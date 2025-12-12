Netflix收購華納探索案 派拉蒙擬千億美元敵意併購

華納兄弟探索公司，旗下的華納兄弟片廠，有102年歷史，名列好萊塢五大片廠之一，片庫裡除了有「北非諜影」、「大國民」這類經典電影之外，還有「哈利波特」、「魔戒」等系列電影；華納的串流平台HBO Max，擁有13%的市佔率。

Netflix執行長彼得斯指出，華納的影視製作和串流媒體部門，「將提升Netflix的產品和服務，並加速Netflix未來數十年的業務發展。」一旦通過司法部的審查，Netflix的影視庫將如虎添翼，訂戶總數將從3億增加到4億2800萬，穩坐串流龍頭寶座。

而科技業鉅子，甲骨文創辦人艾里森家族，2024年購併派拉蒙，更名派拉蒙天空之舞影業之後，也積極擴張版圖。9月華納不堪虧損，有意出售的消息一傳出，便率先3度出價。甚至在Netflix與華納都發布收購協議公告了，依舊不放棄，8號發動惡意併購、以每股30美元，不分拆全面收購，總價值1084億美元的現金交易，孤注一擲。

執行長大衛艾里森，還對Netflix併購案通過審核的機率大潑冷水，稱「允許串流市場第一大與第三大合併，根本就違反競爭。」與艾里森父子私交甚篤的總統川普也表達憂慮，還表示要"親自參與審查過程"。

鹿特丹伊拉斯謨大學媒體傳播維尼教授表示，「我認為這對產業意味著什麼，取決於你的角度，從宏觀的角度來看，更多的整合最終意味著，勞工的機會減少，內容的買家減少，在一個已經集中化的市場，這確實是相當重大的一步。」

另一方面，電影產業從製片、演員、編劇到戲院業者也憂心忡忡。代表全美3萬家、全球26000家電影院的戲院聯盟，表示這筆交易「對全球院線市場構成前所未有的威脅」，因為Netflix的商業模式是"宅在家"，「電影院會關門倒閉，社區經濟、工作機會也會受牽連」。

電視、娛樂產業雜誌「電視科技」，上個月5號發布的資料顯示，美國有超過9成的網路用戶，最少都訂閱了一家串流平台，而傳統付費電視的訂閱家庭數下跌了41%。

美聯社記者菲利浦斯指出，「有些專家表示如果交易達成，消費者在串流媒體的花費，可能會有所減輕，還不知道HBO Max和Netflix，是否會合併成一個串流媒體巨頭，但即便兩者仍然保持獨立的訂閱模式，而同一家母公司可能會有更多捆綁促銷。」

賓州大學電影製作與媒體研究麥克里斯特教授表示，「通常這些媒體公司合併時，都承諾說會對消費者有利，因為他們會降價，但我沒見過任何研究或調查有這樣的情況，通常我們所看到的是，在壟斷的情況下，他們實際上有能力擠壓消費者，因為消費者的選擇變少了。」

華納這宗標售案無論最後花落誰家，都將重塑好萊塢的格局，左右電視產業的走向。特別是派拉蒙著眼的不光是內容與串流，還涵蓋電視頻道。去年夏天艾里森入主派拉蒙後，就請來了新媒體The Free Press的創辦人，知名的反覺醒文化大將、貝瑞魏斯，擔任CBS新聞部總編輯，做出一系列改變吸引更多保守派觀眾。華納集團裡的美國有線電視新聞網CNN，會不會是下一個CBS，外界高度關注。