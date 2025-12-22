Netflix與甲骨文父子誰能搶下華納 將介入的可能不只美國政府

好萊塢產業權力版圖正站在關鍵轉折點。華納兄弟探索公司成為串流龍頭Netflix與派拉蒙之間爭奪戰的核心標的，兩種截然不同的收購路徑同步展開，卻同樣可能陷入漫長且高度不確定的監管審查程序。



華納董事會於12月17日公開呼籲股東支持與Netflix達成的交易方案，內容為以約720億美元出售旗下影視製作與串流事業。根據該提案，Netflix僅收購內容製作與串流平台，不包含有線電視網資產。與此同時，派拉蒙在天舞傳媒支持下推進一項高達779億美元的敵意收購計畫，目標是全面取得華納所有資產，涵蓋新聞與娛樂電視網在內。



外國監管單位與跨國競爭機構可能介入審查



兩項併購案一旦成形，勢必觸發美國司法部的反壟斷審查。監管機構不僅可能要求修改交易條款，甚至不排除直接提起訴訟阻止交易。此外，華納在多個國家與地區持有關鍵媒體資產，相關外國監管單位與跨國競爭機構，也可能加入審查行列，使整體流程更加複雜。



在川普執政背景下，政治因素被普遍認為將進一步放大交易變數。川普日前罕見暗示，他可能親自介入決定交易是否獲准通過，這種說法在美國反壟斷歷史中極為少見，也引發法律與學界高度關注。

無論最終由誰勝出，新所有權都可能徹底改變影視產業生態，牽動電影製作模式、串流平台競爭結構，以及更廣泛的媒體版圖。華納兄弟探索公司擁有超過一世紀歷史，是好萊塢「五大」影視製作公司之一，旗下作品橫跨《哈利波特》與《超人》等全球知名系列，並掌控CNN、探索頻道等有線電視網，同時擁有DC影業與OTT平台HBO Max。

派拉蒙方面，幾個月前才完成與天舞傳媒價值80億美元的整併，仍是好萊塢僅存的傳統大型製片公司之一，代表作品包括《捍衛戰士》與《教父》。除電影業務外，派拉蒙也擁有CBS、MTV、Nickelodeon等電視網，以及串流服務Paramount+。

YouTube成為Netflix與派拉蒙的共同「藉口」



對Netflix而言，串流平台始終是核心戰略。根據串流指南JustWatch數據，Netflix在美國隨選訂閱市場市占約20%，高於HBO Max的13%與Paramount+的7%。儘管如此，Netflix近年積極強化自製內容，推出《魷魚遊戲》與《怪奇物語》等全球現象級作品，進一步鞏固其市場影響力。

市值層面，Netflix截至12月中旬約4300億美元，華納兄弟探索公司約700億美元，而派拉蒙天舞傳媒則約140億美元，三者規模差距明顯，也成為反壟斷攻防的核心背景。派拉蒙已明確指出Netflix在串流市場的主導地位，主張若再整合HBO Max，將形成「壓倒性」市場力量，進而壓縮競爭空間。Netflix則反駁，合併有助於提升內容選擇，讓消費者更容易接觸華納龐大的作品庫。

反壟斷專家預期，雙方都將試圖說服監管機構，真正的競爭對手不僅是其他訂閱制平台，還包括網路上更廣泛的影音內容生態。YouTube被視為關鍵參照。Netflix已著手強調Google旗下平台在觀看時數上的主導地位，根據尼爾森數據，今年秋季YouTube觀看率接近13%，Netflix約為8%。

西北大學普立茲克法學院教授吉姆．史佩塔（Jim Speta）指出，企業對市場的界定範圍愈廣，併購看起來就愈不具反競爭性，雙方很可能都會主張交易是為了對抗YouTube這類超大型平台所必須。

派拉蒙收購成功，將擁有「五大」的兩家



然而，反對聲音同樣存在。部分學者與法律界人士認為，即使內容庫擴大，合併後的企業仍可能利用規模優勢控制價格，或設計更複雜的訂閱門檻，限制消費者實際選擇。Bilzin Sumberg反壟斷業務主管史考特．華格納（Scott Wagner）警告，串流平台可取得的內容範圍反而可能縮減，尤其是老電影在各平台的上架窗口期，可能因整併而變得更短。

若派拉蒙收購成功，將合併好萊塢「五大」影視製作公司中的兩家，引發更深層的結構性疑慮。儘管Netflix在提案中承諾履行華納既有的院線上映合約，但考量其高度依賴線上串流的商業模式，仍引來外界質疑。產業團體也警告，任何一項交易都可能伴隨重組與裁員，雖然這類結果通常不構成反壟斷阻礙，但若企業規模大到影響整體薪資與採購能力，仍可能引發新的競爭疑慮。

新聞與有線電視領域同樣成為監管關注焦點。華格納指出，將CNN與CBS置於同一企業架構下，勢必被納入審查，但其重要性可能不及串流與內容庫整併本身。支持者則可能主張，新聞市場早已不限於傳統電視，還包括社群平台上的資訊流通。



政治層面的變數亦不容忽視。派拉蒙在天舞傳媒入主後，已著手調整新聞定位，試圖吸引更多保守派觀眾，包括任命《自由新聞》創辦人巴里．魏斯（Bari Weiss）出任CBS新聞總編輯。市場預期，若併購華納成功，CNN可能面臨類似方向調整，而CNN電視網長期以來一直是川普公開批評的對象。



也可能形成典型的「贏家詛咒」



川普近期多次就交易表態，稱Netflix方案「可能是個問題」，並與甲骨文創辦人賴瑞．艾利森（Larry Ellison）保持密切關係；其子大衛．艾利森（David Ellison）正是派拉蒙執行長。川普女婿賈里德．庫許納（Jared Kushner）經營的投資公司，亦曾是派拉蒙收購計畫的早期出資者之一。相對地，川普也公開稱讚Netflix聯席執行長泰德．薩蘭多斯（Ted Sarandos），並透露雙方曾在橢圓形辦公室會面。



即使政治因素不介入，學界仍對交易本身的風險提出警告。賓州大學華頓商學院助理教授保羅．奈瑞（Paul Nary）指出，華納兄弟探索公司自三年前成立以來，股東回報表現低迷，若管理層長期分心於冗長且高度不確定的併購流程，經營處境可能進一步惡化，形成典型的「贏家詛咒」。



