Netflix計劃以720億美元收購華納兄弟探索旗下業務：該並購案帶來哪五大啓示
網飛（Netflix；奈飛）已同意以720億美元（約540億英鎊）收購華納兄弟探索（Warner Bros Discovery）的電影與串流業務，這是一項重大的好萊塢交易。
這家串流巨頭在一場曠日持久的競爭中，擊敗了對手康卡斯特（Comcast）與派拉蒙天空之舞公司（Paramount Skydance），成功成為華納兄弟的中標者。
華納兄弟擁有包括《哈利波特》（Harry Potter）與《冰與火之歌：權力遊戲》（Game of Thrones）等系列作品，以及串流服務HBO Max。
這項收購預計將在娛樂產業中打造一個新的巨擘，但交易仍需獲得競爭主管機關的批准。
部分影視產業人士，包括美國編劇工會（Writers Guild of America），已批評此交易，認為它將對勞工與消費者造成負面影響。
網飛共同執行長泰德·薩蘭多斯（Ted Sarandos）表示，該串流平台「高度自信」能獲得所需的監管批准，並正「全速」推進此事。
他說，透過結合華納兄弟的影集與電影資料庫，以及網飛平台上的《怪奇物語》（Stranger Things）等影集，「我們能為觀眾提供更多他們喜愛的內容，並幫助定義下一個世紀的故事敘事方式」。
他補充道：「華納兄弟定義了上個世紀的娛樂，而我們能共同定義下一個世紀。」
當被問及HBO是否應該保持獨立的串流服務時，另一位共同執行長格雷格·彼得斯（Greg Peters）表示，網飛認為HBO品牌對消費者而言十分重要，但補充說：「我們認為現在要深入談論如何為消費者量身打造這項服務還為時過早。」
網飛估計將能節省20億至30億美元，主要透過消除業務在支援與技術領域的重疊。
聲明指出，華納兄弟製作的電影將繼續在電影院上映，而華納兄弟電視製片廠也將持續為第三方製作內容。網飛則會繼續專為自家平台製作獨家內容。
薩蘭多斯稱這對兩家公司來說是「意義重大的一天」，他承認此次收購可能令一些股東感到意外，但這對於網飛來說是一個「難得的機會」，能夠為其「未來幾十年」的成功奠定基礎。
華納兄弟總裁兼執行長大衛·扎斯拉夫（David Zaslav）補充說，這項協議將結合「全球兩家最偉大的故事敘事公司」。
他表示：「透過與網飛攜手合作，我們將確保全球各地的人們在未來世代持續享受世界上最具共鳴的故事。」
這項現金加股票的交易價值為每股華納兄弟27.75美元，總企業價值（包括公司債務與股票價值）約為827億美元。股權價值，即現金價格，則為720億美元。
兩家公司董事會均一致批准了這項交易。
部分影視產業人士則對此協議提出批評。
美國編劇工會東、西分會於週五發表聯合聲明，表示「這項合併必須被阻止」。
聲明指出：「其結果將消除工作機會、壓低工資、惡化所有娛樂產業勞工的工作條件、提高消費者的價格，並減少所有觀眾可獲得的內容數量與多樣性。」
電影業貿易組織「Cinema United」的執行長麥可·奧利瑞（Michael O'Leary）表示，這項合併對全球電影產業構成「前所未有的威脅」。
他說：「這項收購的負面影響將波及從最大連鎖院線到美國及全球小城鎮的獨立電影院。」
網飛將在華納兄弟完成其先前宣布的計劃後完成收購。該計劃是將串流與製片部門與全球網路部門分拆為兩家公司，預計於明年完成。
其全球網路部門將更名為「環球探索」（Discovery Global），並將包含美國的有線頻道如CNN和TNT體育頻道，以及歐洲的探索頻道（Discovery）與免費電視頻道。
然而，「TNT國際體育」將保留在出售給網飛的串流與製片部門之中。
好萊塢大變革
「PP前瞻公司」（PP Foresight）創辦人暨科技、媒體與電信分析師保羅·佩斯卡托雷（Paolo Pescatore）表示，這項出售是「一個巨大的意向宣示，凸顯了網飛成為串流新世界秩序全球領導者的抱負」。
但他警告說，雖然這項「令人驚訝的舉動」對華納兄弟而言合理，但由於交易規模龐大，網飛在整合公司時可能會「頭痛不已」。
雖然已達成的交易僅涉及華納兄弟部分業務，但競爭對手派拉蒙曾在10月提出收購整家公司（包括其有線電視頻道）的競標。
華納兄弟拒絕了該提案，之後才將自己公開出售。
在交易宣布之前，「恩德斯分析」（Enders Analysis）咨詢公司電視部主管湯姆·哈靈頓（Tom Harrington）表示，難以判斷這項收購是否會獲得監管機構批准，但若成功通過，將對電影產業產生巨大影響。
他表示：「若這項交易通過，將會重新塑造好萊塢。」
哈靈頓指出，新合併的公司在電視與電影產量方面可能會有「大幅縮減」，這將導致好萊塢部分人士及相關工會的反對。
對消費者而言，哈靈頓先生表示，合併可能會導致價格上漲。
「網飛將變得更昂貴，即使HBO Max將被關閉或變得非必要，但隨著網飛家庭用戶滲透率的提升，總體訂閱收入可能會增加。」
「AJ Bell」財務分析主管丹妮·休森（Danni Hewson）則表示，網飛向好萊塢「遞出了橄欖枝」，承諾將繼續在大銀幕上映華納兄弟的電影。
她表示：「如果這項交易能迅速通過重大監管障礙，可能會帶來可觀的成本節省。」
「這些節省有多少會回饋給串流平台的訂閱用戶，或者網飛是否會被視為擁有過大的定價權，將是未來幾個月面臨高度審查的領域之一。」
這項收購交易帶來哪五大啟示？
BBC商務記者娜塔莉·舍曼（Natalie Sherman）& 丹妮爾·凱伊（Danielle Kaye）、BBC駐洛杉磯記者克里斯塔爾·海耶斯（Christal Hayes）
這聽起來像是一筆簡單的合併交易，但它具備了好萊塢劇情的所有元素：富有且強大的追求者、政治陰謀，以及眾多懸念。
網飛（Netflix）收購華納兄弟探索公司（Warner Brothers Discovery）旗下歷史悠久的電影製片廠與受歡迎的影視串流平台HBO，堪稱一部現實版的巨頭征服者故事。
然而，隨著監管機構與競爭對手仍在暗中觀望，這或許只是這段傳奇的開端。以下是這起合併交易值得關注的五個關鍵重點。
1、網飛的影響力越來越大
網飛多年來在好萊塢持續領先，目前位居全球最大串流訂閱服務商，以及加州最大的新內容製作公司。
但這筆交易——近年來業界最大的一筆——將確認其領先地位，為公司帶來近百年的片庫，並大幅提升其本已強大的製作能力。
更不用說其龐大的訂閱實力，網飛準備將HBO的1.28億用戶納入其已超過3億的龐大用戶群。
研究公司福雷斯特（Forrester）副總裁麥克·普魯克斯（Mike Proulx）表示：「網飛已經是最大的串流服務平台，現在再加上HBO Max，它幾乎可以說是無可匹敵。」
這項交易將把深受喜愛的經典系列作品，如《樂一通》（Looney Tunes）、《哈利波特》（Harry Potter）、《老友記》（Friends），以及HBO的熱門影集《繼承之戰》（Succession）、《慾望城市》（Sex and the City）、《冰與火之歌：權力遊戲》（Game of Thrones），與網飛的一些非傳統作品，包括《怪奇物語》（Stranger Things）和《K-Pop惡魔獵人》（KPop Demon Hunters），整合到同一平台。
此次收購還包括美國以外的TNT體育頻道。
2、這可能意味著價格上漲……或下降
網飛表示希望在未來12到18個月內完成這筆交易。
但高層對於如何或是否將華納兄弟及其旗艦品牌HBO整合到現有的網飛服務中卻諱莫如深。
網飛共同執行長格雷格·彼得斯（Greg Peters）表示，HBO這個名字「非常有力量」，能為公司提供「許多選項」，但未進一步說明。
網飛可能會將電影與節目打包成不同的方案，然而分析師認為HBO品牌完全消失的可能性不大。
價格方面的影響也尚不明朗。
網飛的主導地位可能讓它能向用戶收取更高費用。但如果觀眾發現自己只需支付一個串流服務而非兩個，總成本也可能降低。
3、串流是未來，而好萊塢感到被邊緣化
華納兄弟是塑造好萊塢的製片廠之一，曾創作經典作品如《北非諜影》（Casablanca）與《大法師》（The Exorcist）。
但這次收購顯示了電影黃金時代的衰退。
福雷斯特公司的普魯克斯表示，發展趨勢清晰明了，未來屬於「全流媒體」。
「這筆交易正式宣告：傳統媒體時代即將終結。」
網飛承諾將繼續在電影院發行電影，考慮到它將收購DC超級英雄系列電影（這些電影在戲院票房表現非常出色），這項決定在某種程度上是合理的。
但並非所有人都認為這會繼續成為這家串流媒體巨頭的優先事項。
畢竟，今年稍早網飛共同執行長泰德·薩蘭多斯曾表示，他認為看電影是一個「過時的概念」。而這次整合觸動了業界敏感神經，該產業已在面對裁員、製作衰退以及人工智慧威脅的挑戰。
《鐵達尼號》（Titanic）導演詹姆斯·卡麥隆（James Cameron）是好萊塢眾多對此交易表示失望的人之一，他在交易宣布前警告，認為這將成為產業的「災難」。
4、這筆交易尚未完成
這筆交易能否最終完成遠未可知。
首先，華納兄弟探索必須先完成業務分拆，將不出售給網飛的部分（包括CNN、Discovery與Eurosport）獨立出來。
同時，競爭對手派拉蒙天空之舞公司（Paramount Skydance）曾希望收購整個華納兄弟探索頻道，該公司或許會試圖說服股東，它能提供更優的替代方案。
然而，最大問題在於這筆交易是否能獲得美國與歐洲競爭監管機構的批准——這可能成為一項重大挑戰。
在華盛頓，兩黨議員已經表態反對這筆交易，理由是擔心它會導致消費者選擇減少、價格上漲。
薩蘭多斯表示，若交易失敗，網飛必須支付華納兄弟58億美元，但他「高度自信」能獲得批准。
南加州大學古爾德法學院教授喬納森·巴內特（Jonathan Barnett）指出，批准與否部分取決於監管機構如何界定競爭格局。
如果監管機構僅關注影片串流，網飛市場份額的增加可能會引發重大警訊。但若採用更廣泛的定義，將有線電視、廣播電視甚至YouTube視為網飛的競爭對手，「集中化的疑慮就會逐漸減少」，他說。
范德堡大學法學院教授麗貝卡·霍·艾倫斯沃斯（Rebecca Haw Allensworth）表示，通常像這樣的合併案會是「明確的挑戰案例」，通常會推動為消費者爭取更好的條件。
但這一次，她擔心特朗普政府可能會在多元化與政治偏見等問題上對網飛施壓，正如其他案例中曾經發生過的情況。
5、特朗普是另一個未知因素
在這場辯論中，懸而未決的是美國總統唐納德·特朗普（Donald Trump，川普）是否會介入。
本屆政府已承諾在合併案上採取較為寬鬆的監管態度。
然而，總統曾高度評價「派拉蒙天空之舞公司」的擁有者——科技億萬富翁、共和黨捐助者拉里·艾利森（Larry Ellison）及其兒子大衛（David），他們正是華納兄弟競爭性收購案的背後推手。而特朗普一直對媒體與娛樂產業抱有濃厚興趣。
美國競爭監管機構尚未發表評論，但一位特朗普政府高級官員告訴美國全國廣播公司財經頻道（CNBC），政府對網飛收購華納兄弟的提案抱持「高度懷疑」。
