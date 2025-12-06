Netflix收購華納兄弟 名導影后齊反對

全球串流霸主Netflix日前正式宣布以超過2兆台幣，高價收購華納兄弟旗下的電影與電視製作部門、HBO與HBO Max，收購案預計在2026年第3季完成。此次收購將鞏固Netflix在娛樂業的領導地位，也震撼好萊塢，不過這起收購案已經讓不少政壇、好萊塢影星都跳出來反對，因為好萊塢五大片廠之一遭到收購，就怕有壟斷、衝擊電影產業的可能。

收購案還需要等待聯邦政府批准，若順利完成，不少人擔心電影可能會直接在平台上播出，Netflix聲明提到，短期內將會保留HBO Max與華納兄弟製片部門的獨立運作，至少到2029年華納的電影仍會在戲院放映。

不過好萊塢產業近年面臨裁員、縮減拍攝規模與AI衝擊，這項收購案觸動許多人敏感神經，《阿凡達》系列導演詹姆斯卡麥隆更直言自己支持派拉蒙收購，Netflix會搞砸一切。奧斯卡影后珍芳達也怒轟「收購案不但是摧毀創意產業的災難性商業行為，更可能是一場憲法危機」。