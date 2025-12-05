Netflix砸720億美元併華納兄弟探索 好萊塢版圖大洗牌

（中央社紐約5日綜合外電報導）Netflix已經同意以720億美元收購華納兄弟探索公司旗下影視製作及串流媒體部門。這項交易將把好萊塢最有價值、最歷史悠久資產之一的控制權交給顛覆媒體產業的串流媒體先驅。

路透社報導，影音串流平台Netflix在長達數週競購戰中以每股近28美元出價領先，高於派拉蒙天空之舞（Paramount Skydance）對華納兄弟探索公司（Warner Bros Discovery）全數股份（包括計劃分拆的有線電視資產）開出的近24美元報價。

廣告 廣告

華納兄弟探索公司昨天股價收在24.50美元，市值達 610億美元。

收購擁有「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones）、「哈利波特」（Harry Potter）系列電影等旗艦作品和DC漫畫公司（DC Comics）的所有人將使好萊塢的權力平衡向這家串流媒體巨頭傾斜。

此前Netflix沒有進行重大收購、沒有建立大型內容庫就建立主導地位，這項交易有助它迎向迪士尼公司（Walt Disney）和派拉蒙影業（Paramount Pictures）的競爭。

Netflix共同執行長薩蘭多斯（Ted Sarandos）在聲明中表示：「我們能夠攜手為觀眾提供更多他們喜歡的內容，並幫助定義下個世代的說故事方式。」（編譯：何宏儒）1141205