Netflix熱播戀綜驚爆大轉折！「前菁英黑道」尋愛 酒後吐1句被踢出節目

記者陳宣如／綜合報導

日本近期討論度攀升的戀愛實境節目《不良一族尋愛記》，主打11位背景各異的不良男女，在鏡頭前坦率呈現感情觀與人生經歷。節目自9日於Netflix上線後，在台灣地區迅速衝上本日Top 10節目排行榜亞軍，不過播出至第三集時，卻出現成員中途退出的突發狀況，引發觀眾關注。

偉老大酒後失言，慘遭Netflix要求退出節目。（圖／翻攝自IG @136youngbossfamily）

《不良一族尋愛記》以非主流族群的戀愛歷程為主軸，節目中不僅呈現成員之間的情感互動，也穿插各自的成長背景與過往經歷。其中，男成員西澤偉以綽號「偉老大」登場，因外型給人印象強烈、個性直率，自登場以來便成為話題人物。他在受訪片段中展現隨性舉止，生活態度不拘小節，讓不少觀眾留下深刻印象。

偉老大在節目中提及，自己曾就讀日本知名大學，後來選擇中途離校，並以「大學肄業的前菁英黑道」的經歷在節目中亮相。綜合節目內容與日媒報導，偉老大就讀的大學為「立命館大學」，在就學期間已開始接觸饒舌創作，加入饒舌團隊BARK BROZ，活躍於地方Live House舞台；隨著時間推移，他除音樂活動外，也曾深入黑道圈子，經歷與一般學生截然不同的生活。其後，偉老大因對音樂發展方向與現實條件之間的落差，最終選擇離開校園，將人生重心轉向饒舌音樂創作。

偉老大在就學期間同時接觸饒舌創作，之後逐漸踏入黑道圈子，過著「雙重身分」的生活。（圖／Netflix提供）

在節目設定中，偉老大的角色標語為「我走自己的路」，他形容自己「拿起麥克風是條漢子，談起戀愛就變成黏人鬼」。節目進行期間，他對女成員「北鼻」展現好感，兩人在節目中的互動，成為觀眾關注的感情線之一。

不過，第三集中劇情出現轉折。節目組指出，偉老大因在節目中酒後發言內容，疑自爆吸食大麻，有藥物使用相關疑慮，製作單位認定該發言可能違反出演前所簽署的合約條款，因此要求偉老大退出節目。

離開節目前，偉老大與北鼻進行了一對一談話，他向對方表示：「你本來就是我喜歡的類型，聽到你過去的經歷後，讓我更想要保護你，想要給妳幸福和希望，我想要保護你，但最後卻只讓你掉眼淚。」該段內容播出後，在網路上引發熱烈討論，不少網友感到遺憾，也指出另一位女成員「手花梨」好不容易對偉老大產生好感，卻因他提前退出節目而無法繼續發展感情。

