Netflix確認買下華納、HBO 砸720億美元震撼全球影視圈
先前傳出不少公司有意收購華納兄弟探索公司（Warner Bros Discovery），Netflix提出極最具野心的出價，試圖收購其製片廠與串流業務，進而重塑全球串流媒體生態。如今5日Netflix正式宣布已達成收購華納探索的協議，收購價為每股27.75美元，低於先前傳出的28美元。交易估值約720億美元，企業價值約827億美元。
Netflix在官方聲明中表示：「預計將維持華納兄弟目前的營運模式，並在其優勢基礎上繼續發展，包括電影的院線發行。」 Netflix還補充，此次收購還將使該公司「大幅提昇在美國的製作能力」。
「我們的使命始終是娛樂全世界」，Netflix聯合首席執行官泰德薩蘭多斯 （Ted Sarandos)表示：「透過整合華納兄弟公司豐富的影視片庫，我們將能夠更好地實現這一目標。」Netflix另一位聯合首席執行官格雷格彼得斯表示，此次收購將提升產品和服務，並在未來幾十年加速業務發展，他還補充道：「華納兄弟公司一個多世紀以來一直引領著娛樂潮流，並憑藉其卓越的創意人才和製作能力繼續引領這一潮流。」
先前根據多家外媒報導，在這場牽動HBO、DC漫畫和好萊塢未來格局的世紀交易中，Netflix以目前最高的每股約28美元報價，領先由派拉蒙提出的27美元收購要約，成功取得優先協商資格。然而，這場戰爭遠不止於價格，它牽涉到監管審查、政治槓桿，以及WBD掙扎求存的長期戰略。
這場競購戰的複雜性在於，競標者的目標大不相同。Netflix想要鞏固全球串流霸主地位，派拉蒙想要提升在媒體市場的競爭力。康卡斯特（Comcast）想要擴大內容庫，強化Peacock串流服務。分析師認為Netflix一旦交易達成，將成為「無可爭議的全球好萊塢強權」。
儘管Netflix出價高，但派拉蒙及其新任CEO大衛埃里森（David Ellison）掌握著一張獨特的「川普牌」（Trump Card）：監管批准優勢。派拉蒙與現任川普政府關係密切，這被外界視為一個巨大優勢。派拉蒙高管已向WBD董事會施壓，聲稱只有他們的報價能夠順利通過川普政府的反壟斷審查。
川普曾公開讚揚埃里森父子，並將他們視為親密的商業支持者。在一個總統對反壟斷機構獨立性持「交易性」態度的時代，這種關係可能加速或阻礙媒體交易。
儘管如此，派拉蒙還是輸給Netflix。派拉蒙影業表示，他們認為Netflix作為美國乃至全球領先的串流媒體平台，如果將HBO Max納入旗下，將會面臨巨大的反壟斷阻力，認為此次出售過程不公平，且偏袒Netflix。華納兄弟公司則反駁，稱其董事「極其謹慎地履行其受託責任，並已全面、有力地遵守了這些責任，並將繼續這樣做」。
成功收購華納的Netflix仍必須接受美國與歐洲的反壟斷審查。部分政界人士已表態關切，包括美國共和黨籍眾議員伊薩（Darrell Issa)）就致函監管機構，認為併購可能損害市場競爭。
