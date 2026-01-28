Netflix影集2月完整片單，鄭伊健主演《百萬人推理》開播





當寒流還在窗外打轉，追劇清單已經先熱鬧起來。Netflix公布2月影集完整片單，懸疑、推理、愛情到療癒系題材一次到位，其中最受矚目的，莫過於由鄭伊健主演的話題新作《百萬人推理》正式開播。從經典男神回歸小螢幕，到多部原創與強檔影集接力上線，這個2月，Netflix不只想填滿你的週末，更準備全面接管你的夜生活，馬上來看看有哪些必追好劇！

Netflix 2月上架電影

2/1

《幻幻之交》

《魔鬼複製人》

2/8

《黑色黨徒》

2/10

《我是春菜愛》

2/12

《法蘭西特派週報》

《大吉嶺有限公司》

2/15

《鬼靈精》

《歌喉讚》

《歌喉讚2》

《功夫熊猫》

《功夫熊猫2》

2/16

《震耳欲聾》

2/20

《孔雀舞曲》

2/28

《我們撞到外星人》

Netflix 2月上架影集

2/1

《Royal Rumble：2026 直播》

《去唱卡拉OK吧》

《為你著迷》

《離婚女律師》第2季

《最近的偵探真沒用》

《轉生惡女的黑歷史》

《Bad Girl 不良少女》

《蘇利文的十字路口》第1-3季

《東島丹三郎想成為假面騎士》

《無職英雄：技能什麼的毫無用處》

《轉生後的我成了英雄爸爸和精靈媽媽的女兒》

《機械女僕·瑪麗》

《尋骨線索》第1-5/7-12季

2/4

《這是蛋糕？！情人節篇》

2/5

《下流正義》第4季

2/6

《素材採集家的異世界旅行記》

2/8

《大生意人》

2/9

《動物謎案：第7章》

2/11

《盲婚試愛》第10季

2/12

《百萬人推理》

2/13

《純真博物館》

《莎拉的真偽人生》

《差點在迷宮深處被信任的夥伴殺掉,但靠著天賜技能「無限扭蛋」獲得等級9999的夥伴,我要向前隊友和世界展開復仇&「給他們好看!」》

2/15

《GNOSIA》

《野原廣志：午餐的流派》

2/18

《戈登拉姆齊的巔峰饗宴》

2/19

《暗夜情報員》第3季

2/26

《柏捷頓家族：名門韻事》第4季Part2

即將上架

《冬霧》第2季

《泥濘女子幫》第2季

《刃牙道：無敵武士》

《Formula 1：飆速求生》第8季

