Netflix掃到颱風尾！中國網劇現「九段線」地圖 越南限時24小時下架

編譯林浩博／綜合報導

中國網劇《驕陽似我》（Shine on Me）在國際串流平台Netflix熱播，但劇中出現中國對南海聲索主權的「九段線」地圖，挑動越南敏感神經，遭到勒令24小時內於當地下架。

中國網劇《驕陽似我》在亞洲多地爆紅，包括台灣、新加坡，以及未下架前的越南，都是Netflix熱播的前十名。（圖／翻攝自Netflix網站）

Netflix：網劇已下架

英國廣播公司（BBC）6日報導，Netflix已應越南要求將該劇於當地下架。

《驕陽似我》總共27集，是中國的熱門影集，在台灣、新加坡，以及這次出事的越南，都擠進了Netflix熱播榜的前十名。這次引發爭議的「九段線」地圖，多次出現於第25集主角的課堂上。越南批評該地圖「錯誤」、「侵害國家主權」，其文化部3日下令Netflix於24小時內將影集從當地撤下。

廣告 廣告

「九段線」是中國為了標記南海主權所劃設，但包括越南在內，多個國家都不予以承認。

Netflix發布聲明稱，在收到越南官方的書面請求後，已將《驕陽似我》從越南撤下。

中國網劇《驕陽似我》因「九段線」地圖被河內當局勒令下架，相關的地圖畫面遭越南官方畫了個大叉。（圖／翻攝自越通社網站）

文化歸文化、南海歸南海

越南因南海爭議，強制中國網劇下架，北京官方尚未做出回應，但官媒《環球時報》已急得直跳腳，喊話越南「文化歸文化、南海問題歸南海問題」。

近幾年中國日益堅持對南海主權的聲所，即便台灣、越南、馬來西亞、汶萊與菲律賓等國都提出抗議。中國擴建了多座島礁，在上面建造設施，並不時進行海上巡邏，因此與菲律賓海軍發生激烈對峙。

中國聲稱「自古」擁有南海，並將考古發現的陶瓷碎片，以及古代中國漁民所用的航海指南，當作「證據」。不過，2016年的海牙國際法庭裁定中國主張非法，然而北京並不承認此項判決。

中國與越南的南海主權爭議，主要在西沙與南沙兩座群島，北京的九段線將這兩處都劃入版圖。越南反駁中國主張，指出北京直到1940年代開始，才聲索這些群島的主權。越南並強調，自從17世紀起，他們就實際統治了南沙與西沙群島，而且有文件為證。

很多議題都會在越南引發輿論反彈，像是被疑似醜化在越戰當中的形象，當中又以「九段線」持續受到當局關注。BBC指出，越南政府在多數議題，都會壓制反中情緒，但維護國家南海主張的抗議，是少數會被許可的行為。

根據Netflix的資料，2019至2024年間，越南官方就8次要求下架網劇。2023年越南也以「九段線」爭議為由，下令Netflix撤下中國網劇《向風而行》（Flight to You）。不只中國影劇，其他國家作品也會因「九段線」問題被禁，比如2023年的好萊塢電影《芭比》（Barbie）和2016年夢工廠動畫片《壞壞萌雪怪》（Abominable）。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

川普背叛怎麼辦？《經濟學人》探討南韓生存法：不惹中國、與日攜手

中菲再爆南海衝突！中國海警船水砲攻擊菲漁船釀3傷 菲控中國擋救援

菲律賓飛機南海爭議海域巡邏 遭中國發射3枚照明彈威脅

菲美日南海演習 共軍轟炸機編隊同日南海例行巡航

