Netflix收購華納有變數 派拉蒙擬以千億敵意併購

Netflix與華納兄弟探索公司，發布收購協議公告的三天後，競標過程的最主要對手，派拉蒙天空之舞影業依舊不死心，使出了價值高達千億美元的惡意併購，要以原競標價格，也就是每股30美元，而且全部現金支付的方式，買下整個華納兄弟探索公司。

派拉蒙主導這起併購的執行長、大衛艾里森，是甲骨文創辦人、全球排名第二的富豪賴瑞艾里森的兒子。艾里森與川普關係良好，是華府政治圈公開的秘密。

派拉蒙自身市值僅120億美元，財務計劃書顯示千億美元收購案，背後的資金來源，有沙烏地阿拉伯、阿布達比和卡達的主權財富基金，以及川普女婿庫許納的投資公司。

記者詢問美國總統川普，「派拉蒙的交易案有賈瑞德庫許納出資，總統先生，那對你的決定會有影響嗎?」

川普則回應，「如果派拉蒙是...我不知道，沒聽說，我沒跟他討論過這個，他是在努力進行加薩的工作。」

而Netflix共同執行長泰德薩蘭多斯，上個月競標過程，也曾前往白宮與川普會談。

Netflix在串流服務市場佔有的比例為20%，華納集團的串流平台HBO Max市場佔有比為13%，而派拉蒙則只有7%。

Netflix若買下華納的影視製作和串流媒體部門，將成為掌控三成市場的巨無霸，屆時將徹底重塑好萊塢電影和電視產業的格局，而這也引來壟斷的質疑聲。

