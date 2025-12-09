Netflix收購華納兄弟遇程咬金！ 派拉蒙砸3.4兆發起惡意收購

串流平台Netflix日前宣布，以720億美元收購華納兄弟（Warner Bros.）旗下的電影以及串流業務，震撼業界，如今卻殺出程咬金，派拉蒙天空之舞影業（Paramount Skydance）8號宣布啟動「惡意收購」，直接向華納股東提出總值1084億美元的提案。專家認為，其他同業可能跟進出手，一場影視巨頭爭奪戰即將開打；美國總統川普則表示，無論是Netflix或派拉蒙收購，都有市佔率過大的問題。

派拉蒙攔胡Netflix收購華納案 出資者包括川普女婿

派拉蒙的「非合意併購」是以每股30美元、全現金支付、總值達1084億美元、約台幣3.4兆元的方式，要收購華納旗下所有業務。派拉蒙強調，維持華納公司整體，而非拆分出售，對各界都是最好安排，因此將直接訴諸華納股東，消息人士透露，派拉蒙資金來源，美國總統川普的女婿庫許納的公司也有參與。

Netflix或派拉蒙收購市佔率過大 川普：兩方都不算我朋友

事實上派拉蒙先前曾三度出價，最終卻還是輸給Netflix，如今派拉蒙反撲，強調自家公司規模較小，跟川普政府關係友好，更容易通過監管審查，流程時間也會更短，卻慘遭川普打臉，川普表示，「我得看看Netflix的市佔率，還有派拉蒙的，他們兩方都不算是我的朋友。」專家指出，Netflix以及其他影視巨頭很可能跟進再度出價，一場爭奪戰才正要開始。

