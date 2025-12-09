Netflix收購大戲殺出程咬金！派拉蒙祭出1084億美元全現金，向華納兄弟發起「惡意併購」

由執行長艾里森（David Ellison）領導的派拉蒙天空之舞表示，他們將向華納兄弟探索的股東，提出一份更優渥的「全現金收購」要約，未經對方主動邀請，直接提議買下整家公司。根據《華盛頓郵報》，這筆收購包含華納全資產，包括原本在Netflix「現金＋股票」方案中，預計分拆出去的美國有線電視新聞網（CNN）與其他有線電視頻道。

廣告 廣告

Netflix標誌。（AP）

這個月5日，Netflix才剛在與派拉蒙及寬頻網路商康卡斯特（Comcast）長達數週的競購戰中勝出，打算收購華納的電視、電影及串流資產，但派拉蒙的最新攻勢，意味著圍繞華納、HBO和DC漫畫公司（DC Comics）等核心資產的爭奪戰，還遠未落幕。

派拉蒙主張，他們提出的「每股30美元全現金方案」比Netflix的提議更好，能讓股東多拿180億美元的現金，也較容易獲得監管機構批准。他們還稱，派拉蒙與華納的結合有利於創意產業、電影院，並讓消費者受惠於更激烈的競爭。執行長艾里森說：「我們相信這項收購會打造更強大的好萊塢」。

根據《路透》，在Netflix宣布收購華納兄弟探索後，美國總統川普（Donald Trump）在7日提出疑慮，表示將「介入」審查該項交易，並指出Netflix在串流市場的佔比「可能造成很大問題」，而Netflix則是在收購提案中保證：如果併購因反壟斷或法律問題流產，將支付華納兄弟探索 58億美元的解約金。

在派拉蒙提出方案後，公司股價8日早盤上漲3.7％，華納兄弟探索股價大漲6.7％，Netflix股價則下跌3.6％。

2021年6月24日。一位訪客經過了DC漫畫公司（DC Comics）超級英雄的肖像。（AP）

多變局勢登場

即使派拉蒙宣稱其與華納的結合更容易通夠監管機構審查，但《路透》並不這麼認為；外界擔心，一旦兩大好萊塢巨頭合併，可能加劇工作機會流失，尤其產業已經進入快速整併期。

此外，《路透》先前引述消息人士報導，派拉蒙早在4日就將出價提高到「每股30美元整併整家公司」，但華納董事會仍對其融資來源抱有疑慮；派拉蒙強調，他們已在過去12週內提出6次正式要約，但華納兄弟探索「始終沒有真正坐下來討論」。

根據《華盛頓郵報》，派拉蒙此次提案由艾里森家族和投資基金紅鳥資本（RedBird Capital）作為「財務後盾」，此外川普女婿庫許納（Jared Kushner）創立的私募股權基金Affinity Partners也是此次惡意收購的外部融資夥伴；同時沙烏地主權基金、阿布達比的L’imad Holding Company PJSC，以及卡達投資局（Qatar Investment Authority）也都名列外部融資夥伴。

派拉蒙目前提出的方案，比華納原本的股價還高出了139％，也優於Netflix提出的每股27.75美元提案。研究公司eMarketer資深分析師貝尼斯（Ross Benes）說：「這樁收購案還遠未到終點。Netflix雖然暫居領先，但派拉蒙必將從股東、監管與政治角度全力阻擋Netflix。這場戰役可能會拖很長。」

派拉蒙主張，將其旗下的Paramount＋串流媒體服務與華納兄弟的HBO Max結合，將能讓他們處於有利的成長位置，並創造出一個「真正」能Netflix、Amazon Prime Video或Disney＋競爭的對手，從而為消費者提供更多選擇。

派拉蒙不滿華納董事

派拉蒙日前寄信質疑華納的賣方流程，指控董事會放棄公平競標，預設Netflix為唯一「贏家」，而《路透》更指出，華納高層曾私下稱Netflix的方案「穩贏」，並貶抑派拉蒙的提案。艾里森在接受CNBC採訪時不滿地說：「市場對我們存在偏見。」

在8日的新聞稿中，艾里森批評道：「我們認為華納董事會正在追求一份較差的提案，這份提案讓股東承擔現金與股票混合、全球有線電視業務未來股價不確定性，以及艱難的監管審批風險。我們直接向股東提出要約，讓他們能為自己的最大利益做出選擇，最大化股東價值。」

一些分析師也認為，派拉蒙其實更適合併購華納兄弟探索，因為艾里森背後有金主靠山——他父親是甲骨文（Oracle）共同創辦人賴瑞・艾里森（Larry Ellison），並與川普政府關係密切。《彭博》曾報導，川普11月中旬會見Netflix共同執行長薩蘭多斯（Ted Sarandos）時告訴他，「華納應該賣給出價最高者」。

2025年2月24日。Netflix共同創辦人薩蘭多斯（Ted Sarandos）出席電影《電幻國度》首映會。（AP）

強烈政治色彩

《華盛頓郵報》指出，幾個月前，派拉蒙天空之舞以1.5億美元的價格，收購保守派意見網站「自由媒體」（The Free Press），並讓創辦人魏斯（Bari Weiss）出任哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）總編輯。今年稍早，派拉蒙也花了1600萬美元，和川普就新聞節目「60分鐘」（60 Minutes）的剪輯事件達成和解。此外，派拉蒙還聘用川普金主溫斯坦（Ken Weinstein）擔任CBS的監察委員。

不過就在8日上午，川普卻在自己的社群平台「Truth Social」上批評派拉蒙對CBS的經營，表示：「自從他們買下CBS，『60分鐘』反而變得更爛了！」

而在7日，川普雖然對Netflix收購華納的計畫表達疑慮，但也大力稱讚其共同執行長薩蘭多斯，還說上週曾在白宮橢圓形辦公室見過他，川普說：「我覺得他超厲害。在好萊塢歷史中，幾乎沒有人能做到他所做的事。」

更多風傳媒報導

