禮加上抽獎的三重豪禮，新年前入手相當划算。

傑昇通信開新店、降新機快閃活動機型。

另，看準數智清潔家電未來五年將有爆發式的成長潛力，聯強國際自2018年即攜手全球數智清潔家電品牌科沃斯，從掃地機器人、洗地機到擦窗機器人，逐步建構「從平面到立面」的全方位清潔版圖。因應年前大掃除需求，聯強特於眾籌平台推出進化版的新型「全能基站」擦窗機器人WINBOT W2S OMNI。

ECOVACS科沃斯 WINBOT W2S OMNI 基站強力防墜設計，啟動後自動對地面吸附800N，同步啟動纜繩「自動落鎖」功能，當快速下墜時自動鎖死避免摔落。

全新 WINBOT W2S OMNI 以一體式全能基站整合電源、收納與安全設計，內建電池供電，使用時不受插座與線長限制，隨處皆可清潔；完成後一鍵即可自動收線並完整收納，大幅降低使用門檻。搭配穩定吸附與智慧清潔路徑設計，無論是落地窗、玻璃隔間或磚石平面牆面，皆可輕鬆啟動自動清潔，讓窗景長時間保持清晰透亮。

ECOVACS科沃斯WINBOT W2S OMNI搭載智慧避障，識別把手、鎖扣等，提前繞行障礙物，不卡死不碰撞不墜落。

更多三立新聞網報導

遠傳完成5G SA差異化連接服務 手機AI即時偵測、一鍵提升網路體驗

全臺首站！Uber與合作車隊加入台北市好孕專車 孕媽咪專屬優惠一次看

企業採購不再被踢皮球！486團購推「486商務通」管家式服務布局B2B市場

馬到福到新衣到！UNIQLO新春特惠一次看 GU推進化版錐形褲

