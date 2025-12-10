Netflix收購華納兄弟恐生變？派拉蒙高價搶親 阮慕驊看投資名單：顯然川普站這方

​影音串流巨頭Netflix日前宣布以720億美元收購華納兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery）旗下影視製作及串流部門，不過派拉蒙影業（Paramount）不干勢弱，宣布將以每股30美元歒意購併華納兄弟，好萊塢的搶親大戰一觸即發。對此，財經專家阮慕驊臉書發文分析背後角力表示，顯然川普是站在這一方的。

在影視串流平台Netflix與華納兄弟探索宣布達成收購協議後，派拉蒙天空之舞開出1084億美元天價進行敵意併購，願意支持派拉蒙這項交易的投資者，其中最引人注目的，莫過於由美國總統川普女婿庫希納（Jared Kushner） 創立的私募基金Affinity Partners，這也為這項併購案增添更多不確定性。路透社報導，自2000年以來，華納母公司已歷經3次重大重組，而公司如今正迎來第4次劇變。

對此，阮慕驊表示，一場好萊塢加華爾街的競技大戲正在上演，華納兄弟到底花落誰家？Netflix宣布近800億美元的天價收購華納兄弟之後，派拉蒙天舞不干勢弱，宣布將以每股30美元歒意購併華納兄弟。

阮慕驊指出，Netflix的收購價格為27.75美元，派拉蒙條件顯然更優。更何況，網飛是23.25美元現金加4.5美元股票的混合結構，這下子華納兄弟可紅了，搶婚大戲上演。連川爺都軋上一角，川普顯然是站在派拉蒙一方。

阮慕驊強調，為什麼華納兄弟這麼搶手，因為它旗下有HBO、discovery、max、CNN、TNT，還有哈利波特、DC在內一大堆好電影，這下子可熱鬧了。

