Netflix神劇「川路」巧克力 聯手台灣漢菓方 情人節限量禮盒來襲

日本知名巧克力品牌川路攜手漢菓方推出「台灣情人節限量版巧克力」。（圖/業者提供）

【記者廖妙茜/綜合報導】神劇粉絲看過來！因Netflix熱劇《浪漫匿名者》引爆全球關注的日本巧克力品牌「川路」，台灣粉絲將有機會親自品嚐到這款令人目眩神迷的「台灣限量版」特製巧克力。

日本精品巧克力品牌「川路」Chocolatier Kawaji」位於東京，2025年跨足為《浪漫匿名者》操刀，監製設計製作近50款作品，完美詮釋故事中巧克力店的愛與療癒感。劇集熱播後，店舖瞬間成為粉絲朝聖地，Threads社群充斥「想吃劇中甜點重溫感動」的呼聲，吸引許多國際遊客專程飛日品嚐。如今這股熱潮延伸台灣，川路首次跨足台日合作，攜手在地漢方巧克力品牌「漢菓方」，推出獨家限量情人節禮盒，預計將掀起一波台日粉絲搶購風潮。

此次漢菓方（HANGOFUN）獲川路品牌主理人川路里美青睞，正是被漢菓方獨家漢方巧克力技術與市場影響力所吸引，吃得出濃郁巧克力香還兼具養生效果，完美融合中醫智慧與現代巧克力工藝，讓療癒變得美味時尚，因而吸引國際品牌目光，證明台灣在地創意也能站穩精品甜點舞台。

創辦人黃柏鈞（左）與川路主理人川路里美合影。（圖/業者提供）

漢菓方源自台南中藥材批發世家，創辦人黃柏鈞將品牌名融合「漢方＋FUN」，以「好好玩漢方」為品牌精神，透過新穎視角專翻轉年輕世代對中藥「苦口老派」的刻板印象，不僅將千年漢方智慧轉化爲日常生活零嘴，拉近與年輕世代距離，也因中醫師調配、原料到成品嚴格SGS認證的特殊性，讓門市自2025年開幕即迅速累積穩定客群。位於赤崁樓附近的門市，因其燈籠紙扇設計具日系且時尚的風格，成為台南打卡IG熱點，儼然已成為「台灣漢方創新代表」。

川路Chocolatier Kawaji工作室由曾在法國巧克力名店修習的職人川路里美於2017年創立，以「和巧克力（Wa Chocolat）」為核心，將日本食材、文化與美學注入創作，在風味與視覺間取得極致平衡。招牌系列靈感源自葛飾北齋浮世繪，精緻造型如波浪紋黑巧或櫻花抹茶盤，巧克表面浮世繪圖騰栩栩如生，宛如江戶時代的藝術靈魂在舌尖復活，每件作品皆展現高超工藝，傳遞日本獨有美學，因而在2025年操刀《浪漫匿名者》劇中甜點後，人氣與銷售順勢雙雙飆升，將品牌推向全球話題高峰。

漢菓方門市結合日系與東方藥材的文青風格，成為台南打卡IG熱點。（圖/業者提供）

此次情人節限量禮盒合作亮點，在於川路匠心與漢菓方在地的完美互補，外層日式細膩黑巧，繪圖精緻充滿藝術感，風味層次豐富，帶來身心雙重療癒，遠勝單純甜點。粉絲已在Threads上紛紛熱議，期待台灣限量情人節巧克力，讓全球品味者驚豔。合作不僅展開了日台甜點新篇章，未來將擴大系列，更進一步開發漢方巧克力，讓台日共享文化溫度，療癒更多人心。粉絲專屬購買活動將於2/14前於漢菓方官網與門市獨家開跑，延續劇集浪漫餘韻，引爆情人節跨國話題，熱愛精製巧克力的粉絲們可千萬別錯過。