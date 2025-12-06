Netflix砸720億美元收購華納 震撼全球影視

第83屆金球獎提名前夕，Netflix宣布強勢布局全球影視版圖，不但以新片《鋒迴路轉：亡者歸來》力拚入圍，更宣布將砸下720億美元收購華納兄弟與HBO相關資產。此舉震撼全球娛樂產業，也讓外界關注是否引爆跨國反壟斷審查。

華納兄弟與Netflix達成720億美元收購協議，預計於2026年第3季完成交易，這項重大併購將使Netflix直接掌握華納兄弟旗下的片廠、HBO Max串流服務以及包含哈利波特、六人行等知名內容的龐大片庫。透過此次收購，Netflix不僅能減少對外部片廠的依賴，同時獲得近1.3億訂閱用戶的競爭對手，進一步鞏固其市場地位。然而，此併購案預期將面臨歐美嚴格的反壟斷審查，以及可能的政治阻力。

Netflix於5日宣布已與華納兄弟探索達成協議，將以720億美元（約2.25兆台幣）收購華納兄弟的片廠與HBO Max等串流服務資產。這項交易預計在電視頻道業務分拆後完成，時程估計落在2026年第3季。值得注意的是，Netflix也預計將藉電影「鋒迴路轉：亡者歸來」和喬治克隆尼主演的「影星傑凱利」入圍第83屆金球獎最終名單，該獎項提名將在美國周一公布。

金融顧問公司總裁Liz Miller表示，Netflix正在展望未來，思考如何維持市場地位，希望長期掌握熱門影視節目的版權，同時在拓展遊戲業務尋找新成長路徑之際，減少對外部片廠的依賴。而華納兄弟以其龐大片庫聞名於世，正是Netflix策略的理想目標。

美聯社分析師Wyatte Grantham-Philips指出，華納兄弟擁有數十年來許多知名內容，從哈利波特到六人行應有盡有，旗下還擁有HBO Max和DC影業。透過這次收購，Netflix能直接握住有近1.3億訂閱用戶的競爭對手，進一步鞏固自己的市場地位。

CNN首席媒體分析師Brian Stelter認為，Netflix多年來一直保持著快速發展，預計到2026年夏天一旦收購案生效，Netflix就會介入並試圖全面整合華納兄弟和HBO的資源。然而，分析師們也提醒，Netflix勢必會因此在歐洲與美國遭受強烈的反壟斷審查。此外，由於政治立場與執政黨的差異，這項收購計畫可能面臨更多挑戰，真要成功拓展版圖，還得通過層層難關。

