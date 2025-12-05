Netflix搶到華納兄弟探索集團優先議價權 派拉蒙抗議

隸屬於華納兄弟探索集團的HBO Max，意外成為Netflix等競逐的標的，無論終究被誰順利併購，都將牽動全球娛樂版圖。（HBO提供）

2022年才完成與探索集團的合併、改名轉型為華納兄弟探索集團（Warner Bors. Discovery），今年又傳出有意求售的消息。一開始大家都以為是執行長大衛扎斯拉夫（David Zaslav）放消息、想吵股價，但現在顯然越來越認真了，因為Netflix已經搶到優先議價權。使得最積極併購的派拉蒙發聲抗議。

華納兄弟探索集團最初的如意算盤，是挾帶華納媒體（Warner Media）本身擁有豐沛的影視資產、跨電影電視的媒體製作能力，以及深入家庭電視的發行網，加上擅長拍攝紀錄片、生活品味的探索集團，合併後就能發揮「一加一大於二」的實力，一口氣包辦從紀實節目到娛樂影視的多元內容。但實際在合併後，除了整合彼此內容需要很大的力氣，在競爭最為激烈的串流平台大戰中，並沒有讓吸引力扶搖直上。光是旗下的Max串流平台，就數度更名，如今又改回HBO Max，理由是這樣觀眾一看就知道是精彩的電視內容。於是執行長大衛扎斯拉夫乾脆就提出了被併購的想法。

但是在好萊塢有實力能吃下華納兄弟探索集團的，無論是只買下其中的電影電視業務，還是整個集團都買下來，最要緊的就是錢。於是剛剛才被天舞傳媒（Skydance）併購的派拉蒙、以及擁有環球影業、NBC電視網的Comcast集團，成為最有可能出價的買家。不過在跟這兩個對手討論過價格後，最終還是Netflix取得了獨家議價權。

儘管獨家議價權不等於一定會達成買賣的協議，就算價格談妥，還要面對在各地業務都要經過當地主管機關的同意。Netflix出價每股美金28元，硬是比派拉蒙的27元要多。而且就算交易破局，Netflix還會提供給華納兄弟探索集團價值美金50億元的分手費。

但如果真的交易成功，Netflix將從最大的串流平台，一口氣躍升為影壇歷史最為悠久的電影製片廠之一，也是產量最多的電視節目製片廠。當然戲院發行的業務，以及替其他串流平台拍片的業務，可能一時之間還無法決定去留，不過響叮噹的HBO與HBO Max，就鐵定會成為Netflix產品組合的一部分。至於華納兄弟探索集團的其他有線電視業務，包括CNN新聞臺、TNT、TBS、HGTV與Food Networdk，則會陸續再拆分為各自獨立的公司。

不過隨著交易漸漸白熱化，派拉蒙也發表聲明表示，他們覺得交易有不公平。但華納兄弟探索集團則回應，他們的董監事會成員都會謹慎遵守相關的信託業務。

無論如何，2023年華納兄弟才慶祝創業100年，無論如何大家都沒料到「百年老店」才過了2年，竟然就有可能走入歷史，也使得接下來與Netlifx的收購談判格外受到矚目。

