Netflix連續劇《怪奇物語》迎來史詩般的感人大結局

米莉·芭比·布朗（Millie Bobby Brown）自2016年起參與《怪奇物語》演出。 [BBC]

警告：本文含有《怪奇物語》（Stranger Things）終極大結局的劇情透露

《怪奇物語》（Stranger Things）以一場長達兩小時的戲劇性大結局劃下句點，Netflix（網飛，奈飛）伺服器一度因擁堵而短暫當機。

觀眾爭相收看這集最終章，為這部科幻驚悚連續劇的十年旅程畫上句號，該集於星期五（1月2日）格林尼治標準時間01:00上線。

部分粉絲還參加了美國和加拿大多個城市舉辦的特別影院放映，劇中演員也現身部分場次。

廣告 廣告

《怪奇物語》背景設定在印第安納州（Indiana）虛構小鎮霍金斯（Hawkins），2016年首播，由米莉·芭比·布朗（Millie Bobby Brown）、薇諾娜·瑞德（Winona Ryder；雲露娜維達）和大衛·哈伯（David Harbour；大衛夏巴）主演。

《第八章：正面世界》（Chapter Eight: The Rightside Up）的兩小時大結局，最初造成網飛（Netflix；奈飛）伺服器過載。

不少粉絲表示播放時出現系統錯誤訊息——這在串流平台推出重大新作時並不罕見。

不過，伺服器很快恢復，觀眾得以欣賞這場包含大規模戰鬥場景與情感致敬的終章，串起五季劇情，為多年來深受喜愛的角色帶來圓滿結局。

這集時而讓人屏息緊張，時而令人歡呼或落淚。

在《怪奇物語》中飾演麥克·惠勒的加拿大演員菲恩·伍法德出席了在溫哥華舉行的觀影會，受到粉絲們歡呼。 [Netflix]

Netflix與創作此部1980年代風格、融合怪物與異次元元素影集的達菲兄弟（The Duffer Brothers；杜夫兄弟、戴菲兄弟）肩負重任。結束一部深受喜愛的影集，總伴隨期待與批評。

本季以來，粉絲細細拆解劇情，翻查過往劇集，試圖拼湊「顛倒世界」的最終走向。

觀眾迅速指出劇情漏洞或劇本問題，例如威爾·拜爾斯（Will Byers）的出櫃場景，以及霍莉·惠勒（Will Byers）外套上出現「Under Armour」標誌（該品牌1996年才創立）。

社交媒體上無數理論更推高了對結局的期待。

粉絲猜測是否會涉及時空旅行（畢竟時鐘多年來都是重要伏筆）、押注哪位主角會犧牲，甚至有人提出亨利·克里爾「維克納」（Henry Creel "Vecna"）利用心靈控制解釋劇情漏洞的天馬行空理論。

最終，有些猜測命中，有些則完全偏離。

警告：如果不想知道《怪奇物語》結局，請勿繼續閱讀

飾演默里·鮑曼一角的演員布倫特·吉爾曼出席了加州托潘加的觀影會。 [Getty Images]

這群影迷參與了洛杉磯舉行的放映會，從大屏幕上收看終季大結局。 [Netflix]

飾演嘉倫·惠勒的卡拉·布歐諾出席了紐約州新羅謝爾的放映會，並在大屏幕前親自介紹開場。 [Getty Images]

在最終集，所有角色齊心協力，展開一場史詩般的決戰，擊敗維克納與心靈魔王（Mind Flayer），阻止世界融合，避免霍金斯與地球陷落。

核心角色並未出現戲劇性死亡，但卡莉（Kali；八號）犧牲。

至於伊萊雯（Eleven；11號）的結局，則留給觀眾解讀。她面臨一個幾乎不可能的選擇。

起初，觀眾以為她選擇留在爆炸並永遠毀滅的顛倒世界，以杜絕再度被利用製造擁有異能的孩子。

但在隨後的長篇尾聲中，麥克·惠勒（Mike Wheeler）提出另一種可能——伊萊雯利用卡莉的幻象能力詐死後成功逃脫。

《怪奇物語》中的一幕 [Netflix]

麥克說，他相信伊萊雯終於抵達他們曾談論過的地方——擁有三座瀑布的土地。

麥克表示這是他願意相信的，而他們的「龍與地下城」（Dungeons and Dragons）小隊成員——威爾（Will）、達斯汀（Dustin）、盧卡斯（Lucas）和麥克絲（Max）——也一致認同。

這個結局既圓滿，又保留伊萊雯獲得幸福的可能性。

尾聲時間跳至顛倒世界毀滅、維克納與心靈魔王被擊敗後的18個月。

我們看到霍普（Hooper）與喬伊絲（Joyce）訂婚，長大了的青少年們談論大學生活與職業規劃。

這是一個屬於所有人的幸福結局。

然而，即便如此，劇情仍留下一些未解釋的漏洞。

這個結局勢必讓部分粉絲滿意，也讓另一些人意猶未盡。

不少影迷盛裝出席終極大結局特別放映會——包括這對在溫哥華的男女。 [Getty Images]

Netflix在多場放映活動中派發包括手提袋、公仔和T恤等周邊商品。 [Netflix]

這兩位溫哥華的觀眾帶備一盒魔犬早餐穀物來參加放映會。 [Getty Images]

在美國和加拿大，終極大結局甚至獲得院線全面上映。

洛杉磯的粉絲在雨中排隊數小時，只為在Netflix自有影院觀賞——位於好萊塢大道（Hollywood Boulevard）的埃及劇院（The Egyptian Theatre）。

這家串流巨頭目前正試圖收購華納兄弟（Warner Bros），並翻修了這座建於1922年的歷史級劇院，用於舉辦首映及特別放映。

粉絲們有的裝扮成角色或魔犬，紛紛在《怪奇物語》主題大廳拍照。Netflix還派發特製周邊產品，如T恤與公仔。

等待放映期間，影迷在劇院內交換理論，猜測誰會犧牲、結局如何。許多人仍抱希望史蒂夫·哈靈頓能在最後一戰中倖存。

洛杉磯的影迷們冒雨在好萊塢埃及影院外排隊入場。 [Getty Images]

莉芙與阿莉娜·瓦爾德斯（Liv and Alina Valdez）形容大結局像是「情緒起伏過山車」。 [Getty Images]

莉芙與阿莉娜·瓦爾德斯（Liv and Alina Valdez）打扮成人氣搭檔史蒂夫·哈靈頓（Steve Harrington）與達斯汀·亨德森（Dustin Henderson），她們表示對結局非常滿意。

莉芙身穿哈靈頓的「Scoops Ahoy」冰淇淋店制服，在劇院外告訴BBC：「這部劇陪伴我們將近10年了。」

「達菲兄弟做得很好，給了觀眾所需的，也許不完全是我們想要的。」

她們都稱讚這個結局既有快樂時刻，也帶點苦澀。

「情緒起伏太大了。」阿莉娜補充，並指出伊萊雯的開放式結局處理得恰到好處。

「情緒真的太多了。」戴安娜·埃斯皮諾薩在劇院大廳抱著剛買的魔犬（Demogorgon）玩偶告訴BBC。

「我完全控制不住眼淚！」

她穿著一件長款心靈魔王主題禮服參加放映，並表示自己努力避開社交媒體上瘋傳的各種理論，只為在終極大結局時「被震撼」。

與其他影迷一同在關鍵場景尖叫、落淚，讓觀影體驗更加完美。

「我愛這個結局，沒有比這更好的收尾了。」她說結局既苦澀又感人，同時也是大家應得的「幸福結局」。

史蒂文·麥金托什（Steven McIntosh）補充報導