Netflix收購華納兄弟：當演算法遇上百年影業，影視產業將迎來什麼樣的未來？
本月初，全球串流霸主Netflix宣布收購影視巨擘華納兄弟(Warner Bros.)與旗下精品內容代表HBO Max。消息一出，引起全球影業譁然。隨後，另一傳統影業巨頭派拉蒙天空之舞(Paramount Skydance)出1084億美元天價進行敵意併購。至今，收購案尚未定案，仍存變數。
在串流媒體版圖劇烈震盪的今天，一場足以改寫百年影視歷史的併購案正式浮上檯面。全球串流霸主Netflix宣布收購影視巨擘華納兄弟(Warner Bros.)與旗下精品內容代表HBO Max。這場被譽為「影史最強合併」的交易，不僅象徵
商業版圖的擴張，更將焦點放在串流平台如何以科技數據引領未來的電影產業，以及它將與傳統影業激盪出什麼樣的火花。
收購戰略：經典片庫與IP帝國的雙重布局
對於全球訂閱戶已突破3億、成長趨緩的Netflix來說，他們需要吸引的是過去不考慮訂閱的潛在用戶，例如有線電視(Cable)的觀眾群。
影視串流平台專家、年代電視集團副總常立欣分析說：『(原音)他們不缺新片，但是他們缺「老片」。他們的演算法告訴他們，其實在很多的國家，老片對消費者的 Engagement(參與度)是高的。』
比起訂閱數，Netflix更在乎用戶在平台上停留的時間。常立欣指出，特別在某些開發中國家，當地觀眾對經典老片的需求更高，觀看時間也更長。
儘管Netflix每年投入天價預算製作原創內容，但其生命週期普遍偏短，又缺乏如「哈利波特」、「權力遊戲」以及DC Studios角色，例如:蝙蝠俠、超人等經典IP，難以延續影視作品的壽命並增加觀眾的黏著度。
專家表示，IP的魅力在於可以「不斷被複製與延伸」。然而，優質IP需要「時間的醞釀」，Netflix成立時間短，難以在10年、20年就趕上百年老字號片廠，透過自製內容累積出這樣的文化資產。
影迷疑慮：大數據會終結HBO的精品劇作嗎？
在大數據的光環背後，影迷更關心的是影集品質是否能維持；長期訂閱兩大平台的資深影迷Sammy表達了她的擔憂：『(原音)我超擔心這個的，我在想他們可能想要出快一點，應該是他們可能發現這部劇的流量很好，但是他們一開始沒有想好說可能要出第三季，所以他們就寫不出一個完整的故事，那種大局觀。』
常立欣進一步指出，Netflix和HBO拍攝與製作的手法不同，前者以觀眾的喜好為依據，後者則以內容創作者的想法為主。他說：『(原音)HBO的文化和Netflix很不一樣。Netflix是「科技人」主導的，他們拍片、他們講究的其實是用大數據去分析消費者的需要，他們用技術去算出每一個消費者要的內容。他們用這個方式去做為他們採購跟製作的依據。但HBO很不一樣，HBO就是個以『內容、生產者』(製片、導演、編劇)導向的純內容公司。HBO的選材並不是以科技為主要的參考依據。他比較人性一點。那這個文化會不會產生衝擊，這個是一般來講比較會發生的問題。』
以「演算法與數據」為經營導向的Netflix，與以「創作者與人性」為核心的HBO合併後，影視產業可能面臨「優質內容品質下降」的危機：當數據決定影集節奏，而非編劇的藝術直覺，我們可能再也看不到像「核爆家園」(Chernobyl)或「東京之惡」(Tokyo Vice)這類精雕細琢之作。
資深影迷Sammy表達希望兩者合併後，能持續製作高品質的影視作品外，電影選材仍能保有多元性。專家則提醒，消費者應該要擔心的是當Netflix擁有絕對的議價權力以後，會不會過於巨大而影響了整個影視內容的走向。
Netflix與HBO的選材風格不同，兩個串流平台整合後，片庫題材是否單一化，也是觀眾所關注的焦點之一。對此，常立欣說：『(原音)今天我們是不是希望所有的作品都「Netflix化」？不一定，我們當然還是希望內容是多元的，還是有不同的風格的，派拉蒙有派拉蒙的風格，華納有華納的風格，迪士尼有迪士尼的風格。』
三方角力：派拉蒙介入與反壟斷陰影
Netflix收購華納的消息一出，傳統影業巨頭派拉蒙(Paramount)突然介入，讓戰局更加複雜，引發了反壟斷法爭議與政治資金疑慮。
常立欣分析，這場收購案涉及複雜的法律與財政博弈。他認為，派拉蒙越過董事會直接向股東出價的敵意競標屬於「被動防禦」。一旦收購成功，Netflix便擁有絕對的「議價能力」。當它變成巨人，內容端、供應商，甚至戲院排片都要按照Netflix的遊戲規則運作，這對市場不見得是好事。
然而，Netflix簽下了一個58億美元的分手費條款，表明即使收購案未通過，仍須支付華納58億美元，足見Netflix的決心。這也是華納董事會一致傾向與Netflix合作的原因。這場收購案的最終結果，仍有待股東大會定奪。
政治暗流：權力與資本的交織
最新消息指出，華納董事會已經拒絕派拉蒙天空之舞(Paramount Skydance)提出的1084億美元敵意收購案，並有消息人士透露，董事會很可能建議股東投票反對該提議。
常立欣說：『(原音) Netflix只要「串流」的部分，他沒有要「有線電視」。所以這些董事還有工作。派拉蒙那邊就用「惡意併購」，「惡意併購」就是直接跳過董事會，直接跟股東講。因為董事會成員的利益跟股東的利益並不相同。董事會的立場其實很簡單，公司賣了以後他還有沒有工作，但對股東來講當然是價錢越高越好。所以這個敵意購併能不能夠成立，也要看最後股東大會能不能順利地舉行，投票的結果是怎麼樣，這局沒有那麼快會塵埃落定。』
更耐人尋味的是，併購案背後隱約可見政治角力。案件牽涉到美國總統川普女婿庫許納(Jared Kushner)旗下的資金動態。常立欣表示，任何商業上的大型併購案都與政治有關。
主導派拉蒙天空之舞併購行動的執行長大衛·艾里森(David Ellison)，其父親為軟體業大亨、甲骨文(Oracle)創辦人賴瑞·艾里森(Larry Ellison)。收購資金將由艾里森家族與私募基金紅鳥資本(RedBird Capital)提供。日前，庫許納主導的投資公司Affinity Partners也參與財務計畫，但後來宣布撤資。
訂閱戶觀點：便利性與價格上漲的權衡
對消費者而言，併購案最直接的影響在於「錢包」與「使用體驗」。
影迷Sammy坦言，雖然擔心品質，但Netflix在技術層面確實有其不可忽略的優勢：『(原音)我覺得Netflix就是UX/UI設計得很好。因為我還有用別的平台，他的目前是畫面是最舒服的，整體使用上也是最符合觀眾想要怎麼點擊的。然後我覺得他們演算法，推薦你的劇也推薦的還算蠻準的，就是Netflix比較好的地方。
Sammy說，如果兩者合一，訂閱戶只需付一次訂閱費，使用一個平台就能看到全部內容，這樣的結果反而會讓人有一種「省到錢」的感覺，但她也相信訂閱費一定會漲價。
演算法統治下的影視創意未來
當這場影史最大併購案塵埃落定，全球影視產業將進入一個由演算法主導的新紀元。消費者獲得了更流暢的播放體驗、更龐大的經典片庫，但觀眾可能也正在失去那種走進電影院專注觀賞一部電影、願意花時間等待下一個好故事的精品精神。
收購案的發展比想像中複雜，最後結果如何需繼續觀察，也將對全球媒體內容產生巨大影響。
此外，在追求商業極致化的過程中，如何保住「高品質又多元的影視內容」，而非被數據綁架的未來，將是Netflix成為影視霸主後最大的挑戰。
