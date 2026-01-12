Netflix金宣虎、高允貞《愛情怎麼翻譯？》劇情角色線上看！越洋專訪：「真正的愛，透過時間與情感被『翻譯』出來。」
《愛情怎麼翻譯？》故事是什麼？
故事以語言天才口譯員「周浩鎮」為起點——他臨危受命，接下為全球頂級女明星「車茂熙」擔任專屬口譯的高難度任務。兩人在性格、表達方式與思考節奏上全然不同，合作之初充滿誤會與摩擦。然而，隨著旅程展開，他們在一次次的對話與衝突中，慢慢跨越語言與心防的隔閡，從不理解走向真正聽見彼此。全劇以語言差異為切口，細膩描繪兩人如何在文化錯置、翻譯落差與情緒轉譯之間尋找連結。當語言成為障礙，也成為橋梁——故事用「翻譯」作為愛情的隱喻：有些情感，比語言更難表達，也更值得被理解。
《愛情怎麼翻譯？》演員角色有哪些？
金宣虎 飾演 周浩鎮
外型帥氣、個性沈著的口譯天才，精通英語、西班牙文、義大利文以及日文等多國語言。在一次的日本行中，和高允貞飾演的車茂熙偶然相遇，種下了日後命運糾葛的種子。用「語言」逐漸發展出巧妙浪漫的愛情旅程。
高允貞 飾演 車茂熙
對於演藝圈抱著極高期待的女演員，一次演出後，曲折離奇成為全球爆紅女演員。再次與周浩鎮相遇後，邀請他成為隨身翻譯。兩人藉著節目化學作用，開始對彼此有了自己也意想不到的情感。
《愛情怎麼翻譯？》金宣虎&高允貞 越洋專訪
飾演語言天才周浩鎮的金宣虎，劇中必須掌握多種語言，其中最具挑戰性的莫過於義大利文。他說：「義大利文真的不容易。有一場戲前半段要說『Che cosa ha il bambino？（孩子怎麼了？）』，緊接著又要用日文喊『請叫救護車』。那場戲我非常喜歡，也很感謝導演的指導。」
劇組跨越多國拍攝，對兩位演員來說最浪漫的取景地是哪裡？兩人提到義大利的「錫耶納廣場」。高允貞分享：「我們大約從11月待到12月，正好碰上聖誕季。整座城市被節日氣氛包圍，那種浪漫氛圍會讓人忍不住墜入愛河。」而對金宣虎而言，加拿大班夫小鎮則別具魅力，「眼前延綿不絕的洛磯山脈非常震撼，也十分浪漫。」
談到本劇核心「愛」與「翻譯」，若愛情也需要同步口譯，那會被翻譯成什麼？金宣虎笑說：「這題是目前最難的。如果愛要被翻譯，我覺得愛有太多形式——親情、友情、愛情都不同，沒有任何一種情感能被百分之百完整傳達。『愛』這個字當然能翻譯，但人的情感無法如此精準。而且，如果能精準翻譯愛，那劇中男女主角第一集就直接相愛了（笑）。真正的愛一定需要時間。」
至於兩人合作時的現場氛圍？高允貞說：「現場氣氛非常好，我們溝通也很順暢，完全不需要刻意營造化學反應。熟悉彼此後，一切都變得很自然。我們的笑點和對表演的熱情都很接近，因此產生了很多加分效果。」談到自己與角色車茂熙的相似與不同，高允貞表示：「相似之處應該是我們都是演員，而且對工作都非常有熱情。不同的是，我自己雖然也會不安、情緒波動，但茂熙比我更強烈、更極端。因此在演戲時，我會刻意調整兩者的距離，讓角色與自我有所區別。」
若要再透露一些戲中的精彩看點？金宣虎笑著回憶：「不知道算不算爆雷，我就簡單說。有一場戲是浩鎮在煮東西，茂熙突然丟了某樣東西過來，結果滾燙的熱水濺起來，我們兩個笑到拍不下去。為了那場戲，我們花了很多時間重新調整。」輪到高允貞補充時，她想了想笑說：「Me too！」
《愛情怎麼翻譯？》線上看時間與平台
2026年1月16日於Netflix獨家上線，共12集。
