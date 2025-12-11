Netflix日本「8+9」戀綜《不良一族尋愛記》你看了嗎？深山14天把11位不良少男少女關在一起談戀愛！前暴走族總長、黑道、澀谷辣妹…11位成員IG、背景一次看

戀愛與打架都賭上性命，純度百分百、危險度破表！日本戀愛真人秀Netflix《不良一族尋愛記》開播短短兩天就衝上話題榜，節目集合11位曾經是暴走族、黑道、少年院背景的男女，把他們送進深山校園共同生活14天。開場不到三分鐘就有人互嗆「看什麼看啦？」下一秒直接扭打在地，甚至驚動穿制服的警衛衝出來制止。混亂程度實在刷新大眾對戀綜的既定印象！

《不良一族尋愛記》劇照

前暴走族總長、澀谷辣妹、黑道背景、地下格鬥選手，全都在這裡談戀愛。血氣方剛的11位不良少年少女被丟進深山裡關起來相處，硬派外表配上純情內心？如果你早就看膩俊男美女談戀愛，那這檔今年最狂、最荒唐、也最出乎意料的戀綜一定要追起來。

《不良一族尋愛記》劇照

超乎想像的設定 前暴走族總長、黑道、地下格鬥手同居14天

《不良一族尋愛記》於12月9日正式在Netflix上線，主打11位「前不良少年少女」來到深山學園共同生活。節目在第一集先登場9位成員，後續2位以「轉學生」身份加入。他們得靠自己煮飯、做任務，也要在關閉外部世界的環境裡認識彼此。雖然設定看似瘋狂，但節目其實目的是讓這群外表兇狠的人從相處中學習人生裡最重要的課題「愛」。

《不良一族尋愛記》劇照

節目踩著火藥味十足的節奏前進，甚至因為成員們的背景太硬，把保全安排成固定待命角色。一有人衝突，保全就立刻衝出來制止。網友笑稱：「戀愛節目有警衛我會笑死。」也有人形容他們情緒切換太快：「前一秒還在互揍，下一秒問對方你要不要坐我旁邊。」這種真實反應反而讓人覺得荒唐又可愛。

《不良一族尋愛記》劇照

MEGUMI企劃製作 想拍的是「不會掩飾」的人

節目由日本女星MEGUMI擔任企劃與製作。她曾在《夏日咖啡男友》擔任主持，這次更親自下海，找來各式前不良參與錄影。她認為在這個過度思考、情感封閉的時代，觀眾更想看那些「毫不掩飾做自己的人」。

她說，這些人雖然滿身刺青、外表兇狠，但其實愛與恨都比一般人更純粹。節目選用globe的經典歌曲〈Love again〉為主題曲，營造粗糙與柔軟交錯的氣息，讓觀眾看到他們卸下武裝後的真性情。

主持陣容除了MEGUMI，還有饒舌歌手AK-69和搞笑藝人永野。三人以各自視角吐槽、分析、見證感情線走向，成為節目另一個看點。

《不良一族尋愛記》劇照

深山學園大改造 校規嚴格 違反直接退學！

節目把深山中一座校園全面改造成戀愛舞台，保留部分教室，也新增戀愛廚房、溫泉三溫暖、風格客廳與男女房間。成員們驚呼三溫暖像有魔力，許多曖昧場面也在這裡誕生。

《不良一族尋愛記》劇照

為了讓節目不至於完全失控，製作組制定「四大校規」：禁止暴力、禁止破壞物品、禁止恐嚇勒索、最後一天前不能告白。一旦違規就會被退學，必須立即離開節目。

《不良一族尋愛記》海報、成員

《不良一族尋愛記》11位成員完整名單、背景、IG

● 塚原舜哉 Shunya Tsukahara

・IG：@yarou_4070

・綽號：小塚

・30歲 夜店公關

・前暴走族「暴靈」最後一代老大、曾進少年感化院

・超級顏控

・「沒有互相控制也能在一起的，才叫愛情吧！」

● 佐藤匠海 Takumi Sato

・IG：@drink_milkboy

・綽號：牛奶

・22歲 木工

・前暴走族老大

・最年輕也最純情

・「只要喜歡上了，我就會喜歡到底，我很專情，會為對方付出一切」

● 櫻井二世 Nisei Sakurai

・IG：@nisei_box

・綽號：二世

・27歲 酒吧老闆

・號稱「京都最強鬥爭達人」、曾是拳擊全日本第二

・他說：「全部的人到最後都會喜歡上我的啦！」

● 津田祥 Sho Tsuda

・IG：@t_369_s

・綽號：小制

・24歲 植栽師

・曾任夜店保鑣、有「小混混剋星」之稱

・「就算喜歡上同個女生，我也不會輸，我會制伏他們，把女生搶走。」

● 西澤偉 Takeshi Nishizawa

・IG：@136youngbossfamily

・綽號：偉老大

・30歲 饒舌歌手

・曾是黑道成員、也因大麻案件被逮補

・自稱高知識小混混、為不再讓家人擔心選擇退出圈子

● 七星天星 Tensei Nanahoshi

・IG：@ten_ten8888

・25歲 男公關

・高中因糾紛進少年感化院兩年

・出場瞬間讓女性成員眼睛發亮

● 乙葉 Otoha

・IG：@otosan_inkcat

・綽號：小乙

・22歲 酒店公關兼學生

・差點被人口販子賣到國外、目前攻讀內衣設計

・「只要我喜歡上，絕對不會放手」

● 優莉亞 Yuria Suzuki

・IG：@yuria_suzuki

・綽號：北鼻

・25歲 油漆工

・自國中起在育幼院長大

・學空手道動機超狂「學空手道是想殺人」

● 光琉 Tekarin

・IG：@tekari_0529

・綽號：手花梨

・21歲 地下格鬥練習生

・曾把前輩推下樓而被退學、現在在酒吧打工

● 綺麗 Kirei

・IG：@kyiiripu.friedegg

・綽號：小綺

・23歲 模特兒兼化妝講師

・辣妹風格、以前上學會隨身帶木刀

・喜歡不輕易放棄的男生

● 亞莫 AMO

・IG：@amo_spark_

・27歲 舞者

・自稱感情破壞者

・最後一位加入、以「轉學生」身分登場

