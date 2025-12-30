Netflix新上架衝上Top 2 「美國隊長」+「格雷女」電影《天作之合》遭網友酸替「窮男」宣傳？導演席琳宋反擊：一點都不好笑！

1. 《天作之合》遭酸「貧窮男宣傳片」，席琳宋嚴肅回擊！

2. 她冷面回嗆網友「不好笑」，更憂社會對弱勢偏見太深！

3. 席琳宋強力回擊影片被瘋傳，網友盛讚：這太帥了！

【文／千尋少女】以《之前的我們》一舉入圍奧斯卡最佳影片與最佳原創劇本的導演席琳宋，今年帶來浪漫新作《天作之合》（Materialists），由「格雷女」達珂塔強生（Dakota Johnson）、「驚奇先生」佩德羅帕斯卡（Pedro Pascal）和「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）主演。電影上映後收穫不少好評，但劇情設定也引發網路論戰，部分觀眾批評這是「貧窮男宣傳片」，對此，席琳宋直言「一點都不好笑」，並痛批背後隱藏的階級歧視。目前《天作之合》已上架Netflix，並火速衝上電影排行榜。

🍿《天作之合》電影

上映日期：8月29日

片長：1 時 57 分

演員：達柯塔強生、克里斯伊凡、佩德羅帕斯卡

分級：普

《天作之合》描述達珂塔強生飾演的戀愛顧問「露西」，專門替富豪名媛配對，卻意外陷入情感泥淖，在富豪企業家「哈里」與深情帥氣的前任「約翰」之間掙扎。一位是魅力十足的精英人士，另一位則是懷抱夢想卻經濟拮据。這個設定在社群上掀起「麵包vs愛情」熱議，甚至有人嘲諷是「窮男宣傳片」（broke man propaganda），質疑女主角行為不切實際。

《天作之合》劇照

對於批評，席琳宋在受訪時嚴肅回應：「這種說法一點都不好笑，反而讓我非常失望。這反映出對貧窮者的成見，貧窮從來就不是一個人的錯。把一個深愛女主角、又被克里斯演繹得如此動人的角色，用這種殘酷字眼形容，真的很不公平。」

《天作之合》劇照

她指出，電影的核心在於反抗資本主義對愛情的綁架，而將約翰簡化為「窮男」的說法，正顯示社會對弱勢的偏見，「我更擔心，這種論調會加深對貧困者的仇視，甚至把資本主義價值觀套用到愛情中。電影的核心，就是在反對資本主義試圖殖民我們的心與愛情。」

《天作之合》劇照

這段訪談影片在社群平台掀起熱潮，有網友以「這太帥了」為標題分享，至今已突破1800萬次觀看，並吸引數萬次轉推、按讚、留言。有人讚道：「看到電影人拒絕輕浮提問、嚴肅為弱勢發聲，真是振奮人心。我從未見過主流導演如此直白地說出『貧窮不是窮人的錯』。」另一名網友則激動寫道：「這幾年電影宣傳常要藝人扮小丑，她拒絕配合的態度太令人欣賞！藝術家本來就該認真對待作品！」

《天作之合》已上架Netflix，並火速衝上電影排行榜。

