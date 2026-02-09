Netflix泰劇電影推薦｜從《瘋狂獨角獸》到《轉學來的女生》 盤點10部必看

【看見泰國 VisionThai】泰國影視作品近年來在國際舞台大放異彩，從早期的純愛小清新，到如今擅長的社會諷刺、驚悚懸疑與深度親情，Netflix上的泰國專區早已成為影迷的寶庫。無論你是想在深夜感受背脊發涼的快感，還是想在週末午後痛痛快快地哭一場，這份2026年最新整理的泰劇電影清單，絕對能滿足你的各種味蕾。

泰劇推薦

推薦1：《瘋狂獨角獸》

年份： 2025第一季上線

類別： 懸疑、劇情

集數： 1季

這部改編自真實故事的《瘋狂獨角獸》，精準捕捉了曼谷新創圈的狂熱與黑暗。最吸睛的是劇中採用中、泰雙語對白，男主角Ice苦練中文展現寫實演技，與台泰混血女星葉芷妤火花不斷。節奏明快、視覺風格現代，是職場影迷不可錯過的佳作。（延伸看：鳳小岳搭檔葉芷妤 挑戰恐怖新作《無形》）

改編自真實故事的《瘋狂獨角獸》不只故事精彩，劇中主角中泰雙語也讓觀眾印象深刻。（來源：Nertflix截圖）

推薦2：《絕廟騙局》

年份： 2024第一季上線

類別： 犯罪、宗教

集數： 2季

將宗教信仰與商業詐欺結合，這部劇展現了泰劇大膽的敘事格局。三個年輕創業家為了償還債務，竟將歪腦筋動到了沒落的寺廟上，將其重新包裝成祈福勝地。透過諷刺的手法，探討了「信仰」與「迷信」的一線之隔。劇本紮實且反轉不斷，讓人在看完後不禁反思：我們所拜的究竟是神，還是內心的貪婪？（延伸看：深入解析泰劇《絕廟騙局》）

泰劇《絕廟騙局》將宗教信仰與商業詐欺結合（來源：Netflix截圖）

推薦3：《轉學來的女生》

年份： 2018第一季上線

類別： 驚悚、校園

集數： 2季

只要有罪惡的地方，娜諾(Nanno)就會出現。這部被譽為「泰版富江」的經典之作，透過一名神祕神祕的轉學生，揭露校園內部的霸凌、性侵與虛偽。每一集都是一個獨立的社會實驗，娜諾既是受害者也是審判者。其獨特的運鏡與女主角琪洽的魔性笑聲，使其成為 Netflix 上最具代表性的泰國影集之一。而由Becky接棒演出的最新版本《轉學來的女生：重啟》也將在3月上線！

被譽為「泰版富江」的經典泰劇，全新宇宙的《轉學來的女生：重啟》也將在2026年3月上線。（來源：Netflix截圖）

泰國電影清單

推薦1：《冥婚鬧泰大》

年份： 2025

類別： 喜劇、靈異、家庭

改編自經典台片《鬼家人》，由人氣CP Billkin與PP Krit主演。講述警察意外撿到紅包被迫與男鬼冥婚，兩人從互看不順眼到攜手緝兇。本片完美結合泰式幽默與民俗傳奇，在爆笑之餘更展現了跨越生死的深刻羈絆，是粉絲必看的翻拍佳作。（延伸看：泰國電影《冥婚鬧泰大》導演監製專訪）

泰國電影《冥婚鬧泰大》改編自台版《鬼家人》故事，上映後在泰國獲廣大好評。（來源：Netflix截圖）

推薦2：《金孫爆富攻略》

年份： 2024

類別： 溫馨、親情

2024年全亞盛讚的催淚神作。由Billkin主演，描述無業青年為繼承遺產而貼身照顧罹癌阿嬤，從最初的利益計算，到最後轉化為深刻的親情告解。電影細膩捕捉華裔家庭的矛盾與溫情，讓觀眾在笑淚交織中重新思索愛的本質。（延伸看：跟著金孫爆富攻略玩曼谷景點）

被譽為2024年泰劇催淚神作《金孫爆富攻略》，描述深刻家庭矛盾與溫情。（來源：Netflix截圖）

推薦3：《飢渴遊戲》

年份： 2023

類別： 劇情

將廚房化為修羅場，描述街頭廚師闖入頂尖私廚團隊，在名廚的魔鬼訓練下，見識高級餐飲背後的階級崩壞與人性貪婪。視覺風格鮮明且張力十足，透過美食隱喻權力爭奪，是一部震撼感官並引發社會反思的影視傑作。

泰國電影《飢渴遊戲》透過美食隱喻權力爭奪，是一部引發社會反思的影視傑作。（來源：Netflix截圖）

推薦4：《天生一對2 再續前緣》

年份： 2022

類別： 浪漫、愛情、古裝

延續現象級泰劇魅力，將背景拉至曼谷王朝。講述男女主角投胎後再次相遇，男方一見鍾情展開狂追，女方則懷疑這段奇緣。片中場景華麗且笑點十足，完美重現古裝優雅與泰式浪漫，讓觀眾在跨時空的愛情中感受命中注定的甜蜜。（延伸看：進影史票房前十！《天生一對2》憑什麼？）

跨時空愛情喜劇《天生一對2 再續前緣》是必看的超人氣泰國電影。（來源：Netflix截圖）

推薦5：《只因我們天生一對》

年份： 2021

類別： BL劇、愛情、校園

BL劇巔峰之作的電影版。記錄校園男神與開朗少年從「假扮男友」到「假戲真做」的純愛過程，並加入全新視角與圓滿結局。全片充滿音樂與陽光，細膩捕捉暗戀的悸動，是所有影迷溫故知新、感受初戀悸動的最佳選擇。（延伸看：認識更多人氣BL泰劇）

BL泰劇迷不能錯過這部暗戀純愛電影《只因我們天生一對》（來源：Netflix截圖）

推薦6：《模範生》

年份： 2017

類別： 犯罪、校園、懸疑

改編自真實跨國作弊案，將校園生活拍出間諜片的緊張感。天才少女小琳為了翻轉階級，策劃精密作弊計畫。電影節奏快到令人窒息，深刻揭露教育體制的腐敗與貧富差距。當利益與良知衝突，主角的終極抉擇將震撼每位觀眾。（延伸看：泰劇版《模範生》卡司超強）

泰國電影《模範生》改編自真實跨國作弊案，劇情緊湊刺激。（來源：Netflix截圖）

推薦7：《初戀那件小事》

年份： 2010

類別： 愛情、校園

泰國純愛片的永恆經典，由泰國女神Baifern主演，故事述說平凡女孩小嵐為了暗戀的學長努力蛻變的勵志史。電影精準捕捉青春期暗戀的酸甜，從小水的自卑到勇敢告白，每一幕都讓觀眾看見曾經的自己。這不僅是愛情故事，更是自我成長最動人的詮釋。（延伸看：《初戀那件小事》原型故事 比電影還精彩）

泰國電影《初戀那件小事》感受學生純純愛戀的故事，體驗小嵐自我成長的感動。（來源：Netflix截圖）

前Netflix最精華的泰劇、電影都在這，不論你是想尋找感官刺激，還是想回歸簡單的感動，這些作品都不會讓你失望。現在就將這些精彩好戲加入你的觀看清單吧！

