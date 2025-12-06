Netflix收購案／CNN若脫離華納兄弟影業 何去何從?
Netflix周五宣布，將以720億元外加債務的金額，收購華納兄弟公司；儘管引發了一些誤會，但這筆交易並不包括華納旗下的「有線電視新聞網」(CNN)、「透納電視網」(TNT)和「透納廣播系統」(TBS)，或其體育賽事直播業務。
一但取得川普政府的批准，這起併購案將讓Netflix掌控華納兄弟的傳統電影和電視工作室業務以及HBO Max串流平台。
根據擬議條款，CNN和華納旗下的其他有線電視網絡，將會併入Discovery Global新成立的公司。
不過，這個專注於傳統有線電視模式的新公司，可能將面臨預算緊縮和長期投資有限的困境；值此同時，華爾街正不斷下修對於同時擁有串流媒體和傳統有線電視資產的媒體集團的估值。
國家廣播環球集團(NBCUniversal)目前也面臨類似的情況，陷入要將有線新聞業務MSNBC(現更名為MS Now)，拆分成為一家名為Versant新公司的困境。
因此，華納可能會考慮單獨出售其有線頻道；之前曾對華納全部業務提出競購的派拉蒙全球(Paramount Global)，則可能有意購買。
儘管如此，派拉蒙與WBD的談判在本周卻陷入僵局，派拉蒙指責WBD在競標過程中偏袒Netflix；派拉蒙在致WBD執行長札斯拉夫(David Zaslav)的信中寫道：「透過媒體和其他管道的報導，越來越明顯的是，WBD似乎已經放棄了公平交易的表象和實質，從而放棄了對股東的責任，並啟動了一個目光短淺、結果已預先設定、有利於單一競標者的流程。我們特此要求並期望這封信能與WBD全體董事會成員分享和討論。」
這筆交易引發的一個關鍵問題是，CNN一旦脫離HBO和華納兄弟影業，將該何去何從；而Netflix對這家歷史最悠久的有線新聞網毫無興趣，則是有原因的。
據估計，CNN在過去三年虧損了4億元，與產業領頭羊「福斯新聞台」(FOX News)相比，其收視率和影響力都在持續下滑。
