Netflix收購華納兄弟「影院加速消失？」 許常德揭最大危機

Netflix以720億美元收購華納兄弟。（圖／shutterstock／達志）

知名串流影音平台Netflix，於美國時間5日宣布以720億美元（約2.25兆台幣）收購華納兄弟影視工作室（Warner Bros.）、HBO 以及串流平台 HBO Max。知名音樂人許常德，細心地歸納這項重大決策對電影院的影響。

Netflix併購華納兄弟影業，成功轉型為全方位的媒體帝國，不僅讓美國導演工會（DGA）擔心Netflix過度集中市場權力，也有部分影迷害怕電影院更快地式微。許常德5日發文指出，電影院其實還有很強的優勢，如同實體專輯逐漸沒落，現場演唱會仍蓬勃發展一樣。

只不過許常德認為，電影院經營者過去多年未能積極革新，成為面對市場變動時的隱憂，像是越來越陳舊的外觀到單一的營運模式，都反映著電影院經營者改革的腳步落後。

許常德回憶，以前到桃園機場搭國際航線，出關後的美食店都很昂貴；後來降價後，生意明顯轉好。反觀電影院的經營模式一成不變，以販賣部為例，長年把爆米花與可樂綁定，忽略消費者的習慣變化，也沒有正視附近便利商店的競爭力。

當票房低迷時，影院卻鮮少透過新品、聯名商品或高獲利品項的調整來刺激買氣，尤其是人員緊縮的低潮時。許常德觀察其他產業，像是麥當勞過去面臨全球健康飲食潮流的衝擊，迅速調整營運策略，推出Hello Kitty娃娃集點玩具、平價早餐、縮小內用空間等方法，成功維持市場熱度，被視為「與時俱進」的成功案例。

許常德感慨，自己每天都會到電影院看電影，電影院對他而言不只是娛樂場所，更像人生的學校，是導演、演員與幕後團隊傳遞作品魅力的講堂。許常德直言：「我真的比誰都不希望電影院消失」

他強調，電影院還是有優勢和競爭力，「但要離開不再舒適的舒適圈才行」；從硬體到販賣部等全面革新，才能在串流與院線競合的新時代中持續生存。

