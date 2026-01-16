Netflix金宣虎浪漫新劇《愛情怎麼翻譯？》1/16下午上線！與高允貞共譜「翻譯員&女明星」演藝圈浪漫情史 橫跨義大利、日本、加拿大拍攝

Netflix《愛情怎麼翻譯？》高允貞、金宣虎海報劇照

【文/少女心文室】一轉眼2025年即將結束，不少2026年新劇蓄勢待發！Netflix在今(10)日正式曝光2026開年新劇《愛情怎麼翻譯？》海報，並正式定檔該劇確定在1/16上線，消息一出掀起不少粉絲劇迷的期待！該劇由男女神金宣虎&高允貞聯袂主演！並由《契約友情》、《紅丹心》柳英恩導演執導，《德魯納酒店》、《還魂》洪氏姊妹之洪定恩和洪美蘭編劇執筆。橫跨義大利、日本、加拿大當地拍攝，景色美到韓國記者頻頻追問「哪裡拍的」？

🍿《愛情怎麼翻譯？》韓劇線上看

播出平台：Netflix

開播時間：1月16日 下午4點上架

集數：12集

Netflix《愛情怎麼翻譯？》金宣虎、高允貞海報

《愛情怎麼翻譯？》由金宣虎、高允貞、福士蒼汰、崔宇成、李伊潭主演，該劇更遠赴加拿大、義大利等地取景，劇情講述精通多國語言的翻譯員「周浩鎮」（金宣虎 飾）與頂級女明星「車武熙」（高允貞 飾）展開不可預測的羅曼史，隨著他們的在工作上的交流相處，兩人將展開一段心動又浪漫無比的關係。《愛情怎麼翻譯？》預計將成為話題焦點新劇，讓人相當期待該劇的播出！

Netflix《愛情怎麼翻譯？》金宣虎、高允貞劇本閱讀照

39歲金宣虎先前出演眾多愛情劇，包括《瘋了，因為你！》、《百日的郎君》、《Start-Up：我的新創時代》、《海岸村恰恰恰》等浪漫喜劇，獲得不少好評！而金宣虎今年主演《苦盡柑來遇見你》回歸，在劇中飾演IU最終的結婚對象「朴忠燮」，深情模樣讓不少觀眾全淪陷！而金宣虎最新作明年將以《愛情怎麼翻譯？》回歸，飾演「周浩鎮」是一名菁英翻譯員，會多達英語、日語、義大利文等多重語言的語言天才，在擔任頂級女明星的翻譯後，展開一連串心動又爆笑喜劇羅曼史！

Netflix《愛情怎麼翻譯？》金宣虎、高允貞劇照

29歲高允貞挑戰演出多類型題材劇，先前出演《Sweet Home》嶄露頭角，之後陸續出演《Law School》、《還魂》、《Moving異能》、《死期將至》等劇集，都展現強烈的存在感！高允貞今年主演《機智住院醫生生活》回歸，展現生動可愛的一面！下部新作將以《愛情怎麼翻譯？》回歸，飾演女主角「車武熙」在劇中高允貞飾演頂級女演員個性活潑可愛，在與翻譯員金宣虎相遇後，兩人由於個性相反，繼而展開無法預測卻又互相理解的喜劇愛情羅曼史！《愛情怎麼翻譯？》將在2026/1/16正式上線！

Netflix《愛情怎麼翻譯？》金宣虎、高允貞劇照

