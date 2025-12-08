Netflix收購華納兄弟！2.25兆撼動好萊塢版圖 川普表態介入：這可能有問題

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

影視串流巨頭Netflix上週五（5日）宣布將以720億美元（約新台幣2.25兆）收購華納兄弟探索（WBD），包括其電視和電影工作室、串流平台HBO和HBO Max，在好萊塢版圖投下震撼彈。如果交易完成，這將是Netflix迄今為止規模最大的收購案。這樣的大動作引起美國白宮的關注。

美國總統川普表明他會參與Netflix收購案的相關決定（圖／翻攝臉書Donald J. Trump）

美國總統川普（Donald Trump）表示，Netflix是一間出色的公司，並表示Netflix原有市場占有率很大，這筆收購將大幅提升其市占，「這可能會是個問題」，同時表明他會參與這項收購案的相關決定。

廣告 廣告

原本派拉蒙影業（Paramount）有意和Netflix角逐這項收購案，但Netflix明顯佔上風。據《紐約郵報》報導，派拉蒙執行長艾里森（David Ellison）上週訪問白宮時，以反壟斷為由反對這筆交易。川普也曾在2017年以反壟斷為由，反對AT&T收購華納。

這筆交易引起影視從業者的關注，包含美國編劇公會在內的人士批評這項併購，認為將會對從業人員帶來負面影響，例如失業、薪水減少、工作條件惡化。對消費者來說，則可能面對娛樂價格上漲，以及影視多樣性縮水。

更多FTNN新聞網報導

泰柬烽火再起！泰國F-16清晨轟炸柬軍據點 川普斡旋和平協議形同廢紙

「別插手台灣問題」！日週刊爆料：川普與高市通話「措辭辛辣」

哈利王子吐槽川普！ 嗆美國人「你們選了一個國王」被噓爆

