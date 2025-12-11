Netflix要併購華納兄弟 詹姆斯卡麥隆直言：是場災難！

(Photo by VCG/VCG via Getty Images)

1.華納兄弟併購案引關注，詹姆斯卡麥隆力挺派拉蒙！

2. 卡麥隆痛批Netflix為求奧斯卡的「微上映」模式荒謬！

3. 關於Netflix併購華納兄弟 卡麥隆直言：會是場災難！

【文／千尋少女】好萊塢近日拋出震撼彈，一場牽動產業未來的大規模併購戰敲板定案！Netflix 於5日震撼宣布，將以 827 億美元收購 Warner Bros. Discovery（含華納兄弟影業與 HBO Max 平台）。對此，以《鐵達尼號》《魔鬼終結者2》與《阿凡達》系列聞名的重量級導演詹姆斯卡麥隆（James Cameron）早前就在受訪時直言：若真由 Netflix入主，將會是一場「災難」。

日前，華納兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery）積極尋求買家，派拉蒙（Paramount）與 Netflix 以及環球影業母公司康卡斯特（Comcast）等娛樂巨頭參與競購，引發各界高度關注。對此，卡麥隆在《The Town》節目中毫不避諱地說：「我認為派拉蒙是最佳選擇，Netflix會是場災難。」他更點名 Netflix執行長泰德沙蘭多斯（Ted Sarandos）過去曾公開宣稱 「院線電影已死」，讓他完全無法認同，並嘲諷 Netflix 為求奧斯卡入圍而採取的「微上映」策略簡直荒謬。

Netflix近年多以一週至十天的小規模院線上映來取得獎季門票，對此卡麥隆怒批：「這完全違背電影創作初衷，電影就是為戲院而生，如果奧斯卡不建立在戲院體驗之上，那對我而言毫無意義。我覺得它（奧斯卡）已經被收買了，這真的很可怕。」當被問及Netflix作品是否資格角逐奧斯卡時，卡麥隆也提出前提：「如果他們的電影真的在2000家戲院大規模上映一個月，那當然可以參與競爭。」

身為以大銀幕震撼著稱的導演，卡麥隆的態度並不令人意外。他的作品向來以極致視覺奇觀與沉浸式體驗聞名，從締造科幻動作經典的《魔鬼終結者2》，到重塑外星怪物恐怖類型的《異形2》，還有創下全球票房紀錄的《鐵達尼號》，其史詩級愛情與災難場面至今仍無可取代。近年的《阿凡達》系列更以突破性的3D技術與絢麗外星世界，再次證明大銀幕在儀式感與視聽體驗上的無可替代。這些代表作，也正是卡麥隆捍衛院線發行最強而有力的底氣。

