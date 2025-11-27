Netflix攜手金馬62創歷屆最大規模合作！四大亮點助台灣影視接軌國際

〔記者邱巧貞／台北報導〕第62屆金馬獎於上週末精彩落幕，今年，Netflix攜手金馬影展展開歷屆最大規模合作，透過幕後人才培育、金馬創投獎項、台灣原創影集世界首映與國際作品放映四大亮點，從創作端一路延伸到作品曝光，完整串起台灣影視的創意產業鏈，協助在地內容更快接軌國際。

Netflix華語內容總監黃怡玫表示：「華語內容的全球影響力正快速提升，台灣更擁有大量優秀創意人才與獨特故事，我們希望透過更深入的合作，從幕後到幕前實際支持台灣創作環境，一起為全球觀眾帶來更多元精彩的內容。」

今年合作亮點中，最受產業關注的是金馬電影大師課，Netflix特別邀請《苦盡柑來遇見你》名導金湲錫來台授課，吸引逾兩百名影視工作者參與。金導分享如何在創作中平衡現實與奇幻、以熟悉的元素拍出新題材，並勉勵創作者在嘗試與「成功的失敗」中持續累積力量，讓許多台灣創作者皆直呼收穫豐富。

同時，Netflix首度於金馬創投設立50萬元獎項，支持台灣原創故事的開發；此外，多部Netflix最新台灣影集也在金馬期間舉行世界首映，Netflix亦帶來多部全球精選作品於影展放映，深化幕前幕後國際交流。

Netflix透過這四大亮點計畫，與金馬從幕後到幕前全面扶植台灣影視創意，打造更具競爭力的內容生態系，讓更多具文化深度的台灣故事走向世界。

