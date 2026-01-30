Netflix懸疑韓劇《莎拉的真偽人生》申惠善捲入命案、上流人生全是謊言？李浚赫演刑警全力追查 2 月 13 日上線

城中的一具屍體、迅速崛起的奢侈品牌，一路抽絲剝繭追查真相的刑警。一名看似站在上流社會頂端的女人，卻沒有留下任何真實身分紀錄，她究竟是誰，背後又隱藏著什麼樣的祕密？Netflix原創韓劇《莎拉的真偽人生》由申惠善、李浚赫共演，這是兩人繼《秘密森林》後，睽違 8 年再度合作。《莎拉的真偽人生》將於 2 月 13 日正式上線，全劇共 8 集。

謊言打造的上流人生 卻查無此人

故事從一具出現在首爾奢華商圈的無名女屍開始，牽動出一名看似站在上流社會頂端，卻沒有任何真實身分紀錄的女人。金莎拉擁有令人稱羨的地位與財富，卻同時捲入離奇命案；而一名刑警，則試圖拆穿她層層堆疊的假面。

《莎拉的真偽人生》主視覺海報

主視覺與預告曝光 金莎拉身分成謎、刑警展開全面追查

公開的主視覺海報以被各自敘事線索包圍的金莎拉與朴武京形象吸引目光。

莎拉的海報中，遮住個資與臉部的身分證、包包、名片等多種物件層層交疊，令人難以判斷她的真實身分，勾起強烈好奇。搭配遮住嘴巴的臉孔，以及文案「連真假都分不出來，還能說是假的嗎？」更突顯她站在真實與謊言邊界的人生。

相對地，朴武京的海報以帶著執念的眼神、留有審訊痕跡的黑板與手銬等物件，暗示他對金莎拉展開的鍥而不捨追查。加上文案「在我眼前的你，究竟是誰？」讓人對隨著追尋真相而愈發混亂的武京故事產生更深的好奇。

《莎拉的真偽人生》劇照

同步公開的主預告，以一句意味深長的旁白「謊言就像美麗的晚霞，能讓一切看起來更迷人——直到被揭穿為止」揭開序幕，隨即出現金莎拉跌落垃圾堆、含淚的畫面。她自稱是金莎拉，卻從與她接觸過的人口中，得到彼此矛盾的證詞，沒有任何一種能清楚說明她的身分。從衣著得體、昂首闊步的模樣，到向他人哀求救命的瞬間，搭配「所有慾望所指向的名字」這句文案，彷彿不同人物的多重面貌交錯出現，更加深她名字背後隱藏的故事之謎。

接著，朴武京的一句台詞「有一件事是絕對抹不掉的——那就是身邊人的記憶」，預告將透過圍繞在莎拉‧金周遭的人物，揭露新的真相，緊張感隨之升高。而金莎拉接著說的「刑警先生，我其實還沒把話都說完呢」，更勾起觀眾對尚未揭曉的故事，以及愈挖掘愈浮現的真相的期待。

《莎拉的真偽人生》劇照

八年後二搭 申惠善與李浚赫相互試探

《莎拉的真偽人生》是申惠善與李浚赫繼 2017 年 tvN 懸疑劇《秘密森林》後，睽違八年再度合作。當年同框累積高人氣的組合，這次不再站在相同立場，而是分別化身為身分成謎的女詐騙犯，以及緊追真相不放的刑警，上演一場彼此對峙的犯罪心理戰。

該劇由《人性課外課》《以吾之名》導演金鎮民執導，並找來攝影指導朱成林、剪接師南娜詠、服裝總監趙尚慶共同打造。從影像風格到人物造型，皆走向冷冽、精緻且充滿壓迫感的懸疑調性。

《莎拉的真偽人生》劇照

沒有人真正認識她 「金莎拉」是誰

申惠善在劇中飾演「金莎拉」，表面身分為全球前 0.1% 奢侈品牌「蓓朵奧」亞洲區分公司 CEO，活躍於上流社會，名氣響亮，卻極少露面。人人都知道這號人物，卻沒有人了真實的她。

劇中設定裡，金莎拉擁有多重姓名、年齡與職業背景，身分幾乎無法被定義。她熱愛精品、不惜一切也要維持奢華人生，卻同時被發現曾衣衫襤褸、流落街頭。兩種極端人生交錯並存，也讓她在捲入命案後，成為最難以辨識的存在。

《莎拉的真偽人生》劇照

在我眼前的你是誰？刑警追查真相到底

李浚赫則演出首爾地方警察廳重案組刑警「朴武京」，一名以洞察力與直覺破案的調查者。他負責調查一樁無名屍案件，死者疑似遭到仇殺，而所有線索，最終都指向「金莎拉」。

然而，當警方試圖確認死者身分時，卻發現一個更詭譎的事實，找不到任何能證明「金莎拉」存在的正式紀錄，彷彿這個人從未活在世界上。預告中，朴霧炅拋出的疑問「在我眼前的你是誰？」成了整起案件最關鍵的提問。

隨著調查推進，他一步步逼近金莎拉層層偽裝的真相，也逐漸意識到，這起案件牽動的，不只是單一命案，而是一整個用謊言構築的人生。

《莎拉的真偽人生》劇照

《莎拉的真偽人生》何時開播？

《莎拉的真偽人生》是一部以懸疑驚悚為主軸的犯罪影集，故事圍繞「用謊言打造人生」的核心設定展開，氛圍與話題美劇《創造安娜》不免讓人產生聯想。隨著一樁命案牽動層層身分疑雲，金莎拉究竟是誰，她費盡心思隱藏的過去又藏著什麼祕密，都成為劇情最大的懸念。Netflix原創韓劇《莎拉的真偽人生》將於 2 月 13 日全球上線。

（圖片來源：Netflix）

