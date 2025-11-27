Netflix科幻災難電影《巨洪》預告公開！「媽媽」金多美帶兒子逃命...聯手朴海秀滔天巨浪求生存，展開末日殊死搏鬥！
【文/少女心文室】Netflix即將在12月上線最新電影新作《巨洪》，該片是一部科幻災難大片，並找來人氣演員金多美與朴海秀主演，兩大演員連袂演出，吸引了觀眾的注意，該片由金秉祐導演執導，是一檔科幻災難電影，講述了在大洪水襲來的地球最後一天，倖存的人類在公寓中展開殊死搏鬥的故事，預計會有令人驚豔的科幻特效登場，近期官方也接連曝光電影劇照、海報、預告等內容，掀起了觀眾的期待！
《巨洪》由金秉祐導演執導，金秉祐在2013年的驚悚作品《恐怖攻擊直播》，新穎的拍攝手法還有製造出的緊張感，獲得了業界關注，並橫掃許多獎項，包括在第34屆青龍電影獎，拿下最佳新人導演獎，這次與Netflix合作打造最新災難驚悚片《巨洪》，生動地刻劃人物們在極限的狀況下，所會表現出來的反應還有各式人性展現，是一部強烈的作品，講述大洪水朝地球襲來的最後一天，在逐漸被水淹沒的公寓哩，展開殊死搏鬥的他們的故事。《巨洪》確定在12/19正式上線Netflix！
多美每部作品都帶來令人印象深刻的演出，2018年獨挑大梁主演電影《魔女首部曲：誕生》一炮而紅，以「怪物新人」之姿打響名號，2020年演出首部電視劇作品《梨泰院Class》再讓她人氣翻倍，去年與崔宇植合作的愛情劇《那年，我們的夏天》更讓觀眾愛不釋手。而金多美最新作《巨洪》，挑戰災難片的演出，在片中飾演人工智能開發研究員「安娜(暫譯)」，同時也是一名母親，在災難中為求生與保護孩子奮戰的角色，這是金多美第一次在電影挑戰演出「母親」角色，令人期待他的演技變身，金多美將詮釋在極端的情勢下為生存展開鬥爭的角色，在巨大的海嘯中生存而孤軍奮戰的人物！
海秀儼然成為Netflix另一個兒子，一連串演出Netflix眾多原創作品，包括在先前演出全球爆款夯劇《魷魚遊戲》，包括電影《夜叉：浴血諜戰》，電視劇《紙房子：韓國篇》、《毒梟聖徒》、《惡緣》、《認罪之罪》，而朴海秀最新作《巨洪》也是Netflix作品，在片中飾演救援者「孫熙兆(暫譯)」為人力保安組，在威脅整個地球的大洪水中試圖救援安娜的人物，將展現在極端的災難中，身上有著必須一定要救援安娜的任務，讓人好奇任務的理由還有幕後故事，金多美與朴海秀的新穎組合火花，加上新穎科幻災難題材，都讓各界對於《巨洪》掀起了高度的期待。
洪》公開的預告中，隨著水位上升，安娜與兒子多次被捲入危機，面臨與其他住戶同樣的「求生恐怖」 — 逃生路被洪水切斷、空間被淹沒、氧氣稀薄……恐懼與絕望席捲，這時安全救援成員熙兆的出現被指派負責引導安娜與兒子逃生／撤離，這不只是一場單純的災難逃生，隨著事態展開，安娜發現這場洪水並非單純自然災害，背後似乎隱藏著對人類未來與命運的更大陰謀與科幻秘密，隨著認知的深入，安娜與熙祖必須做出關鍵選擇，不只是為了生存，也可能關係到整個人類的未來！
