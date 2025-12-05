Netflix收購華納兄弟 創下十年來最大併購案

串流巨頭Netflix今天(5日)宣布，將以近830億美元的企業價值收購華納兄弟探索公司 (Warner Bros. Discovery)，成為本年代規模最大的娛樂產業整併案。

根據協議，Netflix將以每股27.75美元，估值約720億美元的股權價格收購華納兄弟探索，連同負債後的整體企業價值約為827億美元。華納兄弟探索昨天在那斯達克(Nasdaq)市場的收盤價為24.54美元。

這項併購將使Netflix取得華納龐大的內容資產，包括HBO與華納旗下的大片和影集，如「黑道家族」(The Sopranos)、「冰與火之歌：權力遊戲」(Game of Thrones)與「哈利波特」(Harry Potter)系列。此外，Netflix也將獲得高知名度的串流平台HBO Max。

Netflix共同執行長薩蘭多斯(Ted Sarandos)表示，兩家公司結合後將「為觀眾帶來更多他們熱愛的內容，並共同定義下個世代的故事敘事方式」。

前一次大型併購為2019年迪士尼以710億美元收購福斯(Fox)。

華納兄弟探索執行長薩斯拉夫(David Zaslav)在聲明中指出，這項交易讓「全球兩家最會說故事的公司合而為一」。兩家公司董事會已一致同意，併購預計在12至18個月內完成。

不過，分析人士警告，這項大規模交易很可能在美國及其他國家面臨嚴格的反壟斷審查，因為Netflix將取得另一家大型串流平台HBO Max，形成對市場的高度集中。

網路交易平台XTB研究主管布魯克斯(Kathleen Brooks)指出，Netflix過去從未操作過此規模併購案，「外界可能擔心這家新巨型企業未來的管理模式」。她也預期，美國反壟斷機關與政界都會對此案提出高度質疑。

華納兄弟去年10月宣布將公司公開出售，停止原定將影視與有線電視部門切割為兩家公司。該公司曾是派拉蒙(Paramount)的併購目標，而Netflix也是在感恩節期間加入競標行列，與派拉蒙天空之舞(Paramount Skydance)及康卡斯特(Comcast)一同參與第二輪談判。

據「彭博」報導，Netflix正規劃以數百億美元的過橋貸款(bridge loan)為此交易提供資金。

部分好萊塢人士則表達憂慮，擔心Netflix會縮減華納電影的院線上映規模。「鐵達尼號」導演詹姆斯柯麥隆(James Cameron)在交易宣布前曾表示，華納若落入Netflix手中將是「一場災難」。