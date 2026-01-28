Netflix曬霍諾德和粉絲互動畫面 網驚：台灣人母語是英文？

美國知名攀岩選手艾力克斯・霍諾德於25日徒手攀爬台北101，成功讓世界看見台灣，Netflix昨天上傳他與粉絲互動的短片，其中不少台灣粉絲竟能用英文與他聊天，意外掀起討論，網友更笑稱「現在才知道原來台灣人的母語是英文」。

Netflix昨（27）日在臉書粉專分享一支影片，寫下「做自己真正想做的事的人，眼神總是閃閃發光」。畫面中可見，美國極限攀岩選手艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）來台灣挑戰攀爬台北101，空檔之餘還到象山慢跑、造訪室內攀岩中心。

廣告 廣告

影片中也穿插隨機街訪台灣粉絲的片段，有攀岩社團成員在台北101前與霍諾德合影，並以流利英文分享感受；也有人在運動中心巧遇偶像，用英文表達喜愛之情並替他加油打氣，整支影片看下來，不少台灣粉絲都能自然用英文與霍諾德互動，意外成為另一個亮點。

影片吸引超過1.3萬人按讚，大批網友留言討論「台灣有這麼多人會說英文？」、「我現在才知道原來台灣人的母語是英文」、「不只霍諾德成功登頂101，大家能用英文交流也很猛」。就連專業口譯員浩爾也現身留言，大讚「大家英文都很棒」。

不過也有網友推測說「不會講英文的片段大概都被剪掉了吧？」；另有人認為，霍諾德的行程都集中在台北，也有可能是「台北人英文程度相對較好」。

更多中時新聞網報導

何曼希曾求完美 極端減肥傷身

生產品質提升 事故救濟7年新低

澳網》擊敗張德培徒弟 小祖維瑞夫連3屆闖4強