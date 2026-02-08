Netflix收購華納「殺出程咬金」 傳美司法部展開反壟斷調查

串流平台Netflix於去年12月5日宣布收購華納兄弟探索旗下影視及串流事業部門。路透社



美國線上串流公司Netflix擬以全額現金方式，收購華納兄弟探索公司旗下影視工作室及串流服務，如今傳出美國司法部已發出傳票，對這項價值達827億美元的收購案展開反壟斷調查。

Netflix去年12月同意以每股27.75美元的現金收購華納兄弟探索公司（Warner Bros Discovery）後，同業派拉蒙天空之舞（Paramount Skydance）亦發起敵意收購，但遭華納兄弟董事會以「高風險槓桿」為由予以否決。

廣告 廣告

然而，根據《華爾街日報》近日取得的民事傳票內容顯示，美國司法部已要求另一家娛樂公司「描述Netflix可能採取的任何排他性行為，而這些行為合理地可能鞏固其市場或壟斷力量」。

據悉，司法部還在傳票中詢問Netflix與派拉蒙的收購案是否可能損害競爭，並要求說明過往影視公司或發行商合併如何影響創意人才競爭，同時索取各影視公司間人才合約差異的相關資訊。

對此，Netflix發言人透過電郵向路透社表示：「除標準併購審查程序外，本公司未獲悉任何針對業務的調查」，並強調正在配合司法部進行標準交易審查程序中的「建設性溝通」。

《華爾街日報》指出，司法部的調查尚處初期階段，其同時也在審查派拉蒙提出的公開收購。

彭博（Bloomberg News）則引述知情人士報導，派拉蒙正在積極推動司法部於未來數週內完成對其公開收購的審查，稱該公司已提供資料，一旦審查程序完成，司法部將進入為期10天的等待期，以決定是否對派拉蒙的提案提出異議。

這項收購案也可能面臨英國與歐盟的調查。

據彭博上月報導，逾10名英國政界人士及前政策制定者呼籲該國競爭監管部門啟動全面審查；與此同時，歐盟反壟斷監管機構預計將同步審視Netflix與派拉蒙提出的競爭性收購提案。

更多太報報導

求親的原來好多個！WSJ：億萬富豪去年曾接觸華納、有意買下CNN

競購華納兄弟 Netflix新提全額現金收購

總統也買進！白宮資料：川普花200萬美元買Netflix和華納公司債