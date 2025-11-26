Netflix深化與金馬合作 全面助攻台灣影視

第62屆金馬影展日前落幕，今年參與的跨界夥伴包括Netflix。Netflix在今年與金馬執委會合作，推出歷屆規模最大、涉及幕前與幕後的深度交流計畫。本屆金馬獎最佳新演員得主馬士媛以電影《左撇子女孩》受到肯定，這部作品也將於11月28日在部分國家/地區於Netflix上線。

今年Netflix與金馬的合作涵蓋影展期間多項重要活動，其中焦點之一是幕後人才培育。Netflix特別邀請現象級韓劇《苦盡柑來遇見你》導演金湲錫來台開設金馬電影大師課，從故事塑造、角色建構到敘事細節，毫無保留分享自身經驗。課程引發台灣創作者熱烈迴響。《人選之人-造浪者》導演林君陽表示，金湲錫提出的「現實與幻想平衡」概念讓他耳目一新；《人生清理員》演員蔡嘉茵也形容整堂課「像一段有節奏的故事」，提醒創作者回到作品本質。

在內容開發方面，Netflix今年首度於金馬創投會議的series類別設立「Netflix 多元共融敘事獎」，且由看不見電影有限公司的《人類世動物事務所》獲得，該作品聚焦城市中動物與人類之間的衝突與共存。製作人兼導演、也是《聽海湧》導演的孫介珩表示，能在原創故事初期階段獲得肯定是重要的鼓舞，「讓我們更有信心把這個跨文化、跨語言甚至跨物種的故事好好說出來」。今年金馬創投總計提供約新台幣700萬元獎勵新銳創作者，Netflix也是12家國際合作夥伴之一。

除幕後支持外，Netflix也在影展期間推出台灣影集《如果我不曾見過太陽》世界首映，主創及演員在映後與觀眾交流；國際電影《影星傑凱利》亦入列金馬影展放映片單。

Netflix華語內容總監黃怡玫表示，華語影視在全球的能見度正快速提升，Netflix希望透過與金馬合作，在人才與作品兩端提供實質支援，持續陪伴台灣影視產業成長。(編輯：許嘉芫)