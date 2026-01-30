Netflix懸疑韓劇《莎拉的真偽人生》申惠善捲入命案、上流人生全是謊言？李浚赫演刑警全力追查 2 月 13 日上線
城中的一具屍體、迅速崛起的奢侈品牌，一路抽絲剝繭追查真相的刑警。一名看似站在上流社會頂端的女人，卻沒有留下任何真實身分紀錄，她究竟是誰，背後又隱藏著什麼樣的祕密？Netflix原創韓劇《莎拉的真偽人生》由申惠善、李浚赫共演，這是兩人繼《秘密森林》後，睽違 8 年再度合作。《莎拉的真偽人生》將於 2 月 13 日正式上線，全劇共 8 集。
謊言打造的上流人生 卻查無此人
故事從一具出現在首爾奢華商圈的無名女屍開始，牽動出一名看似站在上流社會頂端，卻沒有任何真實身分紀錄的女人。金莎拉擁有令人稱羨的地位與財富，卻同時捲入離奇命案；而一名刑警，則試圖拆穿她層層堆疊的假面。
《莎拉的真偽人生》主視覺海報
主視覺與預告曝光 金莎拉身分成謎、刑警展開全面追查
公開的主視覺海報以被各自敘事線索包圍的金莎拉與朴武京形象吸引目光。
莎拉的海報中，遮住個資與臉部的身分證、包包、名片等多種物件層層交疊，令人難以判斷她的真實身分，勾起強烈好奇。搭配遮住嘴巴的臉孔，以及文案「連真假都分不出來，還能說是假的嗎？」更突顯她站在真實與謊言邊界的人生。
相對地，朴武京的海報以帶著執念的眼神、留有審訊痕跡的黑板與手銬等物件，暗示他對金莎拉展開的鍥而不捨追查。加上文案「在我眼前的你，究竟是誰？」讓人對隨著追尋真相而愈發混亂的武京故事產生更深的好奇。
《莎拉的真偽人生》劇照
同步公開的主預告，以一句意味深長的旁白「謊言就像美麗的晚霞，能讓一切看起來更迷人——直到被揭穿為止」揭開序幕，隨即出現金莎拉跌落垃圾堆、含淚的畫面。她自稱是金莎拉，卻從與她接觸過的人口中，得到彼此矛盾的證詞，沒有任何一種能清楚說明她的身分。從衣著得體、昂首闊步的模樣，到向他人哀求救命的瞬間，搭配「所有慾望所指向的名字」這句文案，彷彿不同人物的多重面貌交錯出現，更加深她名字背後隱藏的故事之謎。
接著，朴武京的一句台詞「有一件事是絕對抹不掉的——那就是身邊人的記憶」，預告將透過圍繞在莎拉‧金周遭的人物，揭露新的真相，緊張感隨之升高。而金莎拉接著說的「刑警先生，我其實還沒把話都說完呢」，更勾起觀眾對尚未揭曉的故事，以及愈挖掘愈浮現的真相的期待。
《莎拉的真偽人生》劇照
八年後二搭 申惠善與李浚赫相互試探
《莎拉的真偽人生》是申惠善與李浚赫繼 2017 年 tvN 懸疑劇《秘密森林》後，睽違八年再度合作。當年同框累積高人氣的組合，這次不再站在相同立場，而是分別化身為身分成謎的女詐騙犯，以及緊追真相不放的刑警，上演一場彼此對峙的犯罪心理戰。
該劇由《人性課外課》《以吾之名》導演金鎮民執導，並找來攝影指導朱成林、剪接師南娜詠、服裝總監趙尚慶共同打造。從影像風格到人物造型，皆走向冷冽、精緻且充滿壓迫感的懸疑調性。
《莎拉的真偽人生》劇照
沒有人真正認識她 「金莎拉」是誰
申惠善在劇中飾演「金莎拉」，表面身分為全球前 0.1% 奢侈品牌「蓓朵奧」亞洲區分公司 CEO，活躍於上流社會，名氣響亮，卻極少露面。人人都知道這號人物，卻沒有人了真實的她。
劇中設定裡，金莎拉擁有多重姓名、年齡與職業背景，身分幾乎無法被定義。她熱愛精品、不惜一切也要維持奢華人生，卻同時被發現曾衣衫襤褸、流落街頭。兩種極端人生交錯並存，也讓她在捲入命案後，成為最難以辨識的存在。
《莎拉的真偽人生》劇照
在我眼前的你是誰？刑警追查真相到底
李浚赫則演出首爾地方警察廳重案組刑警「朴武京」，一名以洞察力與直覺破案的調查者。他負責調查一樁無名屍案件，死者疑似遭到仇殺，而所有線索，最終都指向「金莎拉」。
然而，當警方試圖確認死者身分時，卻發現一個更詭譎的事實，找不到任何能證明「金莎拉」存在的正式紀錄，彷彿這個人從未活在世界上。預告中，朴霧炅拋出的疑問「在我眼前的你是誰？」成了整起案件最關鍵的提問。
隨著調查推進，他一步步逼近金莎拉層層偽裝的真相，也逐漸意識到，這起案件牽動的，不只是單一命案，而是一整個用謊言構築的人生。
《莎拉的真偽人生》劇照
《莎拉的真偽人生》何時開播？
《莎拉的真偽人生》是一部以懸疑驚悚為主軸的犯罪影集，故事圍繞「用謊言打造人生」的核心設定展開，氛圍與話題美劇《創造安娜》不免讓人產生聯想。隨著一樁命案牽動層層身分疑雲，金莎拉究竟是誰，她費盡心思隱藏的過去又藏著什麼祕密，都成為劇情最大的懸念。Netflix原創韓劇《莎拉的真偽人生》將於 2 月 13 日全球上線。
（圖片來源：Netflix）
更多放言報導
BLACKPINK Jisoo 虛擬世界談戀愛？攜手徐仁國合作 Netflix 韓劇《訂閱男友》劇照曝光，李洙赫、徐康俊等男神客串亮相
韓劇《愛情怎麼翻譯？》上線獲好評！金宣虎×高允貞「高顏值 CP」詮釋天才翻譯員與爆紅演員的戀愛故事、福士蒼汰首度出演韓劇引注目
其他人也在看
陳漢典Lulu回應了！嘻小瓜6600紅包遭嫌少 典Lu「真實態度」曝光
嘻小瓜日前赴文華東方酒店出席陳漢典與Lulu（黃路梓茵）世紀婚宴，送上6600元紅包作為祝福，本是取其吉利寓意，卻遭部分網友狠酸「全場包最少」，昨（29）日火大拍片反擊。影片中，他表示事後已私訊Lulu，表明若金額不妥願意補上，如今也公開Lulu回應內容。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 12則留言
手提「神祕紙盒」拜會張忠謀！黃仁勳親揭內容物：我和他都很愛
AI教父、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（29）日旋風抵台，下午隨即手提一只神祕紙盒，親赴大直拜會台積電創辦人張忠謀，隨後兩人一同前往台北嘉佩樂飯店知名粵式餐廳「榕居」共進晚餐。由於黃仁勳一路提著紙盒現身，引發外界高度關注，紛紛猜測他究竟準備了什麼大禮送給張忠謀。對此，黃仁勳今（30）日抵達輝達新辦公室時，也親自揭曉紙盒內容。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 3則留言
真的找阿湯哥了？賈永婕曬同框照：不是不可能 台北101願開特例
美國攀岩大神艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）徒手攀登台北101，讓世界看見台灣，不過台北101賈永婕表示，在她的任期內不會再接受任何攀爬101的申請，除非是湯姆克魯斯來拍電影，沒想到賈永婕今早分享與湯姆克魯斯同框的AI製圖，並放話「不是不可能！趁賈董還在！」（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 32則留言
去LuLu婚禮紅包6600 嘻小瓜遭酸「全場包最少藝人」 無奈喊：老娘又不會結婚
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導藝人LuLu（黃路梓茵）、陳漢典2人25日在台北文華東方酒店舉辦婚禮，由於夫妻2人皆是演藝圈資深主持人，多年來累積不少...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 48則留言
Lu典婚禮包6600挨酸「全場最少」 嘻小瓜曬私訊：願意再補
嘻小瓜25日晚間出席陳漢典與Lulu的婚禮，他拍片祝賀新人，並透露包了6600元的紅包。不過該影片被部分網友們拿來與其他藝人比較，狠酸「康康包了8萬8000元」、「我猜你是不是全場包最少的」、「藝人包6000會不會太少」、「6600吃文華東方超值了」。對此，嘻小瓜29日發聲表示，...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 100則留言
裘莉驚傳「好萊塢式破產」！急賣豪宅變現 遭爆將離開美國移居海外
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）雖然名義上已結束婚姻關係，但雙方圍繞法國酒莊Château Miraval的產權官司至今仍在法庭上纏鬥。隨著官司一拖再拖，外媒近日指出，長期累積的高額法律費用，已對裘莉的財務狀況造成明顯壓力，甚至被圈內形容陷入一種「好萊塢破產」狀態。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16則留言
王子吃公司尾牙被罵「還要臉嗎」 小煜無奈：就讓他消失
小煜提到，先前曾帶兩個兒子一起到劇場排練，主要是希望孩子們能了解爸爸的工作內容，原本擔心造成大家困擾，沒想到兒子們就乖乖坐著看排練，目前也正逐步培養兩個兒子的歌唱與節奏感，「他們跳舞其實還不錯，看看未來有沒有機會一起站上舞台演戲。」而他棒棒堂的團員王子（...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 13則留言
IG公開後慘成箭靶！嚴凱泰女兒開賓利遭砲翻
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日公開自己的Instagram帳號，不過之前曾爆出拿爸爸的名錶給男友去變賣的風波，公開IG後竟又因為開的車是賓利不是納智捷，再度變成網友箭靶。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 85則留言
結婚2年突爆婚變？男星出面證實欺騙妻子1個多月 「關鍵主因」曝光
本趟旅程由花甲藝人游安順、于子育，攜手少年組施名帥、朱芷瑩暢遊苗栗各大景點。這也是節目首次迎來「真實夫妻檔」同台，製作單位更精心策劃了一場驚喜騙局，讓這趟旅程充滿戲劇性！蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 1則留言
王子露面「照吃尾牙」挨轟不要臉！老闆Summer曝現場互動 真實心聲曝
喜鵲娛樂日前舉辦尾牙，豪擲百萬獎金犒賞員工，「老蕭」蕭敬騰、Summer暖心喊話：「感謝都在紅色小袋袋裡！」老蕭更堅持邀請的「喜鵲之友」李炳輝擔任開場嘉賓。旗下藝人包括小宇、林熙蕾、「王子」邱勝翊、廖柏雅出席在萬豪酒店舉辦的尾牙宴，現場發出的獎金高達7位數。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 10則留言
金馬影帝窮困潦倒！為生活苦撐當外送員 曾寶儀看哭：忘了他是張震
金馬影帝張震主演的得獎感人力作《幸福之路》於今（29）日全台溫暖上映，昨晚舉辦電影特映會，廣獲觀眾、名人、影評一致盛讚，不少人直呼是「張震再登演技巔峰之作」，片中他與8歲童星魏愷樂自然真摯的父女互動，更在映後引發強烈共鳴，被觀眾讚是繼《當幸福來敲門》後，年度最動人的父女情電影。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
夏宇童、孫協志曬超大鑽戒！曝光「絕美婚紗照」甜蜜熱吻
夏宇童、孫協志曬超大鑽戒！曝光「絕美婚紗照」甜蜜熱吻EBC東森娛樂 ・ 2 天前 ・ 13則留言
孫協志、夏宇童下月世紀婚宴！母親孫麗鈞被問媳婦秒閃：沒意見
47歲藝人孫協志與小11歲的夏宇童交往多年，去年3月3日低調登記結婚，期間一度傳出「做人成功」，但雙方皆出面否認。如今兩人確定將於2月14日情人節在台北市飯店舉辦婚宴。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 11則留言
安潔莉娜裘莉陷「好萊塢破產」傳賣豪宅變現！本人回應了
安潔莉娜裘莉陷「好萊塢破產」傳賣豪宅變現！本人回應了EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 4則留言
柯志恩兒國籍爆爭議 前女友再爆料:媽媽太可怕
政治中心／綜合報導獲得國民黨提名參選高雄市長的立委柯志恩，兒子前女友去年就曾在社群平台發文爆料，前任是美國公民，最近又因為Threads平台上，有網友發起前任合照大賽，柯志恩兒子的前女友，再度發文，說「前任什麼都好，就是媽媽太可怕，以及當年他是個聽媽媽話的媽寶」，引發網友熱議。準備再次挑戰高雄市長大位，獲得國民黨徵召參選的藍營立委柯志恩，兒子的前女友又在社群平台發文，前任什麼都好，就是媽媽太可怕，還括號是指個性、跟政治立場，以及，前男友當年是個聽媽媽話的媽寶，暗指這無緣的婆婆似乎「很難侍奉」。國民黨立委柯志恩：「年輕人任何人談戀愛，我都覺得應該記住，那時候戀情的美好，分手之後就應該各自安好，彼此祝福，我想這才是最正確，最成熟的態度。」柯志恩兒子前女友在社群平台再爆料，前任媽媽很可怕。（圖／Threads）因為近期在Threads上，有網友發起跟前任的合照大賽，這名自稱是柯志恩兒子的前女友，也來+1，還曬出自己跟疑似柯志恩兒子的合照，其實去年3月，這位網友就曾經爆料，柯志恩的兒子不是拿綠卡，而是美國公民，因為在快滿18歲前就依親爸爸，但當時，柯志恩說孩子在微軟工作，有綠卡很自然。柯志恩兒子前女友林小姐（2025.03.10）：「實際上並不是在那裡，因為工作而取得，而是之前就已經依親，很早以前就已經依親，拿到美國公民身分，所以我就覺得她有點魚目混珠。」柯志恩回應，年輕人談戀愛，分手之後就應該各自安好，彼此祝福。（圖／民視新聞）國民黨立委柯志恩（205.03.09）：「我從政以來就沒有避諱也直接講，我家人在美國擁有合法身分跟工作，身為母親角色，（我兒子）他是獨立個體，他有自己的選擇權。」擁有教育、心理專業的柯志恩也曾說過自己是個惡媽，對應兒子被說是媽寶，似乎也不謀而合，精明婆婆的形象，要先解釋兒子國籍，還得洗清可怕形象，面對年底選戰，恐怕還是漫漫長路。原文出處：柯志恩兒國籍爆爭議 前女友再爆料：媽媽太可怕 更多民視新聞報導黃國昌稱「拉下賴瑞隆」是藍白共識 陳其邁回應了李蒨蓉兒遇「槍擊驚魂」！被吼「我要射擊」險成靶子柯志恩兒擁美國籍 前女友再爆：前任什麼都好「就是媽媽太可怕」民視影音 ・ 6 小時前 ・ 38則留言
Netflix一次公開5部2026新劇！ 霍建華搭楊謹華、柯震東《乩身》終於要上了
Netflix（網飛）29日舉辦2026年華語片單記者會，一連公開了5部即將在今年上線的戲劇，其中包含了《百萬人推裡》、《乩身》、《急診室的奇蹟》、《沉默的審判》和《黑白清道夫》，每一檔都集結相當厲害的卡司。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 發表留言
李多慧不甩韓職啦啦隊禁令 堅定留台：自己的人生自己選擇
柯震東與李多慧今（29）日為運動品牌合體宣傳，近來傳出韓國職棒球團禁止旗下啦啦隊員同時在台韓兩地應援。對此，李多慧表示自己並未受到影響，「我在韓國沒有活動四年了，因為我一直住在台灣，不知道韓國的消息。」不過是否會給其他韓籍啦啦隊員建議？她說：「自己的人生自己選擇。」許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 66則留言
曹西平告別演唱會「龍千玉是唯一出席親人」 感嘆：生命真的像一場夢
曹西平日前病逝，前嫂嫂龍千玉被他視為「唯一親人」，在追思告別演唱會上泣不成聲。28日深夜她哀痛發聲「生命真的像一場夢！」坦言參加完後有種說不出的低落。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 13則留言
結婚連勝文19年！蔡依珊罕公開「豪門生活日常」 夫妻真實互動曝光
紅豆食府千金蔡依珊與前國民黨副主席連勝文結婚19年，育有2子。近日她在社群網站分享下廚的片段，曝光私下的「煮婦日常」。貴為名媛的她為了兒子的一句話，也得乖乖認命下廚。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 19則留言
林宥嘉搶先曬「張惠妹私密側拍照」 天后男友 Sam 不忍了！12 宮格霸氣放閃
張惠妹 aMEI 和小6歲的調酒師男友 Sam 姚善鏞愛情長跑14年，Sam 偶爾會透過社群貼出張惠妹的美照公開放閃，近日卻突然被林宥嘉搶先貼出側拍，Sam 不讓林宥嘉專美於前，貼出同系列的 12 宮格美照，甜蜜稱讚張惠妹「美成這樣啦！」林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 7則留言