Netflix砸台幣2.25兆收購華納影業 「強強聯手」遭好萊塢抵制：憂戲院沒未來
【緯來新聞網】串流媒體龍頭Netflix今（5日）宣布將以720億美元價格（約新台幣2.25兆元），收購華納影業（Warner Bros. Discovery, WBD）以及旗下HBO Max串流服務，華納兄弟董事會也已同意此筆交易，儘管最終交易仍需獲得競爭監管機構的批准，「強強聯手」的消息一出依舊震撼好萊塢。
Netflix宣布併購華納影業。（圖／達志）
華納兄弟身爲好萊塢五大片商之一，旗下擁有《哈利波特》、《冰與火之歌：權力遊戲》等系列電影，以及串流媒體服務HBO Max。Netflix則以原創影集《怪奇物語》系列打出知名度，站穩串流媒體龍頭地位。當初Netflix、派拉蒙（Paramount）與康卡斯特（Comcast）都對併購華納兄弟表達高度興趣，但最終 Netflix 以更優渥的條件勝出。
據BBC報導，Netflix表示華納兄弟旗下製作電影將會繼續在戲院上映，Netflix也會繼續消費者製作獨家內容。Netflix執行長Ted Sarandos則表示併購案對兩家公司來說都是「意義重大的一天」，也為Netflix未來幾十年奠定基礎，並表示對於獲得監管機構的批准交易十分有信心，對於交易信心十足。他表示，如果華納兄弟、Netflix合作，「我們可以為觀眾提供更多他們喜愛的內容，並幫助定義下一個世紀的敘事方式。」華納兄弟也對外表示，對於此筆交易樂見其成，「與Netflix攜手合作，我們將確保世界各地的人們在未來幾代人中都能繼續欣賞到世界上最引人入勝的故事。」至於未來HBO Max是否仍會獨立經營串流服務，Netflix方面則沒有給出明確回應，僅對外表示目前討論此項內容還太早，尚未有所定案。
然而Netflix、華納兄弟「強強聯手」並不受業界歡迎，好萊塢已有反彈聲浪，認為此筆交易會導致電影產業受到巨大衝擊，有可能會讓院線上映數量大量減少，危及地方戲院的生存，並有可能會讓影音授權費用被大幅壓低；Netflix也有可能因為獨大，而調漲訂閱費用。對此，好萊塢部分人士和美國導演工會等相關工會對此舉也紛紛表示抵制。
華納影業將與Netflix強強聯手合作。（圖／達志）
