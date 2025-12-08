Netflix燒腦韓劇《認罪之罪》5大劇情看點！「神秘魔女」金高銀變身冷血兇手...與「殺夫嫌疑人」全道嬿上演監獄風雲！｜12集一次上架
【文/少女心文室】進入12月不少新劇陸續開播！Netflix最新燒腦韓劇《認罪之罪》在日前正式上線！該劇先前傳出有望由宋慧喬、韓韶禧、金智媛等女神出演，不過最終公開選角陣容，確定由全道嬿、金高銀、朴海秀、陳善圭主演！該劇是一部驚悚燒腦懸疑片，劇情講述被誣陷為殺害丈夫的嫌疑犯「允秀」和被稱為「魔女」的可疑謎樣女子「牟恩」，各自擁有祕密的兩人在監獄相遇後所發生的不可預測故事！《認罪之罪》全劇共12集，已在Netflix獨家上線！
1.Netflix《認罪之罪》線上看：兩位女主人公圍繞著一場「殺人事件」而展開的血色故事！
Netflix新劇《認罪之罪》由全道嬿、金高銀、朴海秀、陳善圭主演，並由曾執導過《愛的迫降》、《羅曼史是別冊附錄》李政孝導演執導，並由電影《悲劇》、《特別調查:死囚的信》編劇權宗冠作家撰寫劇本！劇情講述兩位女主人公圍繞著一場「殺人事件」而展開的血色故事：「我丈夫死了，我被誣陷為嫌疑人…然後，一個叫魔女的女人開始靠近我….」劇情講述被誣陷為殺害丈夫的嫌疑犯「允秀」和被稱為「魔女」的可疑謎樣女子「牟恩」，各自擁有祕密的兩人在相遇後，一起捲入危險交易的故事。
2.Netflix《認罪之罪》線上看：全道嬿竟然成為「殺夫嫌疑人」！進入監獄後遇上「神秘魔」女金高銀
52歲全道嬿近期在電影與電視劇都帶來截然不同演出，近期出演了《人間失格》、《浪漫速成班》等電視劇，也出演了《格殺福順》、《左輪手槍》、《凶降喜訊》等電影帶來強烈的演出！而全道嬿最新作《認罪之罪》也確定出演，將在劇中飾演「安允秀」飾演一名美術老師，夢想著小小的幸福的人物，沒想到卻被捲入意想不到的事件中，生活被徹底改變！全道嬿竟然成為「殺夫嫌疑人」，為洗清殺害丈夫罪名展開孤軍奮戰，夢想和家人享受瑣碎幸福，但日常卻因丈夫的離奇死亡而徹底崩潰！甚至還遇上了一個奇怪謎樣的女人！
3.Netflix《認罪之罪》線上看：金高銀破格極短髮回歸！變身「神秘冷血魔女」上演監獄風雲！
34歲金高銀最近在電影與電視劇也有許多精彩作品，近期出演《柔美的細胞小將2》、《小女子》、《妳和其餘的一切》等電視劇，金高銀在電影《破墓》的破格演出，更讓她拿下第60屆百想藝術大賞電影部門女子最優秀演技獎！而金高銀最新作也確定出演《認罪之罪》，在劇中飾演身分不明的神秘女子「牟恩」，有著反社會人格傾向，讓所有人都害怕的人物，能看透對方、掌握對方心理，在監獄囚犯們中被稱為「魔女」的人物，並以不為人知的目的與祕密接近陷入困境的允秀！
4.Netflix《認罪之罪》線上看：朴海秀周旋全道嬿&金高銀諜對諜檢察官、陳善圭飾演辯護律師
44歲朴海秀儼然成為Netflix另一個兒子，一連串演出Netflix眾多原創作品，包括在先前演出全球爆款夯劇《魷魚遊戲》，包括電影《夜叉：浴血諜戰》，電視劇《紙房子：韓國篇》、《毒梟聖徒》、《惡緣》等作品！而朴海秀在最新作《認罪之罪》飾演「白東勛」為一名信念堅定、在任何事件面前都保持冷靜的檢察官。在調查這起離奇的命案，捲入了「允秀」和「牟恩」的計謀中，究竟真兇是誰？48歲陳善圭則飾演 「張正九」為安允秀的辯護律師，曾是一名拳擊運動員，擁有對任何事件都不會馬馬虎虎的韌性。
5.Netflix《認罪之罪》線上看：全道嬿殺夫？金高銀又為何願意自白殺了一條人命，背後有什麼陰謀？
在Netflix今日公開的《認罪之罪》預告中，全道嬿主動報警丈夫倒臥在血泊之中，緊接著全道嬿被偵訊，之後就成為「殺夫嫌疑人」換上囚服被關進監獄之中，而金高銀飾演的「牟恩」則是盯著電視螢幕冷笑，金高銀在劇中以一頭破格短髮登場，展現相當冷酷的模樣，之後全道嬿與金高銀在獄中相遇，金高銀竟然表示願意自白是自己殺了對方的丈夫，究竟真兇是誰？金高銀又為何願意自白殺了一條人命，背後有什麼陰謀呢？真相只能追劇揭密！《認罪之罪》全劇共12集，已在Netflix獨家上線！
