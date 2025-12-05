Netflix確認買下華納、HBO 砸2兆震撼全球影視圈
先前傳出不少公司有意收購華納兄弟探索頻道（Warner Bros Discovery）的電影和串流媒體業務，Netflix提出極最具野心的出價，與派拉蒙天空之舞傳媒和康卡斯特展開了長達數週的競購戰。如今5日Netflix正式宣布已達成收購華納的協議，收購價為每股27.75美元，該交易的總企業價值（包括債務）約為827億美元（約2.58兆元新台幣），其中股權價值為720億美元（約2.25兆元新台幣）。
Netflix在官方聲明中表示：「我們預計將維持華納兄弟目前的營運模式，並在其優勢基礎上繼續發展，包括電影的院線發行。」 Netflix還補充，此次收購還將使該公司「大幅提昇在美國的製作能力。」
「我們的使命始終是娛樂全世界」，Netflix聯合首席執行官泰德薩蘭多斯 （Ted Sarandos）表示：「透過整合華納兄弟公司豐富的影視片庫，我們將能夠更好地實現這一目標。」Netflix另一位聯合首席執行官格雷格彼得斯（Greg Peters）表示，此次收購將提升產品和服務，並在未來幾十年加速業務發展，他還補充道：「華納兄弟公司一個多世紀以來一直引領著娛樂潮流，並憑藉其卓越的創意人才和製作能力繼續引領這一潮流。」
先前根據多家外媒報導，在這場牽動HBO、DC漫畫和好萊塢未來格局的世紀交易中，Netflix以目前最高的每股約28美元報價，領先由派拉蒙提出的27美元收購要約，成功取得優先協商資格。然而，這場戰爭遠不止於價格，它牽涉到監管審查、政治槓桿，以及WBD掙扎求存的長期戰略。
這場競購戰的複雜性在於，競標者的目標大不相同。Netflix想要鞏固全球串流霸主地位，派拉蒙想要提升在媒體市場的競爭力。康卡斯特（Comcast）想要擴大內容庫，強化Peacock串流服務。分析師認為Netflix一旦交易達成，將成為「無可爭議的全球好萊塢強權」。
儘管Netflix出價高，但派拉蒙及其新任CEO大衛埃里森（David Ellison）掌握著一張獨特的「川普牌」：監管批准優勢。川普曾公開讚揚埃里森父子，並將他們視為親密的商業支持者。派拉蒙與現任川普政府關係密切，這被外界視為一個巨大優勢。派拉蒙高管已向WBD董事會施壓，聲稱只有他們的報價能夠順利通過川普政府的反壟斷審查。
儘管如此，派拉蒙還是輸給Netflix。派拉蒙影業表示，他們認為Netflix作為美國乃至全球領先的串流媒體平台，如果將HBO Max納入旗下，將會面臨巨大的反壟斷阻力，認為此次出售過程不公平，且偏袒Netflix。華納兄弟公司則反駁，稱其董事「極其謹慎地履行其受託責任，並已全面、有力地遵守了這些責任，並將繼續這樣做」。
成功收購華納的Netflix仍必須接受美國與歐洲的反壟斷審查。部分政界人士已表態關切，包括美國共和黨籍眾議員伊薩（Darrell Issa)）就致函監管機構，認為併購可能損害市場競爭。
其他人也在看
Netflix搶到華納兄弟探索集團優先議價權 派拉蒙抗議
2022年才完成與探索集團的合併、改名轉型為華納兄弟探索集團（Warner Bors. Discovery），今年又傳出有意求售的消息。一開始大家都以為是執行長大衛扎斯拉夫（David Zaslav）放消息、想吵股價，但現在顯然越來越認真了，因為Netflix已經搶到優先議價權。使得最積極併購的派拉蒙發聲抗議。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 發起對話
快訊／Netflix宣布 720億美元收購華納兄弟探索影視及串流事業部
影音串流平台Netflix（網飛）5日宣布，已和華納兄弟探索（Warner Bros Discovery）達成協議，將以720億美元（約2兆2533億元台幣）收購華納旗下的電視電影及串流事業部門。這項交易案將讓顛覆影視圈的Netflix，掌握好萊塢最資深也最有價值的資產之一。太報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
Netflix買下華納影視與HBO！720億美元巨案曝光
綜合外媒報導，Netflix(NFLX-US) 周五宣布，已同意以現金加股票方式收購華納兄弟探索公司 (WBD-US) 的影視與串流資產，交易估值約 720 億美元，企業價值約 827 億美元。交易完成後，Netflix 將取得華納旗下鉅亨網 ・ 1 小時前 ・ 20
近5年同期最大！外資今年淨匯入1.02兆元 挑戰超越去年全年
台股雖在11月下跌607點，但今年前11個月累計仍大漲4,591點，金管會今（5）日公布陸外資淨匯入統計，今年前11月外陸資累計淨匯入達324.66億美元，創下2021 年以來同期最大。以 11月底新台幣收盤價 31.408 元換算，外資今年已匯入超過新台幣1.02兆元，有望超越去年全年。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
派拉蒙優化對華納兄弟探索收購提議，提高交易失敗分手費至50億美元
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，熟知內情的消息人士透露，派拉蒙天舞(Paramount Skydance Corp)已將對華納兄弟探索(Warner Bros. Discovery Inc)的收購要約中擬議的分手費提高一倍多，至50億美元。此舉旨在使其收購方案更具吸引力，擊敗競爭對手。如果雙方達成協議但最終未能完成交易，這筆款項將支付給華納兄弟。知情人士表示，這表明派拉蒙對其合併方案能夠通過監管審查充滿信心。派拉蒙此前提議的分手費為21億美元。HBO和CNN的母公司華納兄弟正在評估來自派拉蒙、網飛(Netflix Inc)和康卡斯特(Comcast Corp)等三家媒體公司的收購要約，並可能在未來幾週選定最終買家。該公司週一收到了第二輪投標，此後一直在與意向方進行洽談。派拉蒙旗下有CBS、MTV和其他媒體資產，它多次主動向華納兄弟發出收購要約，引發了對後者的競購戰。華納兄弟於10月正式啟動尋找買家的程序。派拉蒙迄今已提交了五份收購要約。該公司尋求收購華納兄弟的全部業務，而網飛和康卡斯特的方案則計畫剝離華納兄弟的有線電視網絡業務。派拉蒙認為，剝離業務對華納兄弟而言屬於應稅事件，使得其收財訊快報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
串流平台戰爭開打！Netflix出價「每股28美元」收購華納 派拉蒙急跳腳
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導Netflix與派拉蒙雙雙出手競購華納兄弟，使這場罕見的好萊塢併購戰急速升溫。知情人士透露，Netflix以每股28美元提出最新出...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
外資狂掃368億權值股走強 台股甩尾收高周線續紅/勞工有話說！支持周休三日飆近九成 零售業卻招不到人/健策飆3060元新天價 千金股版圖洗牌｜Yahoo財經掃描
投資人持續消化就業與景氣數據、靜待下周登場的FOMC會議，以及市場押注聯準會12月再降息一碼的機率逼近9成，在降息預期升溫下美股四大指數4日漲跌互見。道瓊工業指數小跌0.07%，那斯達克指數上漲0.22%，標普500指數上漲0.11%，費城半導體指數則下跌0.89%。科技股表現部分同樣漲跌分歧，輝達股價勁揚2.11%；Meta傳出大砍元宇宙預算，可能伴隨大量裁員，股價反倒大漲3.43%；英特爾則重挫7.45%；台積電ADR下跌0.85%。 亞股今日走勢偏多，日股重挫1.05%；韓股上漲1.78%，港股漲0.58%，上證指數也有走強0.7%的表現，整體區域股市從前一波回落中略見回穩跡象。 台股今（5）日承接美股科技股走揚與降息預期樂觀情緒，早盤開高後一度在平盤附近震盪，尾盤在權值股與機器人概念股齊力拉抬下甩尾走高，加權指數終場大漲185.18點、收27,980.89點，漲幅0.67%，成交值放大至4,459.18億元。本周累計上漲354點、周K連2紅。權值股普遍收漲，台積電(2330)上漲15元至1460元，聯發科(2454)、日月光投控(3711)、鴻海(2317)漲幅均逾1%，成為指數攻高主力；盤面主軸則由機器人族群領軍，穎漢(4562)、羅昇(8374)、喬福(1540)、慧友(5484)亮燈漲停，達明(4585)、台灣精銳(4583)、協易機(4533)同步大漲，光通訊股光聖(6442)、IET-KY(4971)在換股結盟題材加持下交投同樣熱絡，為指數攻高增添火力。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 4 小時前 ・ 13
好萊塢巨無霸？Netflix 擊敗對手獨家洽購 Warner Bros. Discovery 傳涉資每股 30 美元勢重塑好萊塢版圖
據《華爾街日報》及多間外媒引述消息人士報道，串流媒體巨頭 Netflix 已與 Warner Bros. Discovery（華納兄弟探索，簡稱 WBD）進入獨家談判階段，計劃收購其旗下的影視製作室及串流平台 HBO Max。Yahoo Tech ・ 7 小時前 ・ 發起對話
11月台股大幅震盪 外陸資淨匯出500多億元
金管會今日公布外陸資動向，11月淨匯出16.33億元(約新台幣510多億元)，創民國110年以來同期第2大淨匯出。值得注意的是，11月21日下跌991點，創歷史第6大跌點。中時財經即時 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
華納兄弟探索出售案多方搶標 傳Netflix出價最高
MoneyDJ新聞 2025-12-05 12:22:40 李彥瑾 發佈正在尋求出售的華納兄弟探索集團（Warner Bros Discovery），近日競標過程再起波瀾。據外媒報導，Netflix目前出價最高，但派拉蒙天空之舞（Paramount Skydance）質疑出售程序不公，要求華納兄弟探索成立特別委員會，以確保公平競爭。 路透社等外媒報導，華納兄弟探索影視資源備受買家垂涎，日前完成第二輪競價，出價者包括Netflix、派拉蒙天空之舞以及媒體巨頭康卡斯特（Comcast）。知情人士透露，Netflix提出的收購條件最豐厚，包括85%以現金支付，是目前出價最高者。 Netflix收購目標鎖定華納兄弟探索旗下HBO串流平台與製片業務，對於CNN、TNT、Food Network與動物星球頻道（Animal Planet）等有線電視頻道則興趣不大。 然而，派拉蒙天空之舞認為程序偏袒特定買家，已透過法律途徑致函華納兄弟探索執行長，要求成立由無利害關係的獨立專家組成的特別委員會，審議併購計畫，以保障各方權益。 若併購案順利拍板，將改寫傳統好萊塢產業生態，Netflix將有機會掌握《哈利Moneydj理財網 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
直擊無人島管理員生活 夫婦進駐澳洲大堡礁小島 搭船15公里才有超市
位於澳洲大堡礁的洛島（Low Isles），有著如畫的風景與豐富的生態，等著人們去發掘，這裡也是鳥類愛好者的天堂，因為四面八方都有鳥語聲圍繞。一對「幸運的」夫婦，則成為洛島的管理員，未來一年將居住在島嶼上。 李卡麥隆（Lee Cameron）和唐卡麥隆（Don Cameron）夫婦，對偏遠島嶼的生活並不陌生。他們曾在塔斯馬尼亞州（Tasmania）的多座離島居住，甚至還在帆船上生活長達12年，航行足跡遍及世界各地。 唐卡麥隆表示，在這樣的環境生活，基本上一周七天都在工作；在資源有限的條件下，管理員必須具備高度應變能力，同時扮演水電工、木工、繩索技師等多種角色。島上沒有商店，最近的超市必須搭船航行15公里才會抵達。 由於大堡礁長期進行國際性的研究，洛島地理位置關鍵，也是大堡礁22個由「大堡礁聯合實地管理計畫」（Reef Joint Field Management Program）管理的島嶼中，唯一一座有常駐管理員的島嶼。Yahoo奇摩（國際通） ・ 6 小時前 ・ 2
【鳳凰台積夢1】台積電赴美帶來鳳凰城7大改變！有一項最意想不到
台積電（2330）大手筆投資美國亞歷桑那州廠1650億美元（折合台幣5兆元）創史上之最，18家台灣供應商也陸續跟進，錢潮帶動人潮，湧進全美第五大城市，為當地帶來7大改變！就連台灣的「便當」文化也出海，首度在鳳凰城落地生根，讓控肉飯、椒麻雞、蔥爆牛等台灣家鄉味飄香在1.1萬公里之遙的Arizona，略解遊子們的思鄉之情。Yahoo奇摩股市 ・ 13 小時前 ・ 36
詐騙最多不是小紅書！社群詐騙冠軍是它 官方數據曝光
內政部以詐騙猖獗為由，宣布封鎖在台灣擁有超過300萬用戶的小紅書APP一年，消息一出引發網友熱議。對此，就有網友翻出過往的統計資料，事實上涉嫌詐騙的社群平台最多的是Facebook，統計的圓餅圖小紅書甚至沒有在上面。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 23
影評／《自然有話說》 在女友家的一天
「說要寫詩的人如果有一萬個，能用自己名字以詩人身分活下去的，大概連一兩個都沒有。」電影也是吧！鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 發起對話
Netflix有望收購華納影視資產？投資人不支持
MoneyDJ新聞 2025-12-04 10:59:40 黃智勤 發佈消息指出，串流巨頭Netflix和娛樂巨頭派拉蒙天舞(Paramount Skydance)已成為最可能收購華納探索(Warner Bros. Discovery, Inc.)的買家。不過，投資人似乎對此心懷疑慮。 MarketWatch等外媒報導，Netflix和派拉蒙新提出的收購方案，已使其成為收購華納探索的最有力買家。然而，市場對此喝倒采，Netflix股價應聲摔至八個月來新低，派拉蒙股價也重挫。 據悉，Netflix提議以全現金收購華納探索的影視製作與串流業務（不包含CNN、HBO等傳統有線電視業務），派拉蒙天舞則有意以全現金收購收購華納探索全部業務；各界認為，Netflix的報價實力更強，因此更有可能贏得競標。 另一大潛在競購方、環球母公司康卡斯特(Comcast)提議以現金加股票的收購方案收購華納探索，但因涉及換股，市場預期成功可能性最低。 Netflix (NFLX.US)股價3日重挫4.93%，收103.96美元，跌至八個月以來新低，派拉蒙天舞(PSKY.US)股價亦重挫7.27%；康卡斯特則上漲1Moneydj理財網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
牧原食品計畫明年初香港上市，融資10億-20億美元
【財訊快報／劉敏夫】外電引述IFR的報導指出，熟知內情的消息人士透露，牧原食品計畫於明年初在香港上市。預計牧原食品將透過此一上市案，融資約10億至20億美元的資金。財訊快報 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
記憶體缺貨影響拉貨，聯寶11月營收月減一成，前11月續寫同期新高
【財訊快報／記者陳浩寧報導】受到記憶體缺貨影響客戶拉貨動能，聯寶(6821)11月營收達3822萬元，月減10.27%；累計1至11月合併營收為5.38億元，較去年同期成長4.2%，續創歷年同期新高表現。聯寶表示，雖受到記憶體缺貨影響，間接減緩磁性元件客戶拉貨力道，致使磁性元件訂單出貨時程遞延。但仍持續維持與各大品牌客戶密切合作的模式，即時掌握生產排程，確保必要產能得以彈性調度，以降低市場短期變化對整體營收的干擾，皆助力整體營運持續朝穩定成長表現。聯寶仍持續對磁性元件新產品布局，精進研發技術升級與投入，佈建明年業務成長底薀；受惠於多項電子產品整合AI技術，包括AI偵測攝影機(採用高階30W的PoE+變壓器)訂單持續放量，此規格較業界普遍使用之15W的PoE較高功率輸出，可支援AI攝影機在物件辨識即時分析、畫質升級後的更高功耗需求，同時，亦成功接獲應用於警用車載對講機之磁性元件產品專案訂單，並預計將於12月起陸續交貨。展望未來，聯寶持審慎樂觀看法。隨著全球網通市場逐步朝向高速化、低延遲、多頻段傳輸的方向演進，聯寶仍積極拓展磁性元件業務接單動能，包括拓寬旗下PoE電源變壓器產品應用領域、應財訊快報 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
撼動全球娛樂產業！Netflix宣布砸720億美金收購華納探索、HBO
串流平台巨頭Netflix在5號正式宣布，已與華納兄弟簽署協議，將以720億美金收購對方旗下的影視工作室、HBO Max以及HBO，收購案預計在明年第3季完成。Netflix共同執行長薩蘭多斯（Ted台視新聞網 ・ 31 分鐘前 ・ 發起對話
今年前11月港股IPO合計募資逾2598億港元
MoneyDJ新聞 2025-12-05 11:44:18 新聞中心 發佈綜合陸媒報導，據Wind數據統計，今(2025)年前11月，港交所共迎來91家新上市公司，IPO合計募資2,598.89億港元，募資規模較去年同期大幅增長約228%。港交所IPO募資額居全球交易所榜首。 近期，安永發布2025年《中國和香港IPO市場回顧及展望》報告並表示，2025年港股IPO市場迎來強勢復甦，IPO募資額時隔四年再度突破2,000億港元。大型IPO項目上市成為推動港股IPO復甦的關鍵因素。來自中國的「A+H」及「A拆H」企業對IPO募資的貢獻突出。2025年港股十大IPO中，工業與零售消費行業占主流，相關IPO主要來自新能源汽車與電池、先進製造等熱門賽道。 安永大中華區上市服務主管合夥人何兆烽在報告中表示，目前，中國與香港資本市場協同發力，共同服務國家戰略全局。上半年國際資本持續湧入港股市場，南向資金全年加速流入，推動港股投資者結構從「國際投資者占主導地位」轉向「內外資雙輪驅動」。雖然面臨階段性震盪，但港股整體呈現上行趨勢。龍頭企業赴港上市、政策「組合拳」改善市場情緒、流動性逐步充裕等多重因素推Moneydj理財網 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
卓榮泰：盼台美關稅調降不疊加 世界趨勢降到15%
（中央社記者賴于榛、吳書緯台北5日電）行政院長卓榮泰今天說，供應鏈外移並非台美關稅談判條件，談判團隊始終以對台灣有利的台灣模式進行談判，盼關稅能合理調降且不疊加等。至於稅率能否降至15%，他說，世界趨勢好像都是降到15%，獲致關稅10%的國家應是非美國逆差國。中央社 ・ 2 小時前 ・ 1