Netflix計劃以720億美元收購華納兄弟探索旗下業務：該併購案帶來哪五大啓示
網飛（Netflix；奈飛）已同意以720億美元（約540億英鎊）收購華納兄弟探索（Warner Bros Discovery）的電影與串流業務，這是一項重大的好萊塢交易。
這家串流巨頭在一場曠日持久的競爭中，擊敗了對手康卡斯特（Comcast）與派拉蒙天空之舞公司（Paramount Skydance），成功成為華納兄弟的中標者。
華納兄弟擁有包括《哈利波特》（Harry Potter）與《冰與火之歌：權力遊戲》（Game of Thrones）等系列作品，以及串流服務HBO Max。
這項收購預計將在娛樂產業中打造一個新的巨擘，但交易仍需獲得競爭主管機關的批准。
部分影視產業人士，包括美國編劇工會（Writers Guild of America），已批評此交易，認為它將對勞工與消費者造成負面影響。
網飛共同執行長泰德·薩蘭多斯（Ted Sarandos）表示，該串流平台「高度自信」能獲得所需的監管批准，並正「全速」推進此事。
他說，透過結合華納兄弟的影集與電影資料庫，以及網飛平台上的《怪奇物語》（Stranger Things）等影集，「我們能為觀眾提供更多他們喜愛的內容，並幫助定義下一個世紀的故事敘事方式」。
他補充道：「華納兄弟定義了上個世紀的娛樂，而我們能共同定義下一個世紀。」
當被問及HBO是否應該保持獨立的串流服務時，另一位共同執行長格雷格·彼得斯（Greg Peters）表示，網飛認為HBO品牌對消費者而言十分重要，但補充說：「我們認為現在要深入談論如何為消費者量身打造這項服務還為時過早。」
網飛估計將能節省20億至30億美元，主要透過消除業務在支援與技術領域的重疊。
聲明指出，華納兄弟製作的電影將繼續在電影院上映，而華納兄弟電視製片廠也將持續為第三方製作內容。網飛則會繼續專為自家平台製作獨家內容。
薩蘭多斯稱這對兩家公司來說是「意義重大的一天」，他承認此次收購可能令一些股東感到意外，但這對於網飛來說是一個「難得的機會」，能夠為其「未來幾十年」的成功奠定基礎。
華納兄弟總裁兼執行長大衛·扎斯拉夫（David Zaslav）補充說，這項協議將結合「全球兩家最偉大的故事敘事公司」。
他表示：「透過與網飛攜手合作，我們將確保全球各地的人們在未來世代持續享受世界上最具共鳴的故事。」
這項現金加股票的交易價值為每股華納兄弟27.75美元，總企業價值（包括公司債務與股票價值）約為827億美元。股權價值，即現金價格，則為720億美元。
兩家公司董事會均一致批准了這項交易。
部分影視產業人士則對此協議提出批評。
美國編劇工會東、西分會於週五發表聯合聲明，表示「這項合併必須被阻止」。
聲明指出：「其結果將消除工作機會、壓低工資、惡化所有娛樂產業勞工的工作條件、提高消費者的價格，並減少所有觀眾可獲得的內容數量與多樣性。」
電影業貿易組織「Cinema United」的執行長麥可·奧利瑞（Michael O'Leary）表示，這項合併對全球電影產業構成「前所未有的威脅」。
他說：「這項收購的負面影響將波及從最大連鎖院線到美國及全球小城鎮的獨立電影院。」
網飛將在華納兄弟完成其先前宣布的計劃後完成收購。該計劃是將串流與製片部門與全球網路部門分拆為兩家公司，預計於明年完成。
其全球網路部門將更名為「環球探索」（Discovery Global），並將包含美國的有線頻道如CNN和TNT體育頻道，以及歐洲的探索頻道（Discovery）與免費電視頻道。
然而，「TNT國際體育」將保留在出售給網飛的串流與製片部門之中。
好萊塢大變革
「PP前瞻公司」（PP Foresight）創辦人暨科技、媒體與電信分析師保羅·佩斯卡托雷（Paolo Pescatore）表示，這項出售是「一個巨大的意向宣示，凸顯了網飛成為串流新世界秩序全球領導者的抱負」。
但他警告說，雖然這項「令人驚訝的舉動」對華納兄弟而言合理，但由於交易規模龐大，網飛在整合公司時可能會「頭痛不已」。
雖然已達成的交易僅涉及華納兄弟部分業務，但競爭對手派拉蒙曾在10月提出收購整家公司（包括其有線電視頻道）的競標。
華納兄弟拒絕了該提案，之後才將自己公開出售。
在交易宣布之前，「恩德斯分析」（Enders Analysis）咨詢公司電視部主管湯姆·哈靈頓（Tom Harrington）表示，難以判斷這項收購是否會獲得監管機構批准，但若成功通過，將對電影產業產生巨大影響。
他表示：「若這項交易通過，將會重新塑造好萊塢。」
哈靈頓指出，新合併的公司在電視與電影產量方面可能會有「大幅縮減」，這將導致好萊塢部分人士及相關工會的反對。
對消費者而言，哈靈頓先生表示，合併可能會導致價格上漲。
「網飛將變得更昂貴，即使HBO Max將被關閉或變得非必要，但隨著網飛家庭用戶滲透率的提升，總體訂閱收入可能會增加。」
「AJ Bell」財務分析主管丹妮·休森（Danni Hewson）則表示，網飛向好萊塢「遞出了橄欖枝」，承諾將繼續在大銀幕上映華納兄弟的電影。
她表示：「如果這項交易能迅速通過重大監管障礙，可能會帶來可觀的成本節省。」
「這些節省有多少會回饋給串流平台的訂閱用戶，或者網飛是否會被視為擁有過大的定價權，將是未來幾個月面臨高度審查的領域之一。」
這項收購交易帶來哪五大啟示？
BBC商業記者娜塔莉·舍曼（Natalie Sherman）& 丹妮爾·凱伊（Danielle Kaye）、BBC駐洛杉磯記者克里斯塔爾·海耶斯（Christal Hayes）
這聽起來像是一筆簡單的合併交易，但它具備了好萊塢劇情的所有元素：富有且強大的追求者、政治陰謀，以及眾多懸念。
網飛（Netflix）收購華納兄弟探索公司（Warner Brothers Discovery）旗下歷史悠久的電影製片廠與受歡迎的影視串流平台HBO，堪稱一部現實版的巨頭征服者故事。
然而，隨著監管機構與競爭對手仍在暗中觀望，這或許只是這段傳奇的開端。以下是這起合併交易值得關注的五個關鍵重點。
1、網飛的影響力越來越大
網飛多年來在好萊塢持續領先，目前位居全球最大串流訂閱服務商，以及加州最大的新內容製作公司。
但這筆交易——近年來業界最大的一筆——將確認其領先地位，為公司帶來近百年的片庫，並大幅提升其本已強大的製作能力。
更不用說其龐大的訂閱實力，網飛準備將HBO的1.28億用戶納入其已超過3億的龐大用戶群。
研究公司福雷斯特（Forrester）副總裁麥克·普魯克斯（Mike Proulx）表示：「網飛已經是最大的串流服務平台，現在再加上HBO Max，它幾乎可以說是無可匹敵。」
這項交易將把深受喜愛的經典系列作品，如《樂一通》（Looney Tunes）、《哈利波特》（Harry Potter）、《老友記》（Friends），以及HBO的熱門影集《繼承之戰》（Succession）、《慾望城市》（Sex and the City）、《冰與火之歌：權力遊戲》（Game of Thrones），與網飛的一些非傳統作品，包括《怪奇物語》（Stranger Things）和《K-Pop惡魔獵人》（KPop Demon Hunters），整合到同一平台。
此次收購還包括美國以外的TNT體育頻道。
2、這可能意味著價格上漲……或下降
網飛表示希望在未來12到18個月內完成這筆交易。
但高層對於如何或是否將華納兄弟及其旗艦品牌HBO整合到現有的網飛服務中卻諱莫如深。
網飛共同執行長格雷格·彼得斯（Greg Peters）表示，HBO這個名字「非常有力量」，能為公司提供「許多選項」，但未進一步說明。
網飛可能會將電影與節目打包成不同的方案，然而分析師認為HBO品牌完全消失的可能性不大。
價格方面的影響也尚不明朗。
網飛的主導地位可能讓它能向用戶收取更高費用。但如果觀眾發現自己只需支付一個串流服務而非兩個，總成本也可能降低。
3、串流是未來，而好萊塢感到被邊緣化
華納兄弟是塑造好萊塢的製片廠之一，曾創作經典作品如《北非諜影》（Casablanca）與《大法師》（The Exorcist）。
但這次收購顯示了電影黃金時代的衰退。
福雷斯特公司的普魯克斯表示，發展趨勢清晰明了，未來屬於「全流媒體」。
「這筆交易正式宣告：傳統媒體時代即將終結。」
網飛承諾將繼續在電影院發行電影，考慮到它將收購DC超級英雄系列電影（這些電影在戲院票房表現非常出色），這項決定在某種程度上是合理的。
但並非所有人都認為這會繼續成為這家串流媒體巨頭的優先事項。
畢竟，今年稍早網飛共同執行長泰德·薩蘭多斯曾表示，他認為看電影是一個「過時的概念」。而這次整合觸動了業界敏感神經，該產業已在面對裁員、製作衰退以及人工智慧威脅的挑戰。
《鐵達尼號》（Titanic）導演詹姆斯·卡麥隆（James Cameron）是好萊塢眾多對此交易表示失望的人之一，他在交易宣布前警告，認為這將成為產業的「災難」。
4、這筆交易尚未完成
這筆交易能否最終完成遠未可知。
首先，華納兄弟探索必須先完成業務分拆，將不出售給網飛的部分（包括CNN、Discovery與Eurosport）獨立出來。
同時，競爭對手派拉蒙天空之舞公司（Paramount Skydance）曾希望收購整個華納兄弟探索頻道，該公司或許會試圖說服股東，它能提供更優的替代方案。
然而，最大問題在於這筆交易是否能獲得美國與歐洲競爭監管機構的批准——這可能成為一項重大挑戰。
在華盛頓，兩黨議員已經表態反對這筆交易，理由是擔心它會導致消費者選擇減少、價格上漲。
薩蘭多斯表示，若交易失敗，網飛必須支付華納兄弟58億美元，但他「高度自信」能獲得批准。
南加州大學古爾德法學院教授喬納森·巴內特（Jonathan Barnett）指出，批准與否部分取決於監管機構如何界定競爭格局。
如果監管機構僅關注影片串流，網飛市場份額的增加可能會引發重大警訊。但若採用更廣泛的定義，將有線電視、廣播電視甚至YouTube視為網飛的競爭對手，「集中化的疑慮就會逐漸減少」，他說。
范德堡大學法學院教授麗貝卡·霍·艾倫斯沃斯（Rebecca Haw Allensworth）表示，通常像這樣的合併案會是「明確的挑戰案例」，通常會推動為消費者爭取更好的條件。
但這一次，她擔心特朗普政府可能會在多元化與政治偏見等問題上對網飛施壓，正如其他案例中曾經發生過的情況。
5、特朗普是另一個未知因素
在這場辯論中，懸而未決的是美國總統唐納德·特朗普（Donald Trump，川普）是否會介入。
本屆政府已承諾在合併案上採取較為寬鬆的監管態度。
然而，總統曾高度評價「派拉蒙天空之舞公司」的擁有者——科技億萬富翁、共和黨捐助者拉里·艾利森（Larry Ellison）及其兒子大衛（David），他們正是華納兄弟競爭性收購案的背後推手。而特朗普一直對媒體與娛樂產業抱有濃厚興趣。
美國競爭監管機構尚未發表評論，但一位特朗普政府高級官員告訴美國全國廣播公司財經頻道（CNBC），政府對網飛收購華納兄弟的提案抱持「高度懷疑」。
其他人也在看
川普欲聯俄制中？克宮罕見稱：美新版國安戰略「與俄觀點基本一致」
據《路透社》報導，新版NSS將川普的願景描述為「彈性靈活的現實主義」（flexible realism），並主張美國應重振19世紀的「門羅主義」（Monroe Doctrine），將西半球視為華盛頓的勢力範圍。文件表示，美國將「拒止非西半球競爭者在本半球部署軍力或其他威脅性能力，以及擁有、...CTWANT ・ 51 分鐘前 ・ 發起對話
嘴巴很誠實！與日關係劍拔弩張…上海民眾大排長龍吃壽司郎：想嚐鮮
在中日緊張關係仍未緩解之際，日本知名連鎖壽司品牌壽司郎12月6日正式登陸上海，一口氣於上海環球港與中山公園龍之夢城市生活...聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 9
壯志凌雲「飛虎隊」
今年適逢對日抗戰勝利80週年紀念，因此今年的「九三軍人節」意義深遠。這個日子其實可以追溯到1945年9月2日，中國代表徐永昌偕同美、英、蘇等各國政要，來到東京灣的美國主力艦密蘇里號，此時雄壯的軍樂響起，日本外務大臣重光葵等人靜默肅立，重光葵宣稱「奉天皇及日本政府之令」簽署降書，結束第二次世界大戰。正如同蔣中正發表談話所言：「正義必然勝過強權，得到最後的證明。」中華民國政府次日便將9月3日訂為「抗戰勝利紀念日」。奔騰思潮 ・ 1 小時前 ・ 2
集英社認了？漫畫新人獎陷AI爭議，官方竟「拒絕回應」
集英社今年 9 月公布了「ヤングジャンプ新人漫画大賞」第 36 屆新人漫畫大賞的得獎名單，其中獲得「佳作」殊榮及獎金 43 萬日圓的作品《御国の羽々斬様》（作者：森永侮瑠戊ン），卻在網路上引起爭議，因為網友發現許多畫面疑似是使用 AI，卻依然被評審稱讚「畫功極高」。而當外媒詢問集英社時，對方卻表示不公開評審規則，也對整起事件無可奉告。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 16 小時前 ・ 1
亞洲實力指數「台灣排名」出爐！美再度奪冠 印度強權崛起
亞洲實力指數「台灣排名」出爐！美再度奪冠 印度強權崛起EBC東森新聞 ・ 9 小時前 ・ 6
【換日線職涯】他 33 歲放棄千萬年薪改當傳教士，為何反而更焦慮？
一位「神職人員」也會有職場焦慮嗎？在我這種信心淺薄的人身上，答案是：會。 33 歲那年，我放下近千萬年薪、負責管理數個市場的白領工作，立志用餘生服事上帝──彷彿在某個電玩遊戲中，由「狂戰士」轉職為「傳教士」（誤）。 過去在企業中，我不斷精進自己、唯恐被市場淘汰，並在專業表現上竭力超越同儕、好獲得晉升機會。經歷過這樣的現實洗禮，原以為踏入神職領域會是「從從容容、游刃有餘」，卻沒想到結果竟是「匆匆忙忙、連滾帶爬」⋯⋯「職場焦慮」這位熟悉的老朋友，再次找上了我。換日線Crossing ・ 1 小時前 ・ 2
您的小籠包來了 糊塗店員留蒸籠蓋端走本體 男客懷疑人生表情笑翻15萬人
有看過動漫《GTO麻辣教師》的人，相信都知道裡面的搞笑鬼故事「恐怖的燒賣」，如今竟上演真人版。一名男客人到高雄小港某間鍋貼店用餐，點了小籠包後，店員竟留下蒸籠蓋，本體端回去，讓客人傻眼到不行，反應讓15萬人笑翻。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
貝南總統譴責未遂政變 稱叛亂份子「逃離」
西非國家貝南總統塔隆譴責了一場未遂政變，表示這場政變已經被軍隊挫敗。塔隆說，他要向那些還被逃亡叛亂分子扣押的人表示慰問，要向他們保證，將竭盡全力確保他們平安無事地獲救。（戚海倫報導） 英國廣播公中廣新聞網 ・ 59 分鐘前 ・ 發起對話
香港立法會選舉 旅遊界奧運擊劍金牌江旻憓當選
香港立法會換屆選舉，多個功能界別陸續公布結果。其中旅遊界，由奧運擊劍金牌得主江旻憓以131票，擊敗獲得23票的對手馬軼超。（戚海倫報導） 香港立法會選舉，香港奧運擊劍金牌選手江旻憓成為焦點。江旻中廣新聞網 ・ 58 分鐘前 ・ 1
「人工智能時代」當選德國年度詞匯
德國社會的最熱門話題中，催生出了哪些最有代表性的新詞匯？經過評選，德意志語言協會公布了本年度的「年度詞匯」。德國之聲 ・ 16 小時前 ・ 1
鄭任汶專欄：看看這些無恥至極的立法委員
國民黨立委陳玉珍提案修《立法院組織法》在上週五付委審查，打算把由政府編列預算支應的國會助理經費，改由立委自行支配，國民黨團總召傅崐萁說這是「進步的法案」；立法院國會助理工會隨後發布新聞稿表示，「立法院組織法第32條、第33條及第35條條文修正草案付委審查，國會助理工會對於任何可能弱化公費助理制度機制等修法方向，嚴正表達反對立場，呼籲朝野立委三思而後行。」向來以聯誼性質為主的國會助理工會罕見發聲明與藍營立委對幹，連同屬藍營的助理圈也都炸鍋。提案與連署立委爆衝，拿出無法無天的法律修正案，這些立委已經完全失控，幾近無恥至極。鏡報 ・ 2 小時前 ・ 4
網友諷台灣很民主？ 中國人「1行字」徹底反殺：建議跟我們換國籍！網讚爆
中國App小紅書因為詐騙問題，面對我國發函要求改善毫不理會，被害人求償無門，遭內政部停止解析或限制接取1年，惹來部分民眾不滿。有網友就在社群上大酸台灣很民主世界笑話，沒想到1名中國人用短短一行字反殺對方，吸引逾萬人按讚，笑說「你有資格」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 6
校園霸凌校方無用？國中特教師挺「私刑正義」反擊 兩派戰翻
近日校園霸凌事件備受關注，一名自稱是國中特教教師的網友表示，「以目前的教育現場氛圍，孩子遇到學校霸凌，家長真的要好自為之，學校對加害者幾乎沒有任何約束作用」，無奈嘆道，這個社會給老師的待遇、權力和責任之間並不對等。貼文曝光後，引發熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 28 分鐘前 ・ 1
48歲潘慧如從泡芙人→體脂19％，營養師曝光「飲食原則」，照著吃1週瘦超快！
天生條件好的人就真的永遠吃不胖嗎？其實隨著年紀上升，即使是天生瘦、代謝佳的人，也可能遇到身材逐漸走樣的困擾！演員潘慧如過去給人的印象就是「瘦子」、「比例好」，但她坦言 40 歲後就算少吃、狂運動，體態女人我最大 ・ 53 分鐘前 ・ 發起對話
馬克宏：中國若不縮減貿易順差 歐盟擬祭關稅回應
（中央社巴黎7日綜合外電報導）根據今天刊出的專訪內容，法國總統馬克宏日前赴中國進行國是訪問時告訴中方，若北京不削減對歐洲聯盟（EU）的龐大貿易順差，歐盟揚言採取關稅措施加以回應。中央社 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
她看診才知「醫生是高大成」！網嚇喊：有在看活人？
生活中心／于士宸報導知名法醫高大成在命案分析領域累積多年經驗，經常以專業角度深入解析案件細節。他不僅在法醫界備受肯定，也經常針對重大案件發表見解，憑藉精準的專業判斷，形象深入人心，獲得社會各界高度信賴。然而，昨日（6）一名網友在社群平台Threads上發文表示，自己隨意挑選了一間診所治療胸悶，沒想到一進診間就發現醫生竟是法醫高大成，驚喊：「突然發現醫生是高大成的機率有多低！」，貼文曝光後，引起網友熱烈討論。民視 ・ 19 小時前 ・ 40
不能容忍！綠能因涉貪個案遭汙名化 蔡英文疾呼應強力肅貪
即時中心／綜合報導前總統蔡英文任內大力推動的光電等新能源政策，然而藍白卻以弊案攻擊政策正當性。對此，蔡英文昨（7）日再度發聲，強調不能因少數個案，使整個光電產業遭污名化；面對負面衝擊，應不分藍綠、強力肅貪，積極處理涉貪的弊案。「我不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為。」民視 ・ 1 小時前 ・ 14
美烏克蘭特使稱「和平協議只差最後一步」 頓巴斯領土、札波羅熱核電廠成關鍵
據《CNBC》報導，自2014年後，烏克蘭頓巴斯地區的親俄分離勢力與烏軍之間經歷了8年的衝突，接著俄羅斯在2022年2月發動全面入侵，佔領了頓巴斯的大部分領土。即將於明年1月卸任的美國烏克蘭問題特使凱洛格（Keith Kellogg）在「雷根國家國防論壇」（Reagan National Defense F...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 發起對話
Google 2025搜尋榜《ARC Raiders》登頂遊戲類冠軍！前十名一次看 《GTA6》意外很後面？
時間過得很快，轉眼間 2025 年已經剩下不到一個月就要結束了。而就在日前，全球最大的搜尋引擎之一 Google 日前也公布了今年的年度搜尋報告，揭曉全球與所有國家各個類別的相關搜尋結果。結果讓人意外的是，在遊戲類中全球搜尋冠軍竟然不是最受到全球玩家們期待的《GTA6》或者廣獲好評的《光與影：33號遠征隊》，而是在今年 10 月 30 日才推出，迅速吸引玩家們目光的撤離遊戲《ARC Raiders》成功登頂。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
賴清德定義台灣「不須另宣布獨立」 劉世芳：我們就是台灣人，國號叫中華民國
總統賴清德6日公開說明，台灣是主權獨立國家，民進黨沒有更改「中華民國」國號，希望有助社會團結，且台灣本是主權獨立國家，不需宣布獨立。為此，內政部長劉世芳今（7日）回應，人民以台灣人的身分前往世界各地，很自然覺得自己是台灣人，「台灣是一個主權獨立的國家，現在的國號就叫中華民國」。太報 ・ 21 小時前 ・ 109