Netflix男星諷馬杜洛是垃圾 嗨喊：沒看過委內瑞拉人這麼開心

歐瑪魯德伯格開心看待委內瑞拉總統馬杜洛遭逮。（圖／Getty）

美國對委內瑞拉採取軍事行動，抓捕委國總統馬杜洛及其妻子，曾演出Netflix影集《王儲的選擇》的委內瑞拉裔、瑞典籍男星歐瑪魯德伯格（Omar Rudberg）在社群網站分享興奮心情，更直呼：「我這輩子從來沒看過委內瑞拉人這麼開心過！」

歐瑪魯德伯格一連在社群網站X分享多則貼文，他表示自己的家人對於總統馬杜洛被逮相當開心，「今天我認識的每一個委內瑞拉人，沒有一個是不快樂的，我那些仍住在委內瑞拉境內的家人們，更是感受到了前所未有的幸福。這一切給了我們對『新委內瑞拉』的希望，也帶給我們久違的快樂。」吐露對於馬杜洛政權的不滿，還在IG限時動態分享馬杜洛被捕的照片，並放上丟垃圾的表情符號。

廣告 廣告

歐瑪魯德伯格諷馬杜洛是垃圾。（圖／翻攝自歐瑪魯德伯格IG）

接著歐瑪魯德伯格說道：「我真希望當委內瑞拉政權和馬杜洛多年來在殘殺同胞、讓人民挨餓時，全世界也能有現在這種關注度！多年來，我一直出錢資助我的家人，並幫他們逃離那個國家，那時候你們在哪裡？」現在他只想好好陪伴家人，「我的心與委內瑞拉同在，與那裡的人民、那股力量、那份尊嚴，以及對自由的渴望同在，我獻上我所有的支持。我愛你，我的委內瑞拉，我希望你和所有委內瑞拉同胞都能擁有最好的未來，奮鬥到底。」

出生於委內瑞拉的歐瑪魯德伯格六歲隨母親移居瑞典，14歲加入瑞典當時最成功的男孩團體FO&O，多次獲得MTV歐洲音樂大獎，並擔任小賈斯汀和一世代演唱會開場嘉賓。2018年起歐瑪魯德伯格展開個人音樂活動，2021年主演影集《王儲的抉擇》，獲得廣大好評，之後也跨足大銀幕演出。

歐瑪魯德伯格2025年12月才在諾貝爾和平獎演唱委內瑞拉極具代表性的歌曲〈Venezuela〉，這次演出是為了向諾貝爾和平獎得主委內瑞拉反對派領袖María Corina Machado致敬，歐瑪在演出中感性提到，能夠為爭取家鄉自由與民主的人士獻唱，是他職業生涯中極大的榮譽。

歐瑪魯德伯格致敬諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖María Corina Machado。（圖／翻攝自歐瑪魯德伯格IG）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導