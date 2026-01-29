Netflix華語內容發布會 公布今年五部華語片單及全新佈局

台北市 / 林彥廷 綜合報導

Netflix於今（29）日舉辦「2026 Netflix What Next? 華語內容發布會」，完整公布今年華語片單及全新佈局！Netflix 2026年的華語片單集結了來自各地的創作者與演員，帶來更多大膽的新點子與更有衝擊力的故事，持續挑戰不同類型與情感表現，展現當今華語娛樂的多元樣貌。

圖 / Netflix 提供

▲ 圖 / Netflix 提供

Netflix華語內容總監黃怡玫（Maya Huang）表示：「華語故事一直都很有生命力，也很大膽碰觸複雜、甚至偏黑暗的人性議題。我們十分期待那些願意冒險、能帶觀眾走進全新世界的作品。同時，我們也希望持續和台灣創作者們合作，提供更多資源與支持。在產業持續演變之際，我們的核心始終不變，長期承諾、創作卓越，以及一個讓華語故事能在地扎根、走向世界的舞台。我們的願景是成為全球觀眾尋找多元且引人入勝華語內容的首選平台，而2026年正是邁向這個未來的重要一步。」

廣告 廣告

今年的片單橫跨奇幻、動作、懸疑、喜劇到醫療劇，不論是大場面的世界觀，還是貼近人心的角色故事，都能看到創作者在規模、節奏與情緒上的全新嘗試。

推理偵查影集《百萬人推理》 香港動作巨星鄭伊健領銜主演

率先登場的是跨世代推理偵查影集《百萬人推理》，由香港動作巨星鄭伊健主演，不僅是久違的回歸備受期待，也是他首度主演Netflix影集。該劇由《華燈初上》製作團隊操刀，故事圍繞一名資深刑警，追查一位能準確預言網紅死亡的神秘網路先知。案件越查越深，也揭開數位時代下，不同世代對名氣與價值的巨大落差，讓犯罪懸疑多了一層當代感。

監製吳孟謙表示：「我們一接觸到《百萬人推理》這個劇本時，就知道它和以往看到的作品很不一樣。它充滿新世代的網路語言，同時又有非常縝密的刑偵推理，也剛好回應現在這個資訊爆炸的年代，我們到底要怎麼判斷真假、選擇相信什麼。」他也強調，團隊在創新之外，同樣很在意「好不好看」：「這是一部完全不用做功課的影集，不管是配茶、配飯，甚至半夜躺在沙發上都能直接看，很容易一不小心就熬夜追完。」

編導蘇文聖則分享，劇本早在2018年就開始醞釀，正值網路意見領袖聲量最高的年代：「我剛好卡在兩個世代中間，希望透過這個故事，讓兩個世代在衝突中被迫合作，甚至走向和解。整個故事圍繞著網路生態，也有預測未來的元素在其中，試探性地想要知道未來發生什麼事情。」談到選角他也透露，鄭伊健是製作團隊共同討論之下提出的人選，「因為這個角色帶有一種時代感與傳奇色彩，因此希望邀請一位曾在影視圈掀起風潮、近年較少出現在作品中的演員；當鄭伊健的名字被提出時，大家都感到非常興奮，也十分感謝他願意參與演出。」也坦言婁峻碩飾演的網紅「柚子」一角其實試過不少演員。「演員跟網紅的氣質很不一樣，演員都相對內斂，但網紅比較像主持人，需要有一份傲氣，要很有自信地站在舞台上。婁峻碩那時候沒有任何表演經驗，想說姑且一試，沒想到嘻哈歌手的身份讓他十分切合這個角色。」《百萬人推理》將於2月12日全球上線，是農曆新年期間與親友一同觀賞的懸疑追劇首選。

最受矚目作品之一 《乩身》預計於2026年第二季上線

最受矚目的作品之一《乩身》，改編自台灣作家Teensy 星子熱門小說系列《乩身》的首部曲，是一部結合道教神話與動作元素的大規模奇幻影集。柯震東飾演意外被推上命運％舞台的三太子乩身韓杰，在人界與妖界失衡之際，必須面對超自然異象與內心的恐懼。全劇由管偉傑與賴俊羽雙導演聯手執導，並由台灣頂尖視覺特效（VFX）團隊操刀，從角色造型、法器設定到打鬥方式，皆在前期精密規劃，打造出極具規模感的奇幻世界。

監製莊淳淳分享：「為了確保整個團隊對世界觀有共識，特效也從前製期就加入參與討論，製作previz與techviz，我們也用這些東西跟演員溝通，幫助他們更相信角色。比如演員在與鬼怪對戲或打鬥時，可以預先知道虛擬角色的樣貌，角色身上法器或武器的功能與視覺呈現，現場也很多的輔助道具，搭配虛擬棚拍攝，可以讓演員置身在非寫實的環境裡。」

提及選角，監製莊淳淳也直言：「關於男主角韓杰，當時第一時間幾乎毫無懸念的想找柯震東。他非常符合這個角色的氣質與個性。確定好柯震東之後，要找扮演三太子的角色，就相對不那麼困難。因為這個演員也必須要有點叛逆的氣息，我們又希望這位演員也認識柯震東，這樣兩人表演的默契會更好，所以王伯傑就進入了我們的名單。兩位主角確認之後，其他的演員我們幾乎都是請他們過來和柯震東對戲，看彼此有沒有火花，也很謝謝柯震東當時挪出很多時間幫忙選到其他的角色。」

導演管偉傑則分享團隊其實在製作時，一直想避免說教或去灌輸什麼想法給觀眾，本意是希望給觀眾在觀賞時得到滿足與娛樂。「對我來說，《乩身》除了奇幻的世界觀與角色外，想講的不是『你一定要多厲害』，而是當你被推到那個位置時，你願不願意誠實面對自己，會蠻希望這個部分在劇中的呈現能與觀眾產生共鳴。」以獨特題材結合高規格製作的《乩身》預計將於2026年第二季上線。

醫療題材《急診室的奇蹟》 貼近現實的職人劇視角

醫療題材方面，《急診室的奇蹟》帶來貼近現實的職人劇視角。蔡凡熙飾演成績普通卻努力撐住的年輕醫師，加入由霍建華飾演的急診副主任領軍的團隊，在高壓醫療現場中面對生死、倫理與情感考驗。談及故事起源與改編，編導黃靖祖分享：「改編的過程中其實一直有跟原著作家保持討論與更新，除了重新梳理角色關係，也不斷補強醫療專業細節。劇中加入與原著不同的設定，譬如讓謹華姐飾演的何宇華長期陷入醫療糾紛官司，點出許多我們習以為常、快速又便利的醫療，其實背後都是醫護人員承擔風險換來的日常。這些調整，都是希望把第一線醫護『真的有感』的現況，轉化成觀眾看得懂、也看得進去的戲劇事件；如果能順便拉近醫病之間的距離、少一點對急診的誤解，那就太好了！」

在選角方面，導演李志薔表示：「在《急診室的奇蹟》裡有兩個重要主角是資深醫師，年紀大小要適中，不能太年輕，讓人有醫術或經驗不足的疑慮；但年紀也不能太大，失去談情說愛的魅力。我覺得霍建華是個奇兵，台灣觀眾以為他不會回來拍台劇了，會有驚喜感。他有新鮮感，而且外表仍具偶像魅力，演技也到了純熟自在的階段，飾演醫術高超的醫生，是非常適合的人選。另外，創造新鮮感和話題性也是很重要的，他夠低調，夠神秘，在大陸發展的傳奇性和知名度，都是優勢。但我最看重的其實是他低調、沉靜的性格裡，帶著剛毅和堅韌的特質，和劇中的主角『周承俊』的醫生角色非常契合。」

監製李良玉則感性表示：「很開心能與Netflix合作，團隊的初衷就是希望打造一部能吸引全球觀眾、接軌國際的醫療職人劇。在Netflix的支持下，讓我們可以直球對決，面對高強度醫療事件與侵入性手術，打破過往台灣醫療戲劇的限制，讓畫面更真實、更具說服力。整體風格將是寫實中帶有都會質感，並在敘事上融合快節奏與緊張感。同時，《急診室的奇蹟》根植於台灣醫療制度與社會現實，在人物刻畫與情感層次上力求深刻，希望獲得全球觀眾的共鳴。在看完作品後，無論是醫生、病患或家屬，都能在面對生死時，依然保有愛人的勇氣與能力。」《急診室的奇蹟》即將在今年第四季上線，呈現醫療現場的緊張、衝突與人性光輝。

心理懸疑復仇影集《沉默的審判》 集結《周處》原班創作與主要卡司

風格更為黑暗、敘事更加銳利的心理懸疑復仇影集《沉默的審判》則再次集結《周處除三害》原班創作與主要卡司。由編導黃精甫首度執導，影集將聚集阮經天、王淨、陳以文等人主演，透過一樁暴力犯罪，描繪三個家庭跨世代糾纏的怨恨與道德清算。

談及選角，Netflix華語內容總監黃怡玫Maya在今日發布會也代表編導黃精甫分享：「這是一部極具挑戰性的作品，角色並非只靠劇本就能完成，幾乎沒有演員能輕鬆詮釋。因此選擇了一群彼此高度熟悉、且能深度互信的演員合作。希望演員不只是『演角色』，而是真正走進內心，坦然地把人生經驗攤開來。也因過往在《周處除三害》中的合作，彼此之間早已建立起深厚的默契與革命情感，許多情緒與理解無需多言，這樣的信任與默契，成就了《沉默的審判》。」

黃精甫也分享了其中一場最具挑戰的關鍵戲：「這是一段長達80分鐘的戲，由於必須配合實際場地與城市動線拍攝，拍攝範圍橫跨紅樓、西門町捷運6號出口，以及中華路與成都路一帶，需分時段、分地點完成，對演員的情緒連貫造成極大考驗。令人驚訝的是，演員始終沉浸在角色之中，特別是阮經天與王淨，彷彿外在世界對他們而言是透明的，只專注活在戲裡。這段80分鐘的戲，最終僅花了8天完成，特別感謝文化部影視相關單位的全力協助。另一場值得觀眾期待的戲是一場10分鐘的文戲，某個角色在法庭上由A人格轉移成B人格，該演員的情緒轉換，非常值得大家期待《沉默的審判》上線。」《沉默的審判》 將於 2026 年正式上線，展開一場震撼人心的真相對決。

犯罪動作喜劇《黑白清道夫》 以傳統宮廟創建融合東西方文化

犯罪動作喜劇《黑白清道夫》由《96分鐘》導演洪子烜執導，並由《模仿犯》導演張亨如擔任聯合導演，故事描述一名黑道魯蛇（李銘順 飾）意外捲入一場由神秘「清道夫」組織所引發的暴力衝突之中，並與一名傲慢難搞的年輕搭檔（婁峻碩 飾）合作，在道德灰色地帶執行任務，同時捲入與敵對勢力的地盤爭奪戰。

監製嚴嘉念分享：「我們希望帶來一個全新類型的犯罪動作喜劇，我們在視覺風格以台灣最普及的傳統宮廟基礎上，創建出一個融合東西方文化的秘密清道夫組織，遊走在黑白兩道在平民政商權貴之間：險惡江湖之間，俐落的敘事節奏將帶領觀眾看透這個世界運作的底層邏輯。」

導演洪子烜表示：「不管是政商黑道權貴或是市井小民，都能到青和宮來委託處理無法解決且想掩蓋的事，歐美有像《金牌特務》西裝店的特務機構、《捍衛任務》大陸飯店的殺手組織，我們有青和宮內的清道夫組織，宮廟的兼容性讓走進這裡的人是何階層都不奇怪，清道夫也秉持著大事化小，小事化無的『喬事』精神完成您的委託。」

監製林秉聿則分享：「這個作品在動作及節奏方面放在台灣過往影集是新嘗試，在整個製作上，有兩個主要的挑戰，一個是創建出極具說服力的有清道夫組織存在的世界觀；另一個則是整個世界觀的視覺創建和我們主場景宮廟的設計，我們希望能貼近韓劇的水準帶給台灣及全球觀眾耳目一新的感覺。」《黑白清道夫》將於2026年登陸Netflix。

Netflix首度曝光兩部製作中影集！ 為華語內容市場創造共榮面貌

除了2026年上線的主片單外，Netflix也首次公布兩部製作中影集，皆由知名主創領軍與高水準的能量和製作質感為核心。由九把刀編劇與柯震東及演員轉導演蔡嘉茵共同執導《醫學系在幹嘛？》描寫醫學院新生在沉重學業壓力、青春戀愛與家庭期待間的多重掙扎。

《驅魔》（暫定）則以超自然題材切入，由香港知名導演郭子健、甄栢榮與黃智亨聯手打造。講述一名厭世女服務生意外捲入神秘驅魔組織，揭開城市中一連串靈異事件背後的真相。兩部作品皆已完成拍攝，播出日期將另行公布，敬請期待。

在發佈會的最後，Netflix華語內容總監黃怡玫Maya也與《乩身》導演管偉傑、《急診室的奇蹟》編導黃精甫、《百萬人推理》監製吳孟謙以及《黑白清道夫》監製林秉聿展開對談，暢聊「從在地敘事到全球共鳴：台灣影集的創作進化與產業想像」，分享創作故事以及與Netflix合作的心路歷程。

《乩身》導演管偉傑分享：「在與Netflix合作之後，工作變得較有系統，例如在劇本開發階段，剪輯、特效都會一起加入討論，整個劇組會著重在『製作的一體性』。」

《百萬人推理》監製吳孟謙也提到：「創作網紅的題材有一定的難度，且我們在影集中加入許多實驗性的題材，期待在創作影集中，同時結合商業化的娛樂性。」

《急診室的奇蹟》編導黃精甫說：「Netflix的加入不僅是資源上的支持，更像是一種『陪伴』，在劇本創作與製作的階段給予專業性的支持。」

《黑白清道夫》監製林秉聿也再次提到宮廟世界觀的設計，說明宮廟在台灣是一個很有趣的存在，有許多疑難雜症需要透過宮廟解決。並在對談的最後為整部戲下一個註解：『姑蘇城外寒山寺，沒有擺不平的事。五色雲車駕六龍，Netflix帶所有的作品衝衝衝！』」

原始連結







更多華視新聞報導

Netflix影集《航海王》第2季2026上線！ 「羅格鎮」搶先曝光

Netflix宣布製作《我獨自升級》真人版影集 邊佑錫擔任男主角

魷魚遊戲第3季製作費21.6億！ 傳Netflix韓星片酬「封頂」

