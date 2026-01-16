Netflix穩居境外OTT榜首 friDay影音蟬聯本土冠軍

OTT TV市場競爭激烈，境內境外平台打成一片。國家通訊傳播委員會(NCC)公布《2025年通訊傳播市場報告》，顯示在付費訂閱的OTT TV服務中，境外平台仍由Netflix穩居第一，付費訂閱占比高達83.4%，明顯領先其他競爭者；本土平台則以遠傳friDay影音表現最為突出，蟬聯國內付費訂閱冠軍。

從境外OTT TV平台排名來看，Netflix依舊是多數台灣付費用戶的主要選擇。NCC調查發現，Disney+以14.5%位居第2名，愛奇藝則以10.9%排名第3。整體來看，境外OTT TV市場呈現高度集中結構，第1名與後段平台差距顯著，國際大型串流平台仍掌握市場主導權。

本土OTT TV平台方面，付費訂閱名次依序為遠傳friDay影音、台灣大myVideo、LiTV及中華電信Hami Video。其中，遠傳friDay影音以約10%的付費訂閱比例居冠，持續維持本土平台領先地位；其餘平台訂閱比例相對分散，尚未形成能與其抗衡的第2梯隊。

就整體訂閱行為觀察，台灣OTT TV市場以「單一平台訂閱」為主流。2025年付費訂閱OTT TV的民眾中，67.4%僅訂閱1個平台，訂閱2個平台者占比20.2%，顯見多平台同時付費的使用型態仍屬於少數。付費管道以直接向OTT TV業者訂購為最大宗，其次為電信業者方案；經由有線電視業者付費訂閱的比例持續偏低。

從收視來源結構來看，民眾在住家最主要的收視來源以有線電視為主，占比自前(2024)年的58.3%升至60.4%；中華電信MOD同步從17.4%微幅上揚至17.7%。相較之下，以OTT TV作為主要收視來源的比例，自2024年的16%下滑至12.3%，但仍高於無線電視的9.6%，續居第3位。NCC分析，OTT TV比重回落，與平台價格策略調整、部分觀眾回流傳統電視，以及短影音與共享影音平台分散觀看時間等因素有關。

進一步觀察長期趨勢，國內16歲以上民眾曾觀看OTT TV的比例，自2017年的30.8%攀升至2019年的高點45.1%後，逐步下降，2025年已跌至31.8%；其中，付費訂閱比重也由2023年的58.6%降至45.4%，反映出OTT TV市場在經歷快速成長期後，使用與付費行為正進入調整階段。

至於收視者年齡結構，26至45歲族群仍是OTT TV的核心付費來源。2025年付費訂閱者中，26至35歲族群占比達30.9%，為各年齡層之最；36至45歲族群占了23.5%，兩者合計超過5成，可見中青壯年族群是串流影音平台的主要付費支撐。

相較之下，16至25歲族群的觀看與付費比例繼續滑落，2025年觀賞OTT TV的比例已降至16.5%。NCC指出，短影音與共享創作影音平台興起，使年輕族群的收視時間與注意力進一步分散，對傳統長影音串流服務形成替代效果。

