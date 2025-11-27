Netflix拿不下蝙蝠俠？甲骨文父子收購華納兄弟引發左派恐慌

美國影視產業再度掀起合併風暴。民主黨麻州參議員伊莉莎白．華倫（Elizabeth Warren）與美國編劇工會（Writers Guild of America）近日公開反對派拉蒙天舞（Paramount Skydance）與擁有蝙蝠俠、哈利波特系列等知名IP的華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）重大併購計畫，指出此案可能使美國主要新聞與娛樂媒體集中落入單一企業集團掌控，引發外界對媒體自由與市場競爭的深層憂慮。



華倫在本月稍早於社群媒體發文，警告若合併案成形，大量知名頻道與媒體平台將由新公司統一管理，她更直指這是「糟透了的交易」，並點名包含真人實境娛樂、新聞頻道與影視娛樂在內的十多個品牌都將受影響。



甲骨文父子勢在必得



根據現行談判方向，一旦協議落定，原屬華納兄弟探索的美國有線電視新聞網（CNN）將轉至派拉蒙天舞旗下。該公司由執行長大衛．艾利森（David Ellison）領導，背後還有其父親、甲骨文（Oracle）共同創辦人賴瑞．艾利森（Larry Ellison）的資金支持。

編劇工會則在聲明中強調，過去多次媒體整併已對從業者造成衝擊，削弱就業與薪資結構，同時減少內容市場的競爭與多元聲音。他們指出，企業追求規模化所耗費的龐大資金，本應投入內容創作與內部成長，而非造成產業的高度集中。

多名熟悉交易的消息人士表示，艾利森家族對CNN的興趣並非僅視其為資產，而是希望重新塑造這個全球性新聞品牌的編輯方向。CNN目前年收益約達5億美元，但卻因「左派喉舌」的形象丟失巨量收視率、消費者信任度也屢創新低。外界還注意到，CBS新聞部在被天舞傳媒收購後，在巴里．魏斯（Bari Weiss）的改革下逐漸轉向，若併購成功，她的影響力可能延伸至CNN。



《綜藝》雜誌（Variety）指出，使這項合併案更具爭議的原因之一，是派拉蒙天舞的出價涉及來自沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）、卡達投資局（QIA）以及阿布達比投資局（ADIA）的資金，這讓外界擔憂美國關鍵媒體的控制權可能出現外資影響力。



FCC主席透露不會介入審查



儘管如此，艾利森父子仍被視為最積極的競標方。其他可能參與競爭的買家包括網飛（Netflix）、亞馬遜（Amazon）以及擁有環球影業與NBC的康卡斯特（Comcast）。法律界分析普遍認為，此案不至於引發重大反壟斷問題。



此外，美國司法部（DOJ）與聯邦通訊委員會（FCC）的態度也成為觀察重點。多位官員表示，兩機構不太可能對此案設下嚴格門檻。FCC主席布蘭登．卡爾（Brendan Carr）甚至透露，FCC可能根本不會介入審查，讓外界更加關注這起媒體巨擘合併案後續發展。



