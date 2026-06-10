Netflix手機平台大進化！3大亮點一次看

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財經中心／林浩博報導

串流平台龍頭Netflix的手機平台大進化，引進了直式影片牆，讓民眾用手機輕鬆刷影片沒煩惱。（圖／翻攝自Netflix官網）

Netflix 今（10）日在亞太區發表會上帶來了許多讓影迷眼睛一亮的消息，特別是針對大家最常用的手機版 App 進行了大幅進化。

介面革命！直式影片牆 滑起來更方便

如果你常在手機上滑來滑去卻不知道要看什麼，這次的更新絕對很有感。Netflix 宣布推出專為行動裝置設計的「片段」功能，把原本橫向瀏覽的介面變成了更直覺的直式影片牆。這讓大家可以像滑短影音一樣，以沉浸式的方式快速探索新內容，看到感興趣的作品，還能直接觀看、加入待看清單或分享給好友。

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愛書族有福了！「看你最愛的書躍然眼前」收集書籍改編作品

除了滑手機變方便了，Netflix 也想照顧愛看書的朋友。6 月 2 日正式推出的「看你最愛的書躍然眼前」專區，專門收集各種精彩的書籍改編作品。最貼心的是，它不是隨便亂排，而是根據 9 大讀者類型（例如喜歡「震撼劇情轉折」或「戀愛心動時刻」等）來分類推薦，讓愛書人能依照自己的閱讀品味，輕鬆找到下一個想追的影集

人氣電影《Kpop 獵魔女團》遊戲即將上線！大人小孩同樂

最後，在遊戲與兒童娛樂方面也有新動態！針對家長最放心的「Netflix 兒童樂園」（這是一個沒有廣告、也沒有額外付費交易的安全空間），官方宣布人氣動畫電影《Kpop 獵魔女團》的主題遊戲將在 6 月 20 日上線。裡面包含節奏遊戲在內共有六款小遊戲，無論大人還是小朋友，都能一起沉浸在英雄們的世界裡暢玩。

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