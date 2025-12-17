Netflix獨占WBC日本轉播權！重申「不賣電視台」 擬推1方案讓球迷觀賽

WBC即將在2026年3月登場，台灣所屬的C組預賽將在日本東京巨蛋舉行，然而日本的電視台卻無法收看轉播，因為Netflix搶下獨家轉播權。

2026世界棒球經典賽（WBC）即將在明年3月登場，台灣所屬的C組預賽將在日本東京巨蛋舉行，不少球迷近日已陸續搶到現場門票，期待在場邊為選手加油。然而日本的球迷除了親自到場以外，想要收看轉播則必須透過影音串流平台Netflix，該平台今（17日）再次重申沒有轉售電視台轉播的計畫，但他們現正與日本地方政府等機構討論，在比賽期間舉辦以戶外轉播的方式，讓球迷可以一起觀賽。

搶看大谷回日本打球！ WBC門票開賣即秒殺

由美國職棒大聯盟（MLB）主辦的WBC即將到來，旅美好手大谷翔平、山本由伸先後宣布將披上日本武士隊戰袍，回到家鄉打球，讓不少球迷都相當期待，比賽票券日前開放抽選、搶購，立刻就在第一時間秒殺，抽選結果也讓許多人落空哀嚎。

Netflix獨占日本轉播權 47場WBC賽事不賣電視台

除了親臨現場體驗比賽氛圍，日本球迷必須訂閱影音平台Netflix才能看得到這次的WBC比賽，因為MLB今年8月宣布，Netflix獨家取得日本地區的2026年WBC轉播權，將在該平台轉播所有47場比賽。

據日本媒體報導，Netflix今再度重申，他們沒有轉售電視台轉播的計畫，包括直播或事後重播都沒有。

要讓家鄉看到武士隊表現！ Netflix擬推戶外轉播

但為了回應廣大球迷的觀賽需求，Netflix透露，他們正在和日本武士隊球員家鄉的地方政府和其他機構談合作，計畫在比賽期間舉辦公開的「戶外現場轉播」，相關細節和內容仍在討論中，地點和規模也還沒有確定。Netflix日本副總裁坂本和隆在東京受訪表示：「我們希望透過這些活動，讓更多人深刻體驗到棒球的魅力，為棒球的發展做出貢獻」。

