Netflix聚焦幕後人才培育 攜手金馬助台灣影視

（中央社記者洪素津台北26日電）串流平台Netflix與金馬獎合作，邀請韓劇「苦盡柑來遇見你」導演金湲錫來台開設金馬電影大師課，透過課程聚焦幕後人才培育，也可交流台灣影視產業強大的潛力，窺探許多創意人才和故事。

Netflix與台北金馬影展致敬華語世界與全球頂尖的創意敘事及影視產業，透過金馬電影大師課、金馬創投會議設獎、最新台灣影集世界首映與國際作品放映等4大亮點，從幕後到幕前，串起創作者培育、創意開發到作品曝光，與金馬影展一同支持台灣創意產業鏈。

Netflix日前透過新聞稿表示日前邀請到神劇「苦盡柑來遇見你」導演金湲錫來台開設金馬電影大師課，金湲錫向現場超過200名台灣影視界學員，從故事塑造到角色建構，不藏私分享執導經驗與細節，也鼓勵影視工作者，「即使表面上看起來失敗了，但努力的過程當中有所收穫、有再次嘗試的動力，這就是成功的失敗。」

夯劇「人選之人—造浪者」的導演林君陽則分享大師課收穫，「一直認為能讓觀眾放棄懷疑地入戲是我們做戲者的最高標準，我習慣的方法經常是盡可能地去貼近現實的細節。這次聽金導演的分享，對我來說最醒腦的是他傳達的，缺乏現實的幻想是空洞的，沒有幻想的現實則過於沉重」。

為了鼓勵更多元共融的精彩華語故事，並發掘較少被聽見的聲音與觀點，Netflix在金馬創投會議series類別中，設立「Netflix多元共融敘事獎」，盼從幕後的人才交流、創意支持，到幕前的作品放映，全面展現對台灣創意產業的支持。（編輯：張銘坤）1141126