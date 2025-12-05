Netflix砸827億美元買華納兄弟 DC宇宙、哈利波特熱門IP納入一次看

全球串流影音巨頭Netflix於5日震撼宣布，已與華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery, WBD）達成最終協議，將以總企業價值約827億美元（約新台幣2兆2533億元）收購旗下的電影與電視工作室、HBO以及HBO Max串流服務。



這樁被視為好萊塢歷史性的交易案雖旨在打造「超級內容帝國」，卻立即引發美國政界的強烈反彈，包括共和黨參議員等多位政要警告，此舉恐將導致市場壟斷，甚至終結串流媒體的「黃金時代」。這場商業豪賭能否通過美國司法部（DOJ）反壟斷部門的嚴格審查，成為全球關注焦點。

先拆分再併購 總價飆破800億美元

根據《路透社》報導，這筆交易結構相當複雜。Netflix將以每股27.75美元的價格收購WBD的核心娛樂資產，支付方式為每股23.25美元現金搭配4.50美元的Netflix股票。交易總股權價值約720億美元，若計入承擔的債務，企業總價值高達827億美元。



WBD預計在2026年第三季先完成內部拆分，將旗下的「全球電視網部門」（Global Networks，含CNN、TNT Sports、Discovery頻道等）剝離為一家名為「Discovery Global」的獨立上市公司。待拆分完成後，Netflix才會正式完成對華納兄弟影視工作室與HBO串流業務的收購。Netflix預估此交易將在未來12至18個月內完成交割。

反壟斷風暴來襲 議員憂「串流黃金時代終結」

儘管Netflix宣稱，此交易能為消費者創造價值，但監管阻力已然成形。不過，猶他州共和黨參議員、參議院反壟斷小組委員會首席共和黨成員麥克李（Mike Lee）3日在社群平台X上直言，Netflix收購華納兄弟的串流資產，「應讓全球的反壟斷執法者警鐘大作」。



李警告：「Netflix建立了一個偉大的服務，但以這種方式增加其主導地位，意味著內容創作者與消費者的串流媒體『黃金時代』將告終。」



堪薩斯州參議員馬歇爾（Roger Marshall）與加州眾議員伊薩（Darrell Issa）也在上個月呼籲，反壟斷執法機構嚴格審查此案，擔憂缺乏競爭壓力將導致 Netflix減少電影的院線發行量，並剝奪消費者的選擇權。

競標「暗潮洶湧」戰火未歇？

這場交易的背後，還有一場激烈的競標戰。據 《路透社》報導，由艾利森（David Ellison）領軍的派拉蒙天舞（Paramount Skydance）曾提出每股30美元的全現金收購要約，試圖買下包含CNN在內的整個WBD集團，但最終敗給Netflix。



值得注意的是，派拉蒙天舞與川普政府關係密切。在競標失敗後，派拉蒙律師團致信WBD管理層，強烈質疑出售過程「放棄了公平原則」，指控WBD為了偏袒Netflix而設計了「預定結果」，康卡斯特（Comcast）公司也曾參與競標但未果。這股來自競爭對手的政治與法律壓力，勢必加劇監管機構的審查力道。

哈利波特與魷魚遊戲成一家人

這場併購將重塑全球娛樂版圖，Netflix將取得華納兄弟百年累積的內容寶庫，包括DC宇宙、《哈利波特》、《冰與火之歌：權力遊戲》與《六人行》等經典IP，並將其與Netflix原創的《怪奇物語》、《魷魚遊戲》整合。



Netflix預期，透過整合行銷與營運，交易完成後的第三年起，每年將能實現至少20億至30億美元的成本協同效應。然而，隨著美國政界與競爭對手的強烈反彈，Netflix想要順利吞下這家好萊塢百年老店，恐怕還得經歷一場漫長的法律與政治角力。